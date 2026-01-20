ข่าวดาราบันเทิง

วงในหลุดคำใบ้! ลูกนักการเมือง ซุ่มคบ สาวงามระดับจักรวาล เปิดตัวหวานปาร์ตี้บ้านฝ่ายชาย

เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 10:46 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 10:51 น.
วงในหลุดคำใบ้! ลูกนักการเมือง ซุ่มคบ สาวงามระดับจักรวาล เปิดตัวหวานปาร์ตี้บ้านฝ่ายชาย

วงในหลุดคำใบ้! ลูกบิ๊กนักการเมือง ซุ่มคบ สาวงามระดับจักรวาล เปิดตัวหวานกลางปาร์ตี้ของครอบครัวฝ่ายชาย ชาวเน็ตจับตารักครั้งใหม่

แซ่บซู้ดปากทีเดียวเชียว เมื่อสายสืบตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่าง เจ๊เค ได้ออกมากระซิบเล่าข่าววงในหลังจากแอบได้กลิ่นความรักของคู่ใหม่ปลามัน และได้เห็นมาเต็มสองตากับความสัมพันธ์ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ ระหว่าง ลูกบิ๊กนักการเมือง กับ คนสวยขาตัวแม่ระดับจักรวาล

วงในหลุดคำใบ้ว่า “คนสวยระดับจักรวาล ควงคู่มากับ ลูกชายนักการเมือง เสมือนกิ่งทองใบหยก ปรากฎตัวกลางงานเลี้ยงสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่จัดขึ้นภายในครอบครัวของฝ่ายชาย คล้ายกับเป็นการเปิดตัวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ภาพที่เห็นมันชัดเจนแจ่มแจ้ง จนคนทั้งงานตะลึงกันเลยทีเดียว แต่เอาเป็นว่าต้องรอดูอีกทีว่าคบจริง หรือแค่พี่น้อง เพราะก่อนหน้านี้ตัวแม่จักรวาลเพิ่งจะให้สัมภาษณ์ว่า ยังไม่ได้คบหาดูใจกับใครทั้งนั้น”

เอาเป็นว่าวงในหลุดคำใบ้มาขนาดนี้ก็ทำชาวเน็ตทรงงานเผือกกันอย่างหนักเลยทีเดียว แต่ก็ยังฟันธงไม่ได้ว่า ลูกบิ๊กนักการเมือง กับ คนสวยระดับจักรวาล นั้นเป็นใครกันแน่ หากมีอัปเดตออกมาทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะรีบมารายงานให้ทราบในทันที

เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 10:46 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 10:51 น.
GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

