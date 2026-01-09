นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นบอกใบ้ข่าวดี

กำลังจะมีข่าวดี? นนนี่ นนลนีย์ ลูกสาว แอน สิเรียม ทำไอจีแทบแตก หลังโพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาวคู่กับหนุ่มปริศนา พร้อมแคปชั่นนับถอยหลัง คนบันเทิงแห่คอมเมนต์ยินดี
ทำเอาอินสตาแกรมแทบจะลุกเป็นไฟกันเลย เมื่อจู่ ๆ นนนี่ นนลนีย์ ลูกสาวคนสาวยของนักแสดงรุ่นใหญ่ แอน สิเรียม ออกมาโพสต์ภาพหวานคู่ชายหนุ่มปริศนา พร้อมสวมเวลและชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาว กับแคปชั่นสั้น ๆ ที่อ่านแล้วได้แต่ยิ้มตามว่า “Counting down the days” (กำลังนับถอยหลังสำหรับวันสำคัญ) ทั้งยังต่อท้ายด้วยอีโมจิรูปหัวใจสีแดง
นอกจากนั้นในสตอรี่อินสตาแกรมของ นนนี ก็โพสต์ภาพถ่ายคล้ายพรีเวดดิ้งเพิ่มเติมอีก ตอกย้ำความหวานชื่นและความสุขที่ทั้งสองมีให้กันเป็นอย่างมาก งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างสงสัยว่า หรือนี่จะเป็นการแจ้งข่าวการสละโสดแบบลอย ๆ ใช่หรือไม่? แถมแม่แอน สิเรียม ก็มาคอมเมนต์หัวใจรัว ๆ ใต้โพสต์ พร้อมคำยินดีจากทั้งคนในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับด้วย
อ้างอิงจาก : IG nnnonie
