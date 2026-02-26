ทัพอากาศชี้แจง ปมพลทหารพฤษภา เสียชีวิตจากภาวะสมองตายฝีในสมอง
กองทัพอากาศชี้แจง กรณีที่ พลทหารพฤษภา วิมุตติธรรมชัย เสียชีวิต เผยเกิดขึ้นเมื่อปี 68 พลทหารเสียชีวิตจากภาวะสมองตายฝีในสมอง
จากกรณีที่ เพจเฟซบุ๊ก “น้ำ-นิชนันท์ วังคะฮาต-Nitchanan Wangkahat” ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจ กรณีแม่ของพลทหารใหม่รายหนึ่งเข้าร้องเรียนเพื่อทวงถามความยุติธรรม หลังลูกชายมีอาการป่วยลุกลามแต่ยังถูกครูฝึกสั่งให้ทำการฝึกต่อจนล้มพับและเสียชีวิตในวัย 21 ปี โดยทราบชื่อพลทหารคนดังกล่าวคือ พลทหารพฤษภา วิมุตติธรรมชัย หรือ “ไดมอนด์” นั้น
ล่าสุด พลอากาศโท จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า กองทัพอากาศตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ พลทหาร พฤษภา รวมถึงเข้าใจในความกังวลของครอบครัวและสังคม จึงได้รวบรวมข้อเท็จจริงและตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบด้านเพื่อชี้แจงต่อสาธารณชน ดังนี้
– ลำดับเหตุการณ์และการดูแลรักษา
พลทหาร พฤษภา เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ รุ่นปี 2568 ผลัดที่ 1 สังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน 1 กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 โดยภายหลังเข้าประจำการ ได้แจ้งว่ามีอาการเจ็บบริเวณหู และมีกลิ่นออกจากช่องหู โดยหน่วยได้ดำเนินการส่งพบแพทย์ที่ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ตามขั้นตอนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ซึ่งแพทย์ได้ทำการตรวจและจ่ายยา พร้อมทั้งนัดติดตามอาการในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ซึ่ง พลทหาร พฤษภา ได้เข้ารับการรักษาตามใบนัดแพทย์
จากนั้นวันที่ 11 พฤษภาคม 2568 พลทหาร พฤษภา ได้เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เนื่องจากไข้ขึ้นสูงซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A
ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2568 พลทหาร พฤษภา ได้เข้ารับการตรวจรักษาและติดตามอาการ รวม 9 ครั้ง ได้แก่ การรักษาภาวะหูอักเสบ การรักษาไข้สูงจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A การฉีดยา การตรวจเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส (ผลเลือดปกติ) และการดูดหนองออกจากหู โดยแพทย์ได้สั่งให้งดการฝึกระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน – 6 ธันวาคม 68 ซึ่งหน่วยได้ปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้งดการฝึก และพักรักษาตัวที่หน่วยฝึก โดยในระหว่างนั้น ได้พา พลทหาร พฤษภา ไปพบแพทย์ตามใบนัดทุกครั้ง
– เหตุการณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2568
เช้าวันที่ 20 มิถุนายน 2568 พลทหาร พฤษภา มีอาการปวดศีรษะ ครูฝึกได้ให้พักที่หน่วยฝึก โดยเวลา 09.40 น. พบว่า พลทหาร พฤษภา หมดสติ จึงได้เร่งนำส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชฯ ทันที ซึ่งแพทย์ได้ทำการกู้ชีพ และผ่าตัดรักษาอย่างเร่งด่วน จากนั้นเข้ารับการดูแลในหออภิบาลศัลยกรรม และหอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาทอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างนี้ทางหน่วยได้อำนวยความสะดวกให้แก่ญาติในการเดินทางมาดูแล พลทหาร พฤษภา ฯ ขณะที่เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างเต็มที่
– การเสียชีวิต การบำเพ็ญกุศลศพ และการช่วยเหลือ
จนกระทั่งวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 เวลา 03.07 น. พลทหาร พฤษภา เสียชีวิต แพทย์ลงความเห็นว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะสมองตายจากฝีในสมอง ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อ โดยหน่วยได้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล อำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีทางศาสนา และจัดพิธีฌาปนกิจศพ ณ วัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม กทม. ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2568
ทั้งนี้ หน่วยได้ดำเนินการขอเบิกเงินช่วยเหลือค่าพิธีจัดการศพ และเงินทุนการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการฯ ให้แก่ญาติตามระเบียบของทางราชการ เรียบร้อยแล้ว
กองทัพอากาศขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียในครั้งนี้ และขอยืนยันว่า การเสียชีวิตครั้งนี้เกิดจากภาวะป่วยรุนแรง และไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกทางทหารหรือการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ หน่วยต้นสังกัดได้ให้การดูแลด้านสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่อง และได้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งจะยกระดับมาตรการ คัดกรองสุขภาพ การดูแลรักษาพยาบาล และการคุ้มครองสวัสดิภาพกำลังพลทุกนาย พร้อมเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
พลอากาศโท จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “กองทัพอากาศเข้าใจดีว่าการสูญเสียบุตรหลานเป็นความเจ็บปวดอย่างยิ่ง และเคารพในความรู้สึกของผู้ปกครองทุกประการ รวมทั้งขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยได้ดำเนินการส่งรักษาและดูแลตามการประเมินของแพทย์ทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน กองทัพอากาศอยู่ระหว่างจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบและพูดคุยกับผู้ปกครองเพิ่มเติม เพื่อชี้แจงในประเด็นที่ยังค้างคาใจ และรับฟังข้อกังวลโดยตรงต่อไป”
