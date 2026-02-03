บันเทิง

ปวิน ฟาด บิลลี่ โอแกน หนุนภท.ไม่สร้างแรงกระเพื่อม แถม “นนนี่” ลูกสาวหลุดเปรยแรง!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 16:25 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 16:25 น.
61
ปวินบิลลี่โอแกน

เพลินตาแต่ไม่เพลินใจ “ปวิน” วิจารณ์ยับ ปมศิลปินยุค 90 หนุนทัพภูมิใจไทยออกนอกหน้า ชี้เป็นเพียงรีรันอดีตที่ไร้จินตนาการ จังหวะย่ำรอย” ของคนเก่าในยุคใหม่

ฟังข่าวว่าคุณ บิลลี่ โอแกน อดีตนักร้องชื่อดัง ออกมาประกาศหนุน พรรคภูมิใจไทย แล้วก็นึกขำในใจ มันชวนให้นึกถึงละครย้อนยุคที่พยายามจะกลับมาฉายซ้ำในเวลาที่คนเขาเลิกดูทีวีหันไปดูสตรีมมิ่งกันหมดแล้ว เรื่องนี้ยกตัวอย่างได้จากวาทะร่ายยาวของอาจารย์ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ แกเขียนถึงไว้อย่างเผ็ดร้อนว่า การขยับตัวครั้งนี้แทบไม่มีแรงกระเพื่อมใดๆ ในเชิงบวกเลยแม้แต่น้อย

ปวินแกมองอย่างนี้ครับ ! แกบอกว่าภาพของนักร้องยุค 90 ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในลักษณะนี้ มันไม่ได้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์หรือความเข้าใจในโครงสร้างปัญหาประเทศที่ซับซ้อนขึ้นทุกวัน แต่มันกลับเป็นภาพของคนที่ “หมดบทบาท” ในพื้นที่วัฒนธรรมร่วมสมัย แล้วพยายามจะยื้อพื้นที่ความหมายของตัวเองด้วยการเกาะเกี่ยวอยู่กับขั้วอำนาจ

“การที่บิลลี่ โอแกน ออกมาหนุนพรรคภูมิใจไทย แทบไม่สร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองใดๆ ในเชิงบวกค่ะ กลับกัน มันสะท้อนภาพซ้ำของนักร้องยุค 90 ที่หมดบทบาทในพื้นที่วัฒนธรรมร่วมสมัย แต่พยายามยื้อพื้นที่ความหมายด้วยการเกาะการเมืองกระแสอำนาจมากกว่า (เหมือนดัง พันกร) บิลลี่ไม่ได้มีทุนทางความคิด นโยบาย หรือวิสัยทัศน์ทางสาธารณะใหม่ๆ ที่จะโน้มน้าวคนรุ่นปัจจุบันได้ สิ่งที่เหลืออยู่คือชื่อเสียงเก่า ที่หมดอายุไปพร้อมกับยุคสมัยแล้วค่ะ!”

บิลลี่ โอแกน เลือก อนุทิน เป็นนายกฯ
ภาพจาก Facebook : Billy Ogan

อาจารย์ผู้ลี้ภัยต่างแดนเพื่อหนีคดี 112 ย้ำด้วยว่า มันเหมือนกับการเอาสินค้าหมดอายุมาปัดฝุ่นใหม่ แล้วหวังว่าชื่อเสียงเก่าๆ จะยังใช้โน้มน้าวใจคนรุ่นปัจจุบันได้ ทั้งที่ในความเป็นจริง “ทุนทางความคิด” มันร่อยหรอไปตามกาลเวลาเสียแล้ว

ที่น่าสนใจคือ ปวินแกจิกกัดพรรคภูมิใจไทยไว้อย่างน่าฟังว่า การเลือกใช้คนเหล่านี้เป็นเครื่องประดับทางการเมือง เพื่อส่งสัญญาณว่ามีแรงหนุนจากเหล่า “ศิลปินผู้รักชาติ” นั้น แท้จริงแล้วเป็นเพียงการสร้างความชอบธรรมเชิงอารมณ์มากลบความล้มเหลวเชิงนโยบาย ตั้งแต่เรื่องปากท้อง การบริหารจัดการวิกฤต ไปจนถึงระบบอุปถัมภ์ที่ถูกตั้งคำถาม พรรคกลับเลือกจะใช้เสียงของคนดังรุ่นเก่ามาช่วย “พูดคำหวาน” แทนการตอบคำถามด้วยเหตุและผล

การดึงคนตกรุ่นมาเป็นหัวหมู่ทะลวงฟัน ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าพรรคนี้ยังติดอยู่ในกรงขังของวิธีคิดแบบอนุรักษ์นิยมที่แข็งทื่อ ไม่ทันโลก และมองไม่เห็นอนาคต

