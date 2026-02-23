เทคโนโลยี

หลุดสเปคเต็ม Galaxy S26 Ultra จอ Privacy เครื่องแรกของโลก AI อัปเกรดใหม่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 15:36 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 15:37 น.
98
หลุดสเปคเต็ม Galaxy S26 Ultra จอ Privacy เครื่องแรกของโลก AI อัปเกรดใหม่

เตรียมตัวเสียทรัพย์กันได้เลยสำหรับสาวกซัมซุง ล่าสุดมีข้อมูลชุดสเปคของสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นท็อปอย่าง Samsung Galaxy S26 Ultra หลุดออกมาจากภาพโปรโมทบนเว็บไซต์ Amazon เม็กซิโก ซึ่งบอกเลยว่ารอบนี้ไม่ได้มีดีแค่ความแรง แต่ยังมาพร้อมนวัตกรรมหน้าจอสุดล้ำและการอัปเกรด Galaxy AI ที่ฉลาดขึ้นกว่าเดิม วันนี้เราสรุปไฮไลท์เด็ดๆ มาให้ดูกันแบบเน้นๆ ครับ

ครั้งแรกของโลก S26 ultra หน้าจอ Privacy Screen ในตัว

ถือเป็นฟีเจอร์ไฮไลท์ที่น่าจับตามองที่สุด เมื่อ Galaxy S26 Ultra อาจกลายเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกที่ติดตั้งหน้าจอความเป็นส่วนตัว (Privacy Screen) มาให้แบบบิลต์อิน

หน้าจอจะถูกออกแบบให้มองเห็นได้ชัดเจนเฉพาะผู้ที่ใช้งานอยู่ตรงหน้าเท่านั้น หากมีคนพยายามมองจากด้านข้าง จะเห็นเพียงหน้าจอมืดๆ หรือมองไม่ออกว่ากำลังแสดงผลอะไรอยู่

ฟีเจอร์นี้เหมาะมากๆ สำหรับคนที่ใส่ใจเรื่อง Data Privacy ไม่ว่าจะเป็นการแชทคุยเรื่องสำคัญ หรือการทำธุรกรรมทางการเงินในที่สาธารณะก็ปลอดภัยไร้กังวล

สเปคกล้อง ProVisual Engine ระดับ 200MP

  • กล้องหลัก (Main): ความละเอียด 200 MP (พร้อมเทคโนโลยี Optical Quality Zoom 2x)
  • กล้องเลนส์กว้าง (Ultra Wide): ความละเอียด 50 MP
  • กล้อง Telephoto 1: ความละเอียด 50 MP (รองรับ Optical Zoom 5x และ Optical Quality Zoom 10x)
  • กล้อง Telephoto 2: ความละเอียด 10 MP (รองรับ Optical Zoom 3x)
  • กล้องหน้า (Selfie): ความละเอียด 12 MP

หลุดสเปคเต็ม Galaxy S26 Ultra จอ Privacy เครื่องแรกของโลก AI อัปเกรดใหม่

ขุมพลังใหม่ Custom Processor for Galaxy

หัวใจสำคัญของรุ่นนี้คือชิปเซ็ตประมวลผลที่ถูกปรับแต่งมาเพื่อสมาร์ทโฟนตระกูล Galaxy เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง Galaxy S25 Ultra จะเห็นตัวเลขการอัปเกรดประสิทธิภาพที่ก้าวกระโดดอย่างชัดเจน

  • NPU (การประมวลผล AI): ทำงานได้เร็วขึ้น 39%
  • GPU (การประมวลผลกราฟิก): แรงขึ้น 24%
  • CPU (การประมวลผลหลัก): เร็วขึ้น 19%

แบตเตอรี่อึดทน พร้อมชาร์จไวทันใจ

  • ความจุแบตเตอรี่: 5,000 mAh
  • อายุการใช้งาน: รองรับการเล่นวิดีโอต่อเนื่องได้ยาวนานสูงสุดถึง 31 ชั่วโมง
  • ระบบชาร์จไว: สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ถึง 75% ภายในเวลาเพียง 30 นาที

