หลุดสเปคเต็ม Galaxy S26 Ultra จอ Privacy เครื่องแรกของโลก AI อัปเกรดใหม่
เตรียมตัวเสียทรัพย์กันได้เลยสำหรับสาวกซัมซุง ล่าสุดมีข้อมูลชุดสเปคของสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นท็อปอย่าง Samsung Galaxy S26 Ultra หลุดออกมาจากภาพโปรโมทบนเว็บไซต์ Amazon เม็กซิโก ซึ่งบอกเลยว่ารอบนี้ไม่ได้มีดีแค่ความแรง แต่ยังมาพร้อมนวัตกรรมหน้าจอสุดล้ำและการอัปเกรด Galaxy AI ที่ฉลาดขึ้นกว่าเดิม วันนี้เราสรุปไฮไลท์เด็ดๆ มาให้ดูกันแบบเน้นๆ ครับ
ครั้งแรกของโลก S26 ultra หน้าจอ Privacy Screen ในตัว
ถือเป็นฟีเจอร์ไฮไลท์ที่น่าจับตามองที่สุด เมื่อ Galaxy S26 Ultra อาจกลายเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกที่ติดตั้งหน้าจอความเป็นส่วนตัว (Privacy Screen) มาให้แบบบิลต์อิน
หน้าจอจะถูกออกแบบให้มองเห็นได้ชัดเจนเฉพาะผู้ที่ใช้งานอยู่ตรงหน้าเท่านั้น หากมีคนพยายามมองจากด้านข้าง จะเห็นเพียงหน้าจอมืดๆ หรือมองไม่ออกว่ากำลังแสดงผลอะไรอยู่
ฟีเจอร์นี้เหมาะมากๆ สำหรับคนที่ใส่ใจเรื่อง Data Privacy ไม่ว่าจะเป็นการแชทคุยเรื่องสำคัญ หรือการทำธุรกรรมทางการเงินในที่สาธารณะก็ปลอดภัยไร้กังวล
สเปคกล้อง ProVisual Engine ระดับ 200MP
- กล้องหลัก (Main): ความละเอียด 200 MP (พร้อมเทคโนโลยี Optical Quality Zoom 2x)
- กล้องเลนส์กว้าง (Ultra Wide): ความละเอียด 50 MP
- กล้อง Telephoto 1: ความละเอียด 50 MP (รองรับ Optical Zoom 5x และ Optical Quality Zoom 10x)
- กล้อง Telephoto 2: ความละเอียด 10 MP (รองรับ Optical Zoom 3x)
- กล้องหน้า (Selfie): ความละเอียด 12 MP
ขุมพลังใหม่ Custom Processor for Galaxy
หัวใจสำคัญของรุ่นนี้คือชิปเซ็ตประมวลผลที่ถูกปรับแต่งมาเพื่อสมาร์ทโฟนตระกูล Galaxy เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง Galaxy S25 Ultra จะเห็นตัวเลขการอัปเกรดประสิทธิภาพที่ก้าวกระโดดอย่างชัดเจน
- NPU (การประมวลผล AI): ทำงานได้เร็วขึ้น 39%
- GPU (การประมวลผลกราฟิก): แรงขึ้น 24%
- CPU (การประมวลผลหลัก): เร็วขึ้น 19%
แบตเตอรี่อึดทน พร้อมชาร์จไวทันใจ
- ความจุแบตเตอรี่: 5,000 mAh
- อายุการใช้งาน: รองรับการเล่นวิดีโอต่อเนื่องได้ยาวนานสูงสุดถึง 31 ชั่วโมง
- ระบบชาร์จไว: สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ถึง 75% ภายในเวลาเพียง 30 นาที
Galaxy AI และ Photo Assist ฉลาดล้ำกว่าเดิม
ด้วยขุมพลัง NPU ที่อัปเกรดมาใหม่ ทำให้ฟีเจอร์ Photo Assist ทำงานได้เนียนตาในระดับ Studio Quality คุณสามารถตัดต่อหรือแก้ไขภาพได้ง่ายๆ เช่น การเปลี่ยนฉากหลังรูปน้องหมาธรรมดา ให้กลายเป็นบรรยากาศงานปาร์ตี้วันเกิดได้รวดเร็วเพียงใช้ปลายนิ้วหรือคำสั่งเสียง
