ข่าว

LINE ชี้แจงกรณี สำนักงานประกันสังคม ได้รางวัล เป็นสาขาสติกเกอร์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 14:14 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 14:14 น.
101

LINE ชี้แจงกรณี สำนักงานประกันสังคม ได้รางวัล เป็นสาขาสติกเกอร์ ในกลุ่มภาครัฐ ที่ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมที่สุดในกลุ่มดังกล่าว

จากกรณีที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “สำนักงานประกันสังคม คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐ จากเวที LINE THAILAND AWARDS 2025″ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดทางประชาสัมพันธ์ของ LINE ประเทศไทย ได้ติดต่อผู้สื่อข่าวมาชี้แจงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า “สืบเนื่องจากกรณีรางวัลของสำนักงานประกันสังคมที่ได้รับจากเวที LINE Thailand Awards 2025 ทาง LINE ประเทศไทย ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ดังนี้

รางวัลที่สำนักงานประกันสังคมได้รับคือ รางวัล Best Sponsored Sticker ในกลุ่ม Public Sector (ภาครัฐ) ซึ่งเป็นรางวัลในหมวด Best-in-Class โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานจริงของแคมเปญสติกเกอร์บนแพลตฟอร์ม LINE ที่มีผลลัพธ์ยอดเยี่ยมที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเท่านั้น

เกณฑ์การตัดสินอ้างอิงจาก คะแนนรวมที่คำนวณจากยอดดาวน์โหลดสะสมของสติกเกอร์ทุกชุด ที่สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ดาวน์โหลดภายในปี 2025 ที่ผ่านมา

ซึ่งใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับทุกองค์กรที่เข้าร่วมการพิจารณารับรางวัลประเภทสติกเกอร์ และ มิได้ครอบคลุมถึงผลการดำเนินงานในโซลูชันหรือบริการอื่นใดบนแพลตฟอร์ม LINE

LINE ประเทศไทย ยึดมั่นในหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกองค์กรที่เข้าร่วม”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แฟนๆ ช็อก! ดาราสาว ซง จีฮโย ช็อก! หลังตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ ขนาด 5 มม. หมอหวั่นเป็น &quot;มะเร็ง&quot; สั่งตัดทิ้งด่วน บันเทิงเกาหลี

แฟนๆ ช็อก! ดาราสาว ตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ หมอหวั่นเป็น “มะเร็ง” สั่งตัดทิ้งด่วน

11 นาที ที่แล้ว
ปิดงบประกันสังคม ทำ LINE OA ราคากลาง 69.5 ล้านบาท หลังคว้ารางวัล LINE AWARDS 2025 ข่าว

เปิดงบประกันสังคม ทำ LINE Officials ราคากลาง 69.5 ล้าน หลังคว้ารางวัล LINE AWARDS 2025

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

LINE ชี้แจงกรณี สำนักงานประกันสังคม ได้รางวัล เป็นสาขาสติกเกอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? นนนี่ โพสต์ตัดพ้อ โลกนี้ไม่มีเซฟโซนเหลือ-ทุกคนเอาแต่สร้างภาพ ช็อก! รูปสามีหายเกลี้ยงไอจี บันเทิง

นนนี่ ตัดพ้อ โลกนี้ไม่มีเซฟโซนเหลือ-ทุกคนเอาแต่สร้างภาพ รูปสามีหายเกลี้ยงไอจี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักข่าวดัง ออกโรงป้องช่างภาพ ถูกตั้งข้อหาไร้หลักฐาน ซัด กกต. คุกคามสื่อหนัก ข่าว

สำนักข่าวดัง ออกโรงป้องช่างภาพ ถูกตั้งข้อหาไร้หลักฐาน ซัด กกต. คุกคามสื่อหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทุกแว้บ! ชาวเน็ตแสดงความยินดี “ดร.ลลิต์ภัทร” ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งรอง ศจ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ชายเมียนมาตาบอด ถูกตำรวจปล่อยทิ้งกลางทาง รุ่งขึ้นพบเป็นศพ ข่าว

สลด ชายเมียนมาตาบอด ถูกตำรวจปล่อยทิ้งกลางทาง รุ่งขึ้นพบเป็นศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง ลำลูกกา ประกาศปิดกิจการ หลังเปิดให้บริการมาตลอด 9 ปี หวนลิ้มรสครั้งสุดท้ายถึง 1 มี.ค. 69 เศรษฐกิจ

ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง ลาดสวาย ประกาศปิดกิจการ 1 มี.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิตคอยน์ vs ทองคำ: สินทรัพย์ไหนตอบโจทย์ความเสถียร ท่ามกลางตลาดโลกที่ผันผวน? การเงิน

