“คิม จองอึน” ไม่ปิดโอกาสสานสัมพันธ์ “สหรัฐฯ” ลั่น “เกาหลีใต้” ศัตรูอันดับหนึ่ง
คิม จอง อึน ไม่ปิดโอกาสสานสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา หากอนุญาตให้โสมแดงครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ และถอนนโยบายที่แข็งกร้าว
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานว่า นาย คิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ กล่าวว่า เขาพร้อมจะขยายจำนวนขีปนาวุธและระยะปฏิบัติการ พร้อมกล่าวถึง สหรัฐอเมริกาว่า ขอให้เคารพในอำนาจนิวเคลียร์ของประเทศเกาหลีเหนือ
พร้อมกล่าวว่าสหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือสามารถเป็นเพื่อนกันได้ หากสหรัฐฯ ยอมอนุญาตให้เกาหลีเหนือสามารถครอบครองขีปนาวุธนิวเคลียร์ และถอนนโยบายท่าทีที่แข็งกร้าวกับเกาหลีเหนือ ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติขึ้นอยู่กับสหรัฐฯ ไม่ว่าจะในฐานะร่วมอาศัยอย่างสงบสุข หรือ เผชิญหน้าตลอดเวลา
โดยนายคิมได้กล่าวถึงเกาหลีใต้ด้วยว่า พวกเขาอยากจะละเว้นกรุงโซลในฐานะมิตรสหาย ตราบใดที่เกาหลีใต้ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากสภาพทางภูมิศาสตร์การเมืองของการมีพรมแดนติดกับเกาหลีเหนือได้ วิธีเดียวที่จะอยู่อย่างปลอดภัยคือต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราและปล่อยให้เราอยู่ตามลำพัง
ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์ถึงถ้อยคำแถลงของผู้นำเกาหลีเหนือในการประชุมพรรคที่จัดขึ้นทุกๆ 5 ปี ว่าสิ่งที่นายคิมพูดนั้น น่าจะเป็นความพยายามในการสร้างสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา โดยไม่ผ่านทางเกาหลีใต้แต่อย่างใด
