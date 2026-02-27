ข่าว

ประกันสังคม คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐ หมวด สติ๊กเกอร์ยอดเยี่ยม

เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 12:18 น.
ประกันสังคม คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐ หมวด สติ๊กเกอร์ยอดเยี่ยม

ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จที่น่าชื่นชมของการปรับตัวในยุคดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาประกาศข่าวดี คว้ารางวัลใหญ่จากทาง LINE ประเทศไทย

สำนักงานประกันสังคม ได้รับรางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐ จากงานประกาศรางวัล LINE THAILAND AWARDS 2025 ตอกย้ำความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการให้บริการประชาชน โดยมีช่องทางหลักคือ LINE Official Account ที่ชื่อว่า “@ssothai”

ปัจจุบันบัญชี LINE ของประกันสังคมมีผู้ติดตามรวมแล้วกว่า 12 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นฐานผู้ใช้งานที่ใหญ่มากสำหรับหน่วยงานรัฐ

สาเหตุที่ได้รับความนิยม เพราะเป็นช่องทางเชิงรุกที่สามารถส่งตรงข้อมูลข่าวสาร การเช็กสิทธิประโยชน์ต่างๆ (ทั้งกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน) ไปถึงมือนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และตรงจุดนั่นเอง

ประกันสังคม คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐ หมวด สติ๊กเกอร์ยอดเยี่ยม

ทั้งนี้ รางวัลที่ประกันสังคมได้รับ อยู่ในหมวดหมู่ Best Sponsored Stickers มีแบรนด์ที่น่าสนใจได้รับรางวัล อาทิ CP ALL 7-Eleven จากกลุ่ม RETAIL&COMMERCE ซึ่งมี Vithita Animation Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตสติกเกอร์ไลน์ , Café Amazon กลุ่ม FOOD & BEVERAGE โดย ChatStick Co.,Ltd. , PTT Station กลุ่ม AUTOMOTIVE & ENERGY โดย ChatStick Co.,Ltd. เช่นกัน และ Social Security Office หรือ สำนักงานประกันสังคมที่ได้รับรางวัลในกลุ่มภาครัฐ โดยมี Generation Advertising Co., Ltd. เป็นครีเอเตอร์ผู้ผลิตสติกเกอร์

ประกันสังคม คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐ หมวด สติ๊กเกอร์ยอดเยี่ยม

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