บิตคอยน์ vs ทองคำ: สินทรัพย์ไหนตอบโจทย์ความเสถียร ท่ามกลางตลาดโลกที่ผันผวน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอาญารับฟ้องคดี ปู มัณฑนา โพสต์หมิ่น หนุ่ม กรรชัย ชี้หลักฐานมีมูล นัดสอบคำให้การ 8 มิ.ย. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“มิรา” แจงปมถูกจับก้น รับเมาจำรายละเอียดไม่ได้ ยันไม่ได้ฟ้อง “เสือ ดุสิต”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยอาการล่าสุด ทหารเหยียบกับระเบิดที่ จ.สุรินทร์ รอเข้ารับการผ่าตัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทดัง ปลดพนักงานมโหฬาร 4 พันคน ใช้ AI แทนที่ แถมทำงานดีกว่า เศรษฐกิจ

บริษัทดัง ปลดพนักงานมโหฬาร 4 พันคน ใช้ AI แทนที่ แถมทำงานดีกว่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ยศชนัน” โต้ข่าวตีกลับ 3 รายชื่อนั่งรัฐมนตรีโควต้าเพื่อไทย ยังไม่ได้คุยเพิ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บัตร MRT/MRT Plus เตรียมยุติให้บริการ 1 มิ.ย. เปิดทางใช้งาน EMV

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1/3/69 คัดเน้น ๆ 2 ตัว 3 ตัวตรง พร้อมส่งสู้ศึกสลากสัญจรสุราษฎร์ฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐ หมวด สติ๊กเกอร์ยอดเยี่ยม ข่าว

ประกันสังคม คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐ หมวด สติ๊กเกอร์ยอดเยี่ยม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ตอบชัดปมข่าวลือ ซุ่มคบ เป๊ก เศรณี ยัน แค่เพื่อนเท่านั้น ไม่มีอะไรเกินเลย บันเทิง

แอนโทเนีย ตอบชัดปมข่าวลือ ซุ่มคบ เป๊ก เศรณี ยัน แค่เพื่อนเท่านั้น ไม่มีอะไรเกินเลย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิงเกาหลี

จบไม่สวย นักร้องดัง สารภาพตัดขาดพ่อแม่ ปมปัญหาเรื่องเงิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ปฏิเสธไทย กล่าวหาใช้พระวิหาร เป็นฐานทัพ เตรียมฟ้องฐานทำลายโบราณสถาน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ปฏิเสธไทย กล่าวหาใช้พระวิหาร เป็นฐานทัพ เตรียมฟ้องฐานทำลายโบราณสถาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เช็กแนวโน้ม ราคาทอง หลังปากีสถานประกาศสงครามเปิดศึกอัฟกานิสถาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์ วอน กกต. ทบทวนท่าที-ไม่เห็นด้วย แจ้งความภาคประชาชน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ้โห! ทองคำ 1.5 พันล้าน อดีตอธิบดีสรรพากรรวยผิดปกติ คุกตลอดชีวิต ยึกตกแผ่นดิน เศรษฐกิจ

โอ้โห! ทองคำ 1.5 พันล้าน อดีตอธิบดีสรรพากรรวยผิดปกติ คุกตลอดชีวิต ยึกตกแผ่นดิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ปากีสถาน ประกาศทำสงครามกับ อัฟกานิสถาน ลั่นหมดความอดทนแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
“โรคไข้หูดับ” ระบาดหนัก 28 จังหวัด ป่วยพุ่ง 49 ราย เสียชีวิต 3 ศพ โคราชแชมป์ ข่าว

“โรคไข้หูดับ” ระบาดหนัก 28 จังหวัด ป่วยพุ่ง 49 ราย เสียชีวิต 3 ศพ โคราชแชมป์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 14:14 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 14:14 น.
101
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แฟนๆ ช็อก! ดาราสาว ซง จีฮโย ช็อก! หลังตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ ขนาด 5 มม. หมอหวั่นเป็น &quot;มะเร็ง&quot; สั่งตัดทิ้งด่วน

แฟนๆ ช็อก! ดาราสาว ตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ หมอหวั่นเป็น “มะเร็ง” สั่งตัดทิ้งด่วน

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
เกิดอะไรขึ้น? นนนี่ โพสต์ตัดพ้อ โลกนี้ไม่มีเซฟโซนเหลือ-ทุกคนเอาแต่สร้างภาพ ช็อก! รูปสามีหายเกลี้ยงไอจี

นนนี่ ตัดพ้อ โลกนี้ไม่มีเซฟโซนเหลือ-ทุกคนเอาแต่สร้างภาพ รูปสามีหายเกลี้ยงไอจี

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง ลำลูกกา ประกาศปิดกิจการ หลังเปิดให้บริการมาตลอด 9 ปี หวนลิ้มรสครั้งสุดท้ายถึง 1 มี.ค. 69

ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง ลาดสวาย ประกาศปิดกิจการ 1 มี.ค. 69

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
บิตคอยน์ vs ทองคำ: สินทรัพย์ไหนตอบโจทย์ความเสถียร ท่ามกลางตลาดโลกที่ผันผวน?

บิตคอยน์ vs ทองคำ: สินทรัพย์ไหนตอบโจทย์ความเสถียร ท่ามกลางตลาดโลกที่ผันผวน?

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button