บิลลี่ โอแกน
ภาพจาก : Billy Ogan

ปวินแกฟันธงทิ้งท้ายไว้อย่างเจ็บแสบว่า หากภูมิใจไทยยังภูมิใจกับการเดินหมากแบบนี้ ก็ต้องบอกกันตรงๆ ว่านี่ไม่ใช่การพาประเทศไปข้างหน้า แต่มันคือการ “รีรันอดีตซ้ำๆ แบบไร้จินตนาการ” การเมืองไทยยุค 2026 ควรจะเป็นพื้นที่ของความรู้ใหม่ คนรุ่นใหม่ และข้อเสนอที่กล้าท้าทายอำนาจเดิม ไม่ใช่พื้นที่สงเคราะห์ศิลปินที่คิดไม่ทันโลกให้มีที่ยืน การเมืองแบบนี้ ปวินแกว่า นี่ไม่ใช่อนาคตของประเทศ แต่คือการรีรันอดีตซ้ำๆ แบบไร้จินตนาการ “อย่างนี้ต้องฝังลงในผืนดินจริงๆ”

ขณะเดียวกันด้านของ นนนี่ นนลนีย์ ลูกสาวคนสวยของนักแสดงสาว “แอน” สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ และ บิลลี่ โอแกน ได้แชร์ข้อความทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ว่า “เห็นชอบ รัฐธรรมนูญใหม่ ประเทศไทย เป็นไปได้” จากนั้นยังโพสต์ภาพจอดำ พร้อมเขียนข้อความเล็กๆ ไว้ตรงหัวมุม “อายคนจัง” และต่อด้วยอีกหนึ่งข้อความ “หนีกลับหลุม”

ยังไม่แน่ชัดว่า นนนี่ ต้องการสื่อถึงอะไร คงต้องรอฟังจากเจ้าตัวอีกที แต่ก็ยังมีหลายคนตั้งข้อสงสัยถึงกระแสของคุณพ่อบิลลี่ โอแกน ที่ประกาศชัดเจนถึงการเลือกตั้งว่า ไม่สนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญ รวมถึงการประกาศตัวเลือก อนุทิน ชาญวีรกุล พรรค ภูมิใจไทย 37 ทั้ง ส.สเขตและ ปาร์ตี้ลิสต์

นนนี่ ลูกสาวแอนสิเรียม
แฟ้มภาพ
นนนี่&quot; ลูก &quot;แอน สิเรียม&quot; โพสต์สะดุ้ง อายคนจัง หลังมีข่าว &quot;บิลลี่ โอแกน&quot;
แฟ้มภาพ

อย่างไรก็ดี อัปเดตล่าสุดในมุมของเจ้าอขงเพลงฮิตอมตะอย่าง “เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม” และ “ฝังไว้ในผืนดิน” เมื่อกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้เคลื่อนไหวทำนองแบ่งรับแบ่งสู้สั้น ๆ เป็นดอกล่าสุด โดยระบุว่า “อย่าดูถูกคนอื่น เพียงเพราะเขา แก่ชรา ยากจน หรือ ไม่ฉลาดเท่าคุณ”.

Billykemm
ภาพ Facebook @Billykemm
ภาพของนักร้องยุค 90 ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง
แฟ้มภาพ
นนนี่ ลูกสาวของ แอน สิเรียม โพสต์อายคนจัง หลังบิลลี่โอแกนประกาศจุดยืนการเมือง
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาจวกไทย ดึง FBI ลงพื้นที่ ปราบสแกมเมอร์บังหน้า หวังยึดครองโอร์เสม็ด

1 นาที ที่แล้ว
อูน ดิสนีย์ ประเทศไทย ตั้งคำถามถึงการสร้างดิสนีย์แลนด์ในไทย ข่าว

อูน ไดมอนด์เกรน จี้พรรคการเมืองใช้ “ดิสนีย์แลนด์” หาเสียง ถามเจ้าของลิขสิทธิ์หรือยัง?

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ข้าราชการการเมือง ลาออกจากตำแหน่ง

12 นาที ที่แล้ว
ปวินบิลลี่โอแกน บันเทิง

ปวิน ฟาด บิลลี่ โอแกน หนุนภท.ไม่สร้างแรงกระเพื่อม แถม “นนนี่” ลูกสาวหลุดเปรยแรง!

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เริ่ม 11 ก.พ. นี้ หลายร้านขานรับนโยบาย “หวานปกติ = หวาน 50%” เช็กแบรนด์เข้าร่วม ที่นี่

36 นาที ที่แล้ว
ญี่ปุ่นเผชิญพายุหิมะถล่มหนัก สังเวยแล้ว 30 ศพ ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นตายพุ่ง 30 ศพ หิมะถล่มหนัก สลด พบยายวัย 91 ดับคาบ้าน สั่งระดมพลช่วยด่วน

42 นาที ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โอดแบกงานล้นมือ รักษาคน-งานเอกสาร ท้อระบบไร้ความก้าวหน้า ข่าว

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โอดแบกงานล้นมือ รักษาคน-งานเอกสาร ท้อระบบไร้ความก้าวหน้า

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“บรรยง พงษ์พานิช” ประกาศจุดยืน กาให้พรรคส้มทั้ง 2 ใบ พร้อมให้ 3 เหตุผล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ ย้ำกา 2 ใบคือกุญแจสำคัญตั้งรัฐบาลประชาชน ข่าว