Galaxy AI และ Photo Assist ฉลาดล้ำกว่าเดิม

ด้วยขุมพลัง NPU ที่อัปเกรดมาใหม่ ทำให้ฟีเจอร์ Photo Assist ทำงานได้เนียนตาในระดับ Studio Quality คุณสามารถตัดต่อหรือแก้ไขภาพได้ง่ายๆ เช่น การเปลี่ยนฉากหลังรูปน้องหมาธรรมดา ให้กลายเป็นบรรยากาศงานปาร์ตี้วันเกิดได้รวดเร็วเพียงใช้ปลายนิ้วหรือคำสั่งเสียง

นอกจากนี้ ในภาพโปรโมทที่หลุดมา ยังเผยให้เห็นภาพของตัวเครื่องที่อยู่คู่กับหูฟังไร้สายรุ่นใหม่อย่าง Galaxy Buds4 อีกด้วย

หลุดสเปคเต็ม Galaxy S26 Ultra จอ Privacy เครื่องแรกของโลก AI อัปเกรดใหม่

S26 Ultra อัปเกรด ปรับปรุงเพิ่มขึ้นจาก S25 Ultra แบบหมัดต่อหมัด

1. นวัตกรรมหน้าจอ จุดเปลี่ยนที่ว้าวที่สุด

S25 Ultra: หน้าจอ Dynamic LTPO AMOLED 2X ขนาด 6.9 นิ้ว กระจก Gorilla Armor 2 สว่างคมชัด

S26 Ultra (ที่อัปเกรด): เพิ่มนวัตกรรม “Privacy Screen” (จอความเป็นส่วนตัว) ฝังมาให้ในตัวเครื่องเป็นครั้งแรกของโลก ทำให้คนรอบข้างที่มองจากมุมเฉียงไม่สามารถแอบดูหน้าจอเราได้ ตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยขั้นสุด

2. ขุมพลังชิปเซ็ต แรงและฉลาดขึ้นชัดเจน

S25 Ultra: ใช้ชิปตัวแรงอย่าง Snapdragon 8 Elite

S26 Ultra (ที่อัปเกรด): ขยับไปใช้ชิปเซ็ตรุ่นปรับแต่งพิเศษ (Custom Processor) โดยมีตัวเลขการพัฒนาจากรุ่น S25 Ultra ดังนี้:

    • CPU (ประมวลผลทั่วไป): แรงขึ้น 19%

    • GPU (เล่นเกม/กราฟิก): แรงขึ้น 24%

    • NPU (สมองกล AI): เร็วขึ้นก้าวกระโดดถึง 39% ทำให้รันฟีเจอร์ AI หนักๆ ได้ลื่นไหลกว่าเดิมมาก

3. กล้องถ่ายภาพ สเปคเดิม แต่อัปเกรดซอฟต์แวร์

  • ฮาร์ดแวร์ ทั้ง 2 รุ่นให้ความละเอียดมา “เท่ากัน” (กล้องหลัก 200MP + Ultrawide 50MP + Telephoto 50MP + Telephoto 10MP และกล้องหน้า 12MP)

  • S26 Ultra การถ่ายภาพจะคมชัดขึ้นด้วยเทคโนโลยี ProVisual Engine รุ่นใหม่ ที่เน้นเรื่องการซูมแบบ Optical Quality (ระยะ 2x และ 10x) ให้ไม่เสียรายละเอียด นอกจากนี้ AI Photo Assist ยังเก่งขึ้นจนถึงระดับ Studio Quality สามารถตัดต่อหรือเจเนอเรตเปลี่ยนฉากหลังของรูปภาพได้เนียนและรวดเร็วกว่า S25 Ultra

4. แบตเตอรี่และการชาร์จไว

  • ความจุ ให้มาที่ 5,000 mAh เท่ากันทั้งสองรุ่น

  • S26 Ultra ระบบชาร์จไวได้รับการปรับปรุงให้ทำความเร็วได้ดีขึ้น โดยเคลมว่าสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก 0-75% ได้ภายในเวลาเพียง 30 นาที (ไวกว่า S25 Ultra เล็กน้อย) และชิปตัวใหม่ยังประหยัดพลังงานจนสามารถดูวิดีโอต่อเนื่องได้ยาวนานถึง 31 ชั่วโมง

สรุปความคุ้มค่า หากข้อมูลหลุดนี้เป็นจริง Galaxy S26 Ultra จะเป็นการอัปเกรดที่เหมาะกับคนที่ต้องการ “จอ Privacy” เป็นพิเศษ รวมถึงคนที่ใช้งานฟีเจอร์ AI หรือเล่นเกมกราฟิกหนักๆ เป็นประจำ เพราะชิปเซ็ตและ NPU แรงขึ้นมาก แต่ถ้ามองแค่เรื่อง “ความละเอียดกล้อง” หรือ “ดีไซน์ภายนอก” S25 Ultra ก็ยังถือว่าทำได้ดีเยี่ยมและสเปคไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนักครับ

หลุดสเปคเต็ม Galaxy S26 Ultra จอ Privacy เครื่องแรกของโลก AI อัปเกรดใหม่

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวยลาววันนี้ 23 ก.พ. 69 ผลสลากพัฒนา งวดล่าสุด หวยลาว

หวยลาววันนี้ 23 ก.พ. 69 ผลสลากพัฒนา งวดล่าสุด เช็กสถิติย้อนหลังหวยออกวันจันทร์

6 นาที ที่แล้ว
เพชรา เชาวราษฎร์ ในวัย 84 ปี หลังดึงหน้าศัลยกรรม บันเทิง

ภาพล่าสุด เพชรา เชาวราษฎร์ วัย 84 ปี ดึงหน้าชุดใหญ่ ขอสวยมั่นใจอีกครั้ง

15 นาที ที่แล้ว
นางเอกดัง แฉวีรกรรม ผกก.จอมวีน หลุดชื่อชัดมาก บันเทิงเกาหลี

นางเอกดัง แฉวีรกรรม ผกก.จอมวีน หลุดชื่อชัดมาก จนต้องห้ามวุ่น

18 นาที ที่แล้ว
ไอ้โม่งบางบาล อยุธยา ข่าวอาชญากรรม

ผวา “ไอ้โม่ง” นอนสไลด์หนอนโจ่งครึ่ม คนพื้นที่ควักมือถือเก็บหลักฐาน จี้ตร.รีบมาหิ้ว

18 นาที ที่แล้ว
วัน มรณา อินฟลูฯ กัมพูชา ท้องขณะอยู่ในเรือนจำ ข่าวต่างประเทศ

วัน มรณา อินฟลูเขมร ท้องในเรือนจำ ยืนยันเด็กปลอดภัย แต่ไร้วี่แววประกันตัว

19 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 23 ก.พ. 69 ปิดตลาดพุ่ง 400 บาท ผันผวนหนัก 12 ครั้ง

24 นาที ที่แล้ว
ปลาคาร์ฟ เชิญยิ้ม เล่ามรสุมชีวิตถูกเมียทิ้ง งานหด บันเทิง

ปลาคาร์ฟ เชิญยิ้ม เล่ายุคคาเฟ่ล่ม รายได้หลักหมื่น ก่อนงานหด ติดพนัน-เมียทิ้ง ชีวิตติดลบ

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สุดหดหู่ พ่วง 18 ล้อ ทับหนูน้อย 5 ขวบ เสียชีวิตคาไฟแดงต่อหน้าแม่

57 นาที ที่แล้ว
ประวัติ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ตำนานโค้ชรถขนฝัน ข่าว

ประวัติ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ตำนานโค้ชรถขนฝัน ผู้ไม่ยอมเกษียณจากฟุตบอลนักเรียน

58 นาที ที่แล้ว
โค้ชสกล ลาออก หมอนทองวิทยา ข่าวกีฬา

อาจารย์สกล เตรียมลา “หมอนทองวิทยา” ไทม์ไลน์นี้ ตอบชัดคุมลีกอาชีพไหม ?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา โดนคนแกล้งร้องเรียน ไม่ติดราคาห่อหมก บันเทิง

ม้า อรนภา พ้อถูกแกล้ง จนท. บุกแผงห่อหมก เหมือนจับโจร ลั่น แกล้งกันไปถึงไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Seekster แพลตฟอร์มแม่บ้านออนไลน์ ประกาศปิดตัวถาวร เศรษฐกิจ

Seekster แพลตฟอร์มแม่บ้านออนไลน์ ปิดตัวถาวร 1 มี.ค. 69 เปิดช่องทางคืนเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับ 19 ศพ! บัสเนปาลดิ่งเหว เจ็บ 25 คนจีนสูญหาย ทัวร์มรณะตกใกล้แม่น้ำที่เคยกลืนคนนับร้อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สื่อเขมรแซะข่าว แท็กซี่ไทยติดอันดับ 3 ของโลก โกงนักท่องเที่ยวมากที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดสเปคเต็ม Galaxy S26 Ultra จอ Privacy เครื่องแรกของโลก AI อัปเกรดใหม่ เทคโนโลยี