นอกจากนี้ ในภาพโปรโมทที่หลุดมา ยังเผยให้เห็นภาพของตัวเครื่องที่อยู่คู่กับหูฟังไร้สายรุ่นใหม่อย่าง Galaxy Buds4 อีกด้วย
S26 Ultra อัปเกรด ปรับปรุงเพิ่มขึ้นจาก S25 Ultra แบบหมัดต่อหมัด
1. นวัตกรรมหน้าจอ จุดเปลี่ยนที่ว้าวที่สุด
S25 Ultra: หน้าจอ Dynamic LTPO AMOLED 2X ขนาด 6.9 นิ้ว กระจก Gorilla Armor 2 สว่างคมชัด
S26 Ultra (ที่อัปเกรด): เพิ่มนวัตกรรม “Privacy Screen” (จอความเป็นส่วนตัว) ฝังมาให้ในตัวเครื่องเป็นครั้งแรกของโลก ทำให้คนรอบข้างที่มองจากมุมเฉียงไม่สามารถแอบดูหน้าจอเราได้ ตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยขั้นสุด
2. ขุมพลังชิปเซ็ต แรงและฉลาดขึ้นชัดเจน
S25 Ultra: ใช้ชิปตัวแรงอย่าง Snapdragon 8 Elite
S26 Ultra (ที่อัปเกรด): ขยับไปใช้ชิปเซ็ตรุ่นปรับแต่งพิเศษ (Custom Processor) โดยมีตัวเลขการพัฒนาจากรุ่น S25 Ultra ดังนี้:
-
-
CPU (ประมวลผลทั่วไป): แรงขึ้น 19%
-
GPU (เล่นเกม/กราฟิก): แรงขึ้น 24%
-
NPU (สมองกล AI): เร็วขึ้นก้าวกระโดดถึง 39% ทำให้รันฟีเจอร์ AI หนักๆ ได้ลื่นไหลกว่าเดิมมาก
-
3. กล้องถ่ายภาพ สเปคเดิม แต่อัปเกรดซอฟต์แวร์
-
ฮาร์ดแวร์ ทั้ง 2 รุ่นให้ความละเอียดมา “เท่ากัน” (กล้องหลัก 200MP + Ultrawide 50MP + Telephoto 50MP + Telephoto 10MP และกล้องหน้า 12MP)
-
S26 Ultra การถ่ายภาพจะคมชัดขึ้นด้วยเทคโนโลยี ProVisual Engine รุ่นใหม่ ที่เน้นเรื่องการซูมแบบ Optical Quality (ระยะ 2x และ 10x) ให้ไม่เสียรายละเอียด นอกจากนี้ AI Photo Assist ยังเก่งขึ้นจนถึงระดับ Studio Quality สามารถตัดต่อหรือเจเนอเรตเปลี่ยนฉากหลังของรูปภาพได้เนียนและรวดเร็วกว่า S25 Ultra
4. แบตเตอรี่และการชาร์จไว
-
ความจุ ให้มาที่ 5,000 mAh เท่ากันทั้งสองรุ่น
-
S26 Ultra ระบบชาร์จไวได้รับการปรับปรุงให้ทำความเร็วได้ดีขึ้น โดยเคลมว่าสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก 0-75% ได้ภายในเวลาเพียง 30 นาที (ไวกว่า S25 Ultra เล็กน้อย) และชิปตัวใหม่ยังประหยัดพลังงานจนสามารถดูวิดีโอต่อเนื่องได้ยาวนานถึง 31 ชั่วโมง
สรุปความคุ้มค่า หากข้อมูลหลุดนี้เป็นจริง Galaxy S26 Ultra จะเป็นการอัปเกรดที่เหมาะกับคนที่ต้องการ “จอ Privacy” เป็นพิเศษ รวมถึงคนที่ใช้งานฟีเจอร์ AI หรือเล่นเกมกราฟิกหนักๆ เป็นประจำ เพราะชิปเซ็ตและ NPU แรงขึ้นมาก แต่ถ้ามองแค่เรื่อง “ความละเอียดกล้อง” หรือ “ดีไซน์ภายนอก” S25 Ultra ก็ยังถือว่าทำได้ดีเยี่ยมและสเปคไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนักครับ
