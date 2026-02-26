สหรัฐฯระทึก หลุมยุบกลางสีแยก รถรอไฟแดงตกลงไปสองคัน (คลิป)

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 09:25 น.
กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีระทึก หลุมยุบกลางสีแยก ในรัฐเนบราสกา สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้มีรถยนต์ที่จอดรอไฟแดงตกลงไปสองคัน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว ABC รายงานว่า สถานีตำรวจในโอมาฮา รัฐเนบราสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่คลิปวินาทีหลุมยุบ ส่งผลให้รถยนต์สองคันที่จอดรอสัญญาณไฟจราจรที่สี่แยกตกลงไป

ซึ่งหลังเกิดเหตุคนขับรถกระบะสามารถปีนออกมาได้อย่างปลอดภัย ขณะที่คนขับรถอีกคันได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนรอบๆ เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

เบื้องต้นสำนักงานโยธาธิการเมืองโอมาฮา ระบุว่าหลุมยุบเกิดจากการแตกของท่อประปาหลัก อย่างไรก็ตามทางผู้ดูแลท่อประปายังไม่ได้ตอบกลับสำนักข่าวท้องถิ่นถึงประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด

ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอบคุณพลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้

