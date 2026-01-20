วงในหลุดคำใบ้! ลูกนักการเมือง ซุ่มคบ สาวงามระดับจักรวาล เปิดตัวหวานปาร์ตี้บ้านฝ่ายชาย

วงในหลุดคำใบ้! ลูกบิ๊กนักการเมือง ซุ่มคบ สาวงามระดับจักรวาล เปิดตัวหวานกลางปาร์ตี้ของครอบครัวฝ่ายชาย ชาวเน็ตจับตารักครั้งใหม่
แซ่บซู้ดปากทีเดียวเชียว เมื่อสายสืบตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่าง เจ๊เค ได้ออกมากระซิบเล่าข่าววงในหลังจากแอบได้กลิ่นความรักของคู่ใหม่ปลามัน และได้เห็นมาเต็มสองตากับความสัมพันธ์ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ ระหว่าง ลูกบิ๊กนักการเมือง กับ คนสวยขาตัวแม่ระดับจักรวาล
วงในหลุดคำใบ้ว่า “คนสวยระดับจักรวาล ควงคู่มากับ ลูกชายนักการเมือง เสมือนกิ่งทองใบหยก ปรากฎตัวกลางงานเลี้ยงสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่จัดขึ้นภายในครอบครัวของฝ่ายชาย คล้ายกับเป็นการเปิดตัวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ภาพที่เห็นมันชัดเจนแจ่มแจ้ง จนคนทั้งงานตะลึงกันเลยทีเดียว แต่เอาเป็นว่าต้องรอดูอีกทีว่าคบจริง หรือแค่พี่น้อง เพราะก่อนหน้านี้ตัวแม่จักรวาลเพิ่งจะให้สัมภาษณ์ว่า ยังไม่ได้คบหาดูใจกับใครทั้งนั้น”
เอาเป็นว่าวงในหลุดคำใบ้มาขนาดนี้ก็ทำชาวเน็ตทรงงานเผือกกันอย่างหนักเลยทีเดียว แต่ก็ยังฟันธงไม่ได้ว่า ลูกบิ๊กนักการเมือง กับ คนสวยระดับจักรวาล นั้นเป็นใครกันแน่ หากมีอัปเดตออกมาทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะรีบมารายงานให้ทราบในทันที
