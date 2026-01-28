ฟังจากปาก! แม่ปุ้ย TPN ตอบชัดสถานะ แอนโทเนีย-เป๊ก เศรณี หลังลือซุ่มปลูกต้นรัก

ฟังจากปาก! แม่ปุ้ย TPN ตอบชัดสถานะ แอนโทเนีย-เป๊ก เศรณี หลังลือหนักซุ่มปลูกต้นรัก ยอมรับ รู้ข่าวแต่ยุ่งไม่ได้ อวยฝ่ายชายเป็นเด็กดี
เมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวลือออกมาจากคนวงในเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ลูกชายนักการเมือง ซุ่มปลูกต้นรัก ตัวแม่สวยระดับจักรวาล ซึ่งทั้งคู่เปิดตัวเคียงคู่กันมาในงานปาร์ตี้ส่วนตัวของครอบครัวฝ่ายชาย ตัวติดกันแบบคนทั้งงานก็เห็นภาพนี้กันทั้งหมด หลายคนคาดเดากันไปต่าง ๆ นานาว่าหวยจะไปออกที่คู่ไหนกันแน่
หลังข่าวลือแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตพยายามเดาชื่อคู่รักใหม่นี้ แต่น้ำหนักดันไปทุ่มอยู่ที่ แอนโทเนีย โพซิ้ว กับ เป๊ก เศรณี ซึ่งทางฝ่ายหญิงก็เคยให้สัมภาษณ์ข่าวลือนี้แล้วว่า ยังโสด และโฟกัสแต่เรื่องงานอย่างเดียว ไม่มีเวลาไปโฟกัสเรื่องผู้ชายตอนนี้ ทั้งยังย้ำว่าไม่รู้จักหนุ่มเป๊ก ลูกชายนายกฯ อนุทิน เป็นการส่วนตัว แต่รู้จักผ่านทางเพื่อนเท่านั้น
วงในหลุดคำใบ้! ลูกนักการเมือง ซุ่มคบ สาวงามระดับจักรวาล เปิดตัวหวานปาร์ตี้บ้านฝ่ายชาย
ล่าสุด 26 ม.ค. 69 ทีมข่าวมีโอกาสได้เจอ ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก หรือ แม่ปุ้ย TPN จึงได้ขอสอบถามถึงข่าวลือซุ่มปลูกต้นรักระหว่าง แอนโทเนีย กับ เป๊ก เศรณี ระบุว่า
“ก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ แล้วจริง ๆ เขาเพื่อนเยอะ ไม่ใช่เพิ่งรู้จักกัน บางทีคนเราก็อาจจะมีข่าวอะไรขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ ก็รอ คือแอนโทเนียเป็นคนชัดเจน ถ้าเขาจะเป็นแฟนกับใคร เขาก็บอกเองแหละ เราก็ไม่รู้เลย แต่จริง ๆ กับน้องเป๊กก็รู้จักกัน เห็นเขาตั้งแต่เล็ก ๆ เขาก็เป็นเด็กดี เด็กน่ารักนะคะ
แต่จะเราไปยุ่งเขาทุกเรื่องก็ไม่ได้ ลูกตัวเองยังยุ่งไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราอย่าไปยุ่งกับเขา เขาโต ๆ กันแล้ว มีวิจารณญาณแล้ว ใครจะรักกับใครแม่ไม่ติดทั้งนั้น ถ้าตราบใดที่คู่ครองเขาเป็นคนดี มีการศึกษา นิสัยดี มารยาทดี จริง ๆ ก็อยากให้ทุกคนมีแฟนที่ดี มีคู่ครองที่ดี มีความสุข ถ้ามีแล้วทุกข์อย่ามี ก็จะบอกสาว ๆ ทุกคน”
