ฟังจากปาก! เป๊ก เศรณี ยืนยันสถานะ แอนโทเนีย หลังถูกจับตาซุ่มสานสัมพันธ์รัก
ฟังจากปาก! เป๊ก เศรณี ยืนยันสถานะชัด ๆ หลังมีข่าวเม้าท์วงในแอบปลูกต้นรัก “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ลือเปิดตัวหวานกับครอบครัว
ก่อนหน้านี้แอบมีข่าวเม้าท์จากคนวงในออกมาว่า ลูกชายนักการเมืองใหญ่ กำลังซุ่มคบหากับ สาวงามระดับจักรวาล แถมพาเปิดตัวแบบหวานฉ่ำในงานปาร์ตี้ส่วนตัวของครอบครัวฝ่ายชายแล้ว งานนี้ก็เลยมีคนจับโยงไปถึง หนุ่มเป๊ก เศรณี ลูกชายคนเล็กของนายกฯ อนุทิน กับ แอนโทเนีย โพซิ้ว รอง 1 มิสยูนิเวิร์ส 2023
พอไปถามเรื่องหัวใจกับ แอนโทเนีย เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ว่า “ยังไม่มีเวลาไปสนใจเรื่องผู้ชาย เพราะตอนนี้งานเยอะมาก ขอโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวก่อน” แต่ข่าวลือก็ยังไม่วายลงแม้แต่น้อย
วงในหลุดคำใบ้! ลูกนักการเมือง ซุ่มคบ สาวงามระดับจักรวาล เปิดตัวหวานปาร์ตี้บ้านฝ่ายชาย
กระทั่งมีโอกาสได้ไปสอบถามกับ แม่ปุ้ย TPN ถึงข่าวเม้าท์นี้ ซึ่งทางแม่ปุ้ยก็ตอบมาแค่ว่า “เห็นข่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้คุยอะไร แต่ก็ไม่อยากไปยุ่งเรื่องความรักของลูกสาว เพราะแอนโทเนียเป็นคนชัดเจน ถ้าเขาจะคบกับใครเขาต้องบอกแน่นอน ซึ่งกับเป๊กก็เป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกที แอนเขามีเพื่อนเยอะ”
ล่าสุดช่องติ๊กต็อก Chok D News ได้เจอหนุ่มเป๊กที่สวนลุมพินีเมื่อวานนี้ (30 ม.ค. 68) ก็เลยถือโอกาสสัมภาษณ์ฝ่ายชายเสียเลย ถึงข่าวลือซุ่มปลูกต้นรักกับ แอนโทเนีย โพซิ้ว เป็นความจริงหรือไม่ โดยทาง เป๊ก เศรณี ตอบอย่างชัดเจนว่า “ก็ตามที่คุณแอนพูด คือจริง ๆ แล้วเป็นเพื่อนของเพื่อน พอจะรู้จักกันผ่านเพื่อน แล้วก็ทำกิจกรรม หลังผมก็เข้าฟิตเนสบ่อยขึ้นก็เลยมีได้พบกันบ้าง ยังไม่มีการคุยอะไรถึงขั้นนั้นเลย แค่รู้จักกันผ่านเพื่อน”
อ้างอิงจาก : TikTok @chokdth
