ย้อนคลิป หมอบี เตือน แจ็ค แฟนฉัน รักษาเมียให้ดี อย่าโทษผู้หญิง ก่อนปิดฉากรัก

โซเชียลขุดคลิปเก่า หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เคยเตือน แจ็ค แฟนฉัน เรื่องชีวิตคู่ ลั่น รักษาเมียให้ดี ๆ ย้ำให้โทษตัวเองอย่าโทษผู้หญิง หากของมีค่าหลุดมือไปแล้ว เรียกกลับคืนมาไม่ได้
กลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้ง หลังจากที่ แจ็ค แฟนฉัน หรือ แจ็ค เฉลิมพล ออกมายอมรับว่าลดสถานะกับ ใบหม่อน กิตติยา จากสามีภรรยาเหลือเพียงหน้าที่พ่อและแม่ของลูกเท่านั้น ยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่สามและไม่ได้ทะเลาะกัน งานนี้ชาวเน็ตหลายคนกลับย้อนนึกถึงคำเตือนของ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ที่เคยทักเรื่องนี้ไว้ในช่วงที่ฝ่ายหญิงเพิ่งจะคลอดลูกชายสุดน่ารักอย่าง น้องคากิ
ย้อนกลับไปในปี 2024 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ มาเป็นแขกรับเชิญรายการ คุยแหลก แดกดึก EP.40 โดยมี แจ็ค แฟนฉัน และมดดำ คชาภา เป็นพิธีกร ระหว่างการดำเนินรายการ แจ็คขอให้หมอบีดูดวงชะตาให้หน่อย ในตอนแรกพิธีกรหนุ่มถามไป 2 คำถาม คือ จะรวยไหม กับ งานเป็นยังไง จนหมอบีต้องเค้นให้ถามถึงปัญหาที่แท้จริง จนแจ็คถามออกมาว่า “เมียกับลูกเป็นยังไงบ้าง”
หมอบี อธิบายว่า “ลูกก็คือลูก เดี๋ยวพอเรามีลูกก็จะรู้สึกเปลี่ยนแปลง รู้สึกถึงความเป็นพ่อ แต่เมียนี่แหละ รักษาดี ๆ เด้อ ไม่รู้ว่าต้องรักษายังไงให้มันไปได้รอด ซึ่งมันขึ้นอยู่กับเรา” จากนั้น แจ็ค แฟนฉัน ถามกลับว่า “ถ้ารักษาดี ๆ มันโอเคใช่ไหมครับ”
ฝั่ง หมอบี ตอบกลับว่า “มันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วย อย่าโทษผู้หญิง ให้โทษตัวเราเองนี่แหละ” ขณะที่ แจ็ค แฟนฉัน ถามต่อว่า “ผมมีอย่างอื่นอีกไหม นอกจากเรื่องเมียเรื่องลูก”
ทาง หมอบี ก็ได้เตือนต่ออีกว่า “พูดตามตรงผมเตือนมาตั้งนานแล้ว ถ้าเรายังดำรงอยู่ด้วยความสนุก คิดว่าได้มันมาง่าย ๆ มันไม่ถาวร เดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่มีค่า เวลาหลุดออกจากมือไปแล้วมันก็จบเลย ทำตัวให้มันมีประโยชน์”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ ใบหม่อน อดีตภรรยา แจ็ค แฟนฉัน