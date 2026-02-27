ข่าวดาราบันเทิง

นนนี่ ตัดพ้อ โลกนี้ไม่มีเซฟโซนเหลือ-ทุกคนเอาแต่สร้างภาพ รูปสามีหายเกลี้ยงไอจี

เกิดอะไรขึ้น? นนนี่ โพสต์ตัดพ้อ โลกนี้ไม่มีเซฟโซนเหลือ-ทุกคนเอาแต่สร้างภาพ ช็อก! รูปสามีหายเกลี้ยงไอจี

เกิดอะไรขึ้น? นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ตัดพ้อ “โลกนี้ไม่มีเซฟโซนเหลือ-ทุกคนเอาแต่สร้างภาพ” ช็อกหนัก! รูปสามีหายเกลี้ยงไอจี

เกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่ ๆ นนนี่ นนลนีย์ ภักดีดำรงฤทธิ์ ลูกสาวของนักแสดงสาวคนสวย แอน สิเรียม โพสต์ข้อความตัดพ้อลงในไอจีสตอรี่ส่วนตัว นอกจากนั้นรูปคู่กับสามีในวันแต่งงานก็หายเกลี้ยงไปจากอินสตาแกรมของเธอด้วย

นนนี่ โพสต์ข้อความตัดพ้อครั้งแรกระบุว่า “บนโลกนี้คงไม่มีเซฟโซนเหลืออีกละ นเมื่อทุก ๆ คนก็เอาแต่สร้างภาพไปวัน ๆ ขอบคุณมากที่เกิดมาแล้วโดดเดี่ยวตั้งแต่เด็กจนโต”

ต่อมาที่อีกหนึ่งโพสต์ติดต่อกันคือใช่ค่ะ เราป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ละที่ผ่านมาตลอดทั้งชีวิต ทุกคนคิดว่าเรามีความสุข ไม่มีใครรู้เลย เราต้องแกล้งยิ้ม จริง ๆ เราอยู่คนเดียว ไม่เคยได้รับความเข้าใจตั้งแต่เด็กจนโต เราต้องพูด ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คนรอบข้างดูดี ไม่เคยมีใครฟังเสียงเราเลย ทุกคนมองเราเป็นตัวปัญหา เราขอพื้นที่ระบายบ้างเราบอกตรง ๆ เราไม่ไหวแล้วเราจะหายไปสักพักเอง ขอบคุณที่รับฟังนะคะ”

หลังจาก 2 โพสต์นี้แล้ว นนนี่ นนลนีย์ ก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง แต่ทางเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กับ นนนี่ ด้วยนะคะ

อ้างอิงจาก : IG nnnonie