หลุดสเปคเต็ม Galaxy S26 Ultra จอ Privacy เครื่องแรกของโลก AI อัปเกรดใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจษฎ์ โทณะวณิก กกตเลือกตั้งใหม่ ข่าวการเมือง

“เจษฎ์” เตือน กกต. ระวังคุกรอกินหัว แนะทางออกเร่งแจงพิรุธบัตรเลือกตั้งด่วน!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นแร็ปเปอร์ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจร้านตัดผม Never Say Cutz บันเทิง

เปิดธุรกิจ “เวย์ ไทเทเนี่ยม” จากร้านตัดผมร้อยล้าน สู่แบรนด์แฟชั่น-อสังหาฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พิรุธ “ช้อนสั้น” ปนกระดูกพลทหารเพชรรัตน์ แฉถูกซ้อมหมู่-ขัดผลประโยชน์ค่าเวร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน แผ่นดินไหว 4.7 อ่าวเบงกอล ใกล้เกาะนอร์ทเซนติเนล ข่าว

ด่วน แผ่นดินไหว 4.7 อ่าวเบงกอล ใกล้เกาะนอร์ทเซนติเนล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัพย์สิน ธรรมนัส พรหมเผ่า เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน ธรรมนัส พรหมเผ่า รวยพันล้าน พอร์ตเงินฝาก-รถหรูโรลส์ รอยซ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายตุ๋ย อัปเดตคดี หนุ่ม กรรชัย ฟ้อง ปู มัณฑนา ฟ้องหมิ่นประมาท บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ฟ้อง ปู มัณฑนา ขอให้รับโทษอาญา ด่าซ้ำ-ไม่กลัวกฎหมาย เรือนจำรับคนไม่สำนึก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายสายหยุดนำตัว นานา ไรบีนา ลูกความ รายงานตัวต่อศาลอาญา ข่าว

อัยการสั่งฟ้อง นานา ไรบีนา พร้อมพวก 4 คน คดีฉ้อโกง 195 ล้าน ล่าสุด เข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดนด่าฉ่ำ สายการบิน ปล่อย 500 ชีวิต ติดแหง็กบนเครื่องบินข้ามคืน เพราะพนง.เลิกงานกลับบ้านแล้ว ข่าวต่างประเทศ

โดนด่าฉ่ำ สายการบิน ปล่อย 500 ชีวิต ติดแหง็กบนเครื่องข้ามคืน เพราะพนง.เลิกงานกลับบ้านแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รอมฎอนปีนี้ ห้าม &quot;มุสลิมอุยกูร์&quot; ถือศีลอด ข่าวต่างประเทศ

จีนคุมเข้ม! รอมฎอนปีนี้ ห้าม “มุสลิมอุยกูร์” ถือศีลอด-ละหมาด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแม่ลูกกลับจากเที่ยวบางแสน ข่าวภูมิภาค

อุบัติเหตุสุดสลด เก๋ง 6 ชีวิตกลับจากเที่ยวบางแสน พ่อแม่ลูกดับ 4 ราย ลูกกับหลานวัย 11 ยังสาหัส

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 15:36 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 15:37 น.
98
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาววันนี้ 23 ก.พ. 69 ผลสลากพัฒนา งวดล่าสุด

หวยลาววันนี้ 23 ก.พ. 69 ผลสลากพัฒนา งวดล่าสุด เช็กสถิติย้อนหลังหวยออกวันจันทร์

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
เพชรา เชาวราษฎร์ ในวัย 84 ปี หลังดึงหน้าศัลยกรรม

ภาพล่าสุด เพชรา เชาวราษฎร์ วัย 84 ปี ดึงหน้าชุดใหญ่ ขอสวยมั่นใจอีกครั้ง

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
นางเอกดัง แฉวีรกรรม ผกก.จอมวีน หลุดชื่อชัดมาก

นางเอกดัง แฉวีรกรรม ผกก.จอมวีน หลุดชื่อชัดมาก จนต้องห้ามวุ่น

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
ไอ้โม่งบางบาล อยุธยา

ผวา “ไอ้โม่ง” นอนสไลด์หนอนโจ่งครึ่ม คนพื้นที่ควักมือถือเก็บหลักฐาน จี้ตร.รีบมาหิ้ว

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button