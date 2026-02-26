สหรัฐฯระทึก หลุมยุบกลางสีแยก รถรอไฟแดงตกลงไปสองคัน (คลิป)
กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีระทึก หลุมยุบกลางสีแยก ในรัฐเนบราสกา สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้มีรถยนต์ที่จอดรอไฟแดงตกลงไปสองคัน
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว ABC รายงานว่า สถานีตำรวจในโอมาฮา รัฐเนบราสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่คลิปวินาทีหลุมยุบ ส่งผลให้รถยนต์สองคันที่จอดรอสัญญาณไฟจราจรที่สี่แยกตกลงไป
ซึ่งหลังเกิดเหตุคนขับรถกระบะสามารถปีนออกมาได้อย่างปลอดภัย ขณะที่คนขับรถอีกคันได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนรอบๆ เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
เบื้องต้นสำนักงานโยธาธิการเมืองโอมาฮา ระบุว่าหลุมยุบเกิดจากการแตกของท่อประปาหลัก อย่างไรก็ตามทางผู้ดูแลท่อประปายังไม่ได้ตอบกลับสำนักข่าวท้องถิ่นถึงประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอบคุณพลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้
WATCH: University of Nebraska-Omaha Public Safety security cameras show the moment two vehicles fell into a sinkhole on Tuesday — and how the drivers were able to get out.
Details: https://t.co/BI8L0WKoUN pic.twitter.com/PAX1Nb3xnX
— First Alert 6 (@WOWT6News) February 25, 2026
