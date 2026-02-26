“ดร.มัลลิกา” อัดคลิปมีคนร้องเรียนปัญหา “ผู้ว่าฯ” ไม่แก้ เอาแต่วิ่งสวนลุม
ดร.มัลลิกา อัดคลิปมีคนโทรมาร้องเรียนปัญหา หลังประกาศสมัครลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. เผยมีคนร้องว่าปัญหาเยอะ แต่ผู้ว่าไม่แก้ เอาแต่วิ่งสวนลุม
ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ได้โพสต์คลิปลงเฟซบุ๊กระบุว่า “แต่ละคนเธอจะโทรอะไรนักหนา ฉันยังไม่ได้เป็นผู้ว่า ฉันยังไม่ได้เป็นเลย ที่เธอโทรมาร้องทุกข์ร้องเรียน เสาไฟฟ้าลงหลุม เอาสายไฟลงไม่เสร็จ แล้วก็เต้นรำในสวนอยู่นั่นแหละ ไปสร้างภาพวิ่งอยู่ในสวนลุมอยู่ทำไม ทำไมไม่จัดการให้เรียกร้อง หยุดค่ะ อย่าเพิ่งค่ะ ยังไม่ได้เป็นผู้ว่าเลย โทรมาร้องทุกข์ตั้งแต่ 8 โมง หยุดก่อน
พร้อมเล่าอีกว่า เมื่อเช้าเนี่ยมีอดีต สว. ท่านนึงโทรมาหาถามว่า ดร. จะลงผู้ว่าใช่ไหม และทางอดีต สว. ขอให้ช่วยดูแลเรื่องถนนพระราม 3 เพราะสกปรกมาก ขยะไม่รู้จักเก็บ ตอนนี้ปัญหาหนักมาก ตรงถนนพระราม 3 ตรงเชื่อมพระราม 2 แล้วผู้ว่าก็วิ่งแต่สวนลุม วิ่งทำไม
แล้วเรื่องเอาสายไฟลงหลุม ตอนนี้สายไฟระโยงระยางจะพาดคออยู่แล้ว ไม่เสร็จซักที วอนขอให้ ดร.มัลลิกาช่วยดำเนินการด้วย
