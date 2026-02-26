เทียบสเปก Galaxy S26 Ultra VS S25 Ultra คุ้มไหมที่จะเปลี่ยนใหม่
Galaxy S26 Ultra ฮาร์ดแวร์สมาร์ตโฟนตัวท็อปรุ่นล่าสุด ชิปเซตใหม่ รูรับแสงกว้างขึ้น ระบบชาร์จไวขึ้น ในราคาเริ่มต้นเท่าเดิม อัปเกรดจาก S25 Ultra คุ้มไหมที่จะเปลี่ยนใหม่
ตลาดสมาร์ตโฟนมีการแข่งขันสูงตลอดเวลา ซัมซุงเตรียมวางจำหน่ายสมาร์ตโฟนเรือธงรุ่นล่าสุดอย่าง Galaxy S26 Ultra ผู้บริโภคหลายคนเกิดคำถามถึงความแตกต่างเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง Galaxy S25 Ultra ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าซัมซุงยังคงรักษาราคาเปิดตัวเริ่มต้นไว้ที่ 46,900 บาทเท่าเดิม พร้อมกับการปรับปรุงฮาร์ดแวร์บางส่วนให้ทันสมัยขึ้น
หน้าจอของทั้งสองรุ่นยังคงใช้แผงหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X ขนาด 6.9 นิ้ว ความละเอียด WQHD+ รองรับอัตรารีเฟรช 1 ถึง 120 เฮิรตซ์ ครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Armor 2 เหมือนกัน สิ่งที่รุ่นใหม่เพิ่มเข้ามาคือฟีเจอร์กันคนรอบข้างแอบมองหน้าจอ ส่วนน้ำหนักตัวเครื่องรุ่นใหม่เบาลงเล็กน้อยจาก 218 กรัมเหลือ 214 กรัม
ประสิทธิภาพการประมวลผลเป็นอีกหนึ่งส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง รุ่นก่อนหน้าใช้ชิปเซต Snapdragon 8 Elite for Galaxy ขนาด 3 นาโนเมตร รุ่นใหม่ขยับไปใช้ชิปเซต Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ขนาด 3 นาโนเมตร
ซัมซุงยังเพิ่มตัวเลือกหน่วยความจำแรม 16 กิกะไบต์เข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ นอกเหนือจากรุ่น 12 กิกะไบต์ที่มีอยู่เดิม พื้นที่จัดเก็บข้อมูลยังคงมีให้เลือก 3 ขนาดคือ 256 กิกะไบต์ 512 กิกะไบต์ สูงสุด 1 เทราไบต์ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อบลูทูธขยับจากเวอร์ชัน 5.4 เป็น 6.0
ระบบกล้องถ่ายภาพรักษาความละเอียดเซนเซอร์หลักไว้ที่ 200 ล้านพิกเซล รุ่นใหม่ปรับรูรับแสงให้กว้างขึ้นเป็น f/1.4 จากเดิม f/1.7 กล้องมุมกว้างพิเศษความละเอียด 50 ล้านพิกเซล กล้องซูม 3 เท่าความละเอียด 10 ล้านพิกเซล กล้องหน้าความละเอียด 12 ล้านพิกเซล ทั้งสี่เลนส์นี้ยังคงสเปกเดิมทั้งหมด ส่วนกล้องซูม 5 เท่าความละเอียด 50 ล้านพิกเซล รุ่นใหม่ปรับรูรับแสงกว้างขึ้นเป็น f/2.9 จากเดิม f/3.4
ความจุแบตเตอรี่ยังคงตัวเลขไว้ที่ 5,000 มิลลิแอมป์ ซัมซุงปรับปรุงระบบชาร์จไฟให้ทำงานเร็วขึ้น รุ่นใหม่รองรับการชาร์จผ่านสาย 60 วัตต์ ชาร์จไร้สาย 25 วัตต์ เพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนหน้าที่รองรับชาร์จผ่านสาย 45 วัตต์ ชาร์จไร้สาย 15 วัตต์
เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมด การปรับปรุง S26 ultra เป็นเพียงการต่อยอดฟีเจอร์เดิมให้สมบูรณ์ขึ้น จากรุ่น S25 ไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การปรับรูรับแสงของกล้องหลักช่วยให้รับแสงในที่มืดได้ดีขึ้นเล็กน้อย ระบบชาร์จที่เร็วขึ้นช่วยประหยัดเวลาได้ระยะหนึ่ง ชิปเซตใหม่พร้อมแรม 16 กิกะไบต์ตอบโจทย์ผู้ที่ประมวลผลงานกราฟิกหนักเป็นประจำ
หากคุณใช้งาน Galaxy S25 Ultra อยู่ในปัจจุบัน การอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่แทบไม่มีความจำเป็น ประสบการณ์ใช้งานโดยรวม ทั้งความคมชัดหน้าจอ ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ คุณภาพรูปถ่ายในสภาวะแสงปกติ จะไม่แตกต่างจนสังเกตได้ชัดเจน การจ่ายเงินซื้อเครื่องใหม่เพื่อแลกกับสเปกที่เพิ่มมาเพียงเล็กน้อยจึงไม่คุ้มค่าการลงทุน ผู้ที่คุ้มค่ากับการซื้อเครื่องใหม่คือคนที่ใช้สมาร์ตโฟนรุ่นเก่ากว่านั้นหลายเจเนอเรชัน คุณจะได้สัมผัสความเปลี่ยนแปลงทางฮาร์ดแวร์ที่ชัดเจนในราคาเปิดตัวที่ซัมซุงไม่ได้ปรับสูงขึ้น
