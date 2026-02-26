เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย นั่งกรรมการ 2 บริษัท

การเงินเศรษฐกิจ

เจาะลึกขุมข่ายธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย พบชื่อนั่งแท่นกรรมการ 2 บริษัท ถือหุ้นรวมมูลค่ากว่า 2 แสนบาท

ปัจจุบัน นางสาว สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดชัยภูมิ เขต 4 สังกัดพรรคภูมิใจไทย ก่อนหน้านี้ เธอเคยทำงานในหน่วยงานของรัฐหลายกระทรวง นอกเหนือจากบทบาททางการเมือง สื่อมวลชนได้ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกิจของเธอผ่านระบบ Creden Data ซึ่งอ้างอิงฐานข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อมูลระบุว่า เธอเป็นกรรมการบริษัท 2 แห่ง และเธอถือหุ้น 2 รายการ ซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวม 209,397 บาท

1. บริษัท ปั๊มกิ้นจู จำกัด (PUMPKIN JU CO., LTD.)

บริษัทแรกจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท และประกอบธุรกิจในกลุ่มร้านอาหารและบริการอาหาร นางสาวสุชาดาเป็นกรรมการและถือหุ้นจำนวน 6,668 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.34 ระบบประเมินมูลค่าหุ้นของเธอออกมาติดลบที่ 24,403 บาท ตัวเลขติดลบนี้สะท้อนฐานะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ติดลบจากผลขาดทุนสะสม

ผลประกอบการย้อนหลังระหว่างปี 2562 ถึง 2567 พบว่า บริษัทเคยมีรายได้แตะระดับหลักล้านบาท แต่ภาพรวมยังคงขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ช่วงปี 2566 ถึง 2567 บริษัทมีรายได้แทบเป็นศูนย์ ข้อมูลทางการเงินปี 2567 ระบุว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม 77,912.24 บาท และมีหนี้สินรวม 151,107.09 บาท สำนักงานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อาคารต้นสน ห้อง 505 ชั้น 5 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2. บริษัท พิล่าแลบ(ไทยแลนด์) จำกัด (PILALAB(THAILAND) CO., LTD.)

บริษัทที่สองจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท และประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย และกายภาพบำบัด นางสาวสุชาดาเป็นกรรมการและถือหุ้นจำนวน 39,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.00 มูลค่าหุ้นรายการนี้อยู่ที่ 233,800 บาท

ผลประกอบการระหว่างปี 2564 ถึง 2567 ระบุว่า บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่สถานะยังคงขาดทุน งบการเงินปี 2567 แสดงผลขาดทุนหนักที่สุดเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ข้อมูลปี 2567 ระบุว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,817,805.91 บาท และมีหนี้สินรวม 5,581,644.05 บาท สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ที่อยู่เดียวกับบริษัทแรกบนอาคารต้นสน

สถานะบัญชีทรัพย์สิน ป.ป.ช.

สำหรับการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประชาชนต้องดำเนินการผ่านระบบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการค้นหาข้อมูลรอบปัจจุบัน สื่อมวลชนยังไม่พบเอกสารเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของเธออย่างเป็นทางการ สำนักข่าวจึงยังไม่สามารถสรุปยอดทรัพย์สินส่วนตัวเป็นตัวเลขเดียวเพื่อนำเสนอในข่าวได้ในขณะนี้

อ้างอิง : Creden Data, FB/ไอเดียร์ สุชาดา แทนทรัพย์