เท้ง ณัฐพงษ์ สวนคนถาม ประเทศไม่ใช่สนามเด็กเล่น เชื่อเป็นตัวเลือกดีที่สุด จุดแข็งไร้โกง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณฟ้า เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า โดดเด่นในรายการโหนกระแส ข่าว

เปิดวาร์ป “คุณฟ้า” เจ้าของแบรนด์ดัง ผู้เสียหายเคส “ทนายหื่น” สวยทะลุจอ จนนักเรียนโหนกระแสหลุดโฟกัส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งหลงงานศพคือร้านบุฟเฟต์ ข่าว

ประทับใจ ฝรั่งไปนั่งกินข้าวงานศพ เข้าใจผิด คิดว่าร้านบุฟเฟต์ เจ้าภาพต้อนรับอย่างดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการเกษียณ ปี 2569 วิธียื่นรับบำเหน็จบำนาญ เริ่มล่วงหน้า 1 ก.พ. กรมบัญชีกลาง เศรษฐกิจ

ข้าราชการเกษียณ ปี 2569 วิธียื่นรับบำเหน็จบำนาญ เริ่มล่วงหน้า 1 ก.พ. กรมบัญชีกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา ลั่นแรง ไอ้หนุ่ม-ไอ้ทนายแก้ว พร้อมแนบเอกสารฟ้องหมิ่น ทำคนแห่ใสใจ บันเทิง

ปู มัณฑนา ลั่นแรง ไอ้หนุ่ม-ไอ้ทนายแก้ว พร้อมแนบเอกสารฟ้องหมิ่น ทำคนแห่ใสใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มศรราม มอสปฏิภาณ บันเทิง

ศรราม เปิดแชท มอส ส่งต่อกำลังใจคำโตจาก “เสก โลโซ” ในวันที่ชีวิตต้องเดินต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ อ้าง “ครูปอ” น้อยใจ-กลัวความผิด เลือกจบชีวิตตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของสำนักงานประกันสังคมที่มีชื่อของธุรกิจ ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ ปรากฏอยู่ เศรษฐกิจ

เจาะธุรกิจ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” ผู้ชนะประมูลตัดสูทประกันสังคม 42 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลยกฟ้อง กกต. โดนฟ้องเว็บลงทะเบียนประชามติล่ม ทำคนไทย 8 แสนเสียสิทธิ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเปิดหน้าจริง ทนายหื่น แอบถ่ายสาวในห้องน้ำ อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปีเคยโดนจับแล้ว ข่าว

เพจดังเปิดหน้าจริง ทนายหื่น แอบถ่ายสาวในห้องน้ำ อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปีเคยโดนจับแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรนัลโด้อยู่ทีมอะไร ข่าวกีฬา

เปิดสาเหตุ “โรนัลโด้” ตบะแตก ประท้วงไม่ลงสนามให้ อัล นาสเซอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งจ้างรถไปอยุธยา เจอพี่คนขับจัดทัวร์กิน พาตะลุยร้านลับ อร่อยจนต้องหอบกลับ ข่าวต่างประเทศ

บริการดีเวอร์! คู่รักฝรั่งจ้างรถไปอยุธยา เจอพี่คนขับจัดทัวร์กิน พาตะลุยร้านลับ อร่อยจนต้องหิ้วกลับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจไทย หารือ ตำรวจญี่ปุ่น คืบหน้าคดีแม่หลอกเด็ก 12 ไปค้ากามที่โตเกียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธเฉลยแล้วน้องไบรท์ลาพักร้อน ข่าว

สรยุทธ พูดแล้ว น้องไบร์ท ไปไหน? ไร้เงาเล่าข่าว แฟน ๆ บ่นคิดถึง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขายทองรูปพรรณวันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2569 การเงิน

คลิปลุ้นมาก! เหตุเก็บมาหลายปี ฝรั่งหอบทองตีราคา หวัง 3 แสนได้กลับจริงตาตั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตน ม.39 ที่เซเว่นแจ้งค้างชำระทั้งที่จ่ายแล้ว ข่าว

เช็กด่วนก่อนจ่าย ประกันสังคม ม.39 รวนซ้ำ แจ้ง “ค้างชำระ” ทั้งที่จ่ายแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จนท.ดับเพลิงมาเลฯ 8 นาย เข้าช่วยครูหนัก 350 กิโล หมดสติในห้องน้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 16:25 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 16:25 น.
61
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กัมพูชาจวกไทย ดึง FBI ลงพื้นที่ ปราบสแกมเมอร์บังหน้า หวังยึดครองโอร์เสม็ด

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
อูน ดิสนีย์ ประเทศไทย ตั้งคำถามถึงการสร้างดิสนีย์แลนด์ในไทย

อูน ไดมอนด์เกรน จี้พรรคการเมืองใช้ “ดิสนีย์แลนด์” หาเสียง ถามเจ้าของลิขสิทธิ์หรือยัง?

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ข้าราชการการเมือง ลาออกจากตำแหน่ง

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569

เริ่ม 11 ก.พ. นี้ หลายร้านขานรับนโยบาย “หวานปกติ = หวาน 50%” เช็กแบรนด์เข้าร่วม ที่นี่

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button