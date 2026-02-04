นนนี่ แจ้งความชาวเน็ต แซะท้องก่อนแต่ง สงสาร ‘พ่อบิลลี่’ ลามแช่งลูกในท้อง ปมเห็นต่างการเมือง

นนนี่ นนลนีย์ เดือด แจ้งความชาวเน็ตถูกแซะท้องก่อนแต่งสงสาร ‘บิลลี่ โอแกน’ ลามแช่งลูกในท้อง ปมเห็นต่างการเมือง ยันไม่โกรธถ้าไม่แตะเด็ก
วานนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2569) นนนี่ นนลนีย์ ลูกสาวคนสวยของนักแสดงสาว แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ และ บิลลี่ โอแกน แชร์ข้อความทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งว่า “เห็นชอบ รัฐธรรมนูญใหม่ ประเทศไทยเป็นไปได้” จากนั้นโพสต์ข้อความพื้นหลังสีดำมีข้อความว่า “อายคนจัง” และ มีมคนวิ่งหนีที่มีข้อความว่า “หนีกลับหลุม” หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าข้อความที่เธอออกมาโพสต์นั้นหลายถึงใคร ก่อนหน้านี้ บิลลี่ โอแกน ออกมาประกาศจุดยืนเลือก นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมลงคะแนนเสียงให้ สส. จากพรรคภูมิใจไทย และไม่สนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560
ล่าสุดเกิดเป็นดราม่าเดือดขึ้น นนนี่ นนลนีย์ โพสต์ข้อความที่แคปจากหน้าจอแชทในอินสตาแกรม nnnon ปรากฏข้อความที่เธอถูกชาวเน็ตรายหนึ่งทักมาหาว่าหลังจากโพสต์ข้อความว่าอายคน อีกฝ่ายตอบกลับสตอรี่ไอจีว่า “อย่าอายเลยค่ะ พ่อยังไม่อายที่หนูท้องก่อนแต่งเลย”
จากนั้น นนนี่ ตอบกลับไปว่า “ขอบคุณสำหรับความเห็นนะคะ รู้ดีจัง” ต่อมาชาวเน็ตสวนกลับว่า “ยินดีค่ะ ดูแลตัวเองและลูกดี ๆ นะคะอย่าลงหลุมนาน เดี๋ยวตายก่อน” ฝั่ง นนนี่ เช่นกันค่ะ “แซะคนอื่นไปเรื่อยหวังว่าชีวิตคงมีความสุขนะคะ” พร้อมระบุแคปชั่นในภาพว่า “ทำไงดี จะตายมั้ยอะ เขาอวยพรให้เรากับลูกด้วย” และอิโมจิหัวใจสีส้ม 3 ดวง
อย่างไรก็ดี นนนี่ นนลนีย์ ได้หาข้อมูลเรื่องการท้องก่อนแต่งผิดตรงไหน ซึ่งได้คำตอบว่า “ท้องก่อนแต่ง ไม่ได้ผิดกฎหมายหากทั้งสองฝ่ายบรรลุ นิติภาวะ แต่ในทางสังคมและวัฒนธรรมไทยอาจถูกมอง ว่าไม่เหมาะสม ประเด็นหลักคือเรื่องความรับผิดชอบ การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม และความกังวลเรื่องการเลิกรา โดยไม่มีพันธะทางกฎหมาย การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเองรวมถึงคู่ครอง เป็นเรื่องสําคัญ”
พร้อมโพสต์ตั้งคำถามว่า “ท้องก่อนแต่งไม่ผิดนะคะ ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงบ้างคะ นนนี่ปีนี้ก็ 30 แล้วเนอะ”
ต่อมา นนนี่ ตอบกลับชาวเน็ตคนดังกล่าวว่า “เข้ามาดูเอง ละก็มาพิมพ์เอง อยากได้ความสนใจหรอคะ” ซึ่งอีกฝ่ายตอบกลับว่า “อย่าเครียดนะคะ โอ๋ๆๆ เป็นห่วงลูกในท้องนะคะ”
จากนั้นเธอขอบคุณสำหรับความเป็นห่วง กล่าวว่า “โอ๋ ไม่เครียดหรอกค่า ว่างพอดี ขอบคุณที่เป็นห่วงลูกนะคะ”
หลังจากสาวนนนี่นำบทสนทนาของทั้งคู่มาลงในสตอรี่อินสตาแกรม อีกฝ่ายก็ทักกลับมาว่า “คุณแขวนเรา เราไม่ได้ด่าหรือหมิ่น ประมาทอะไรคุณ แต่การแขวนเรารู้ไหมคะว่าผิด PDPA” เธอจึงสวนกลับไปว่า “นึกว่าอยากได้แสงค่ะ เห็นพิมพ์มา”
อย่างไรก็ดี นนนี่ นนลนีย์ เปิดใจว่า “จะไม่โกรธเลยนะคะ ถ้าไม่มาแข่งลูก ในท้องหรือว่ามายุ่งกับลูก คนเราเห็นต่างได้ แต่ไม่ควรมาระรานกัน เด็กไม่ผิดอะไรค่ะ มาบอกสงสารคุณบิลลี่ แต่มาแช่งเด็กแบบนี้ สมควรหรอคะ ?”
ในเวลาต่อมา นนนี่ โพสต์ภาพขณะอยู่ที่แจ้งความที่สถานีตำรวจดอนเมือง ระบุแคปชั่น “แต่ละมื้อแต่ละเดย์55555” รวมทั้งขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ “ขอบคุณสําหรับกําลังใจและคําแนะนํานะคะ เบื้องต้นไปแจ้งความแล้วค่ะ “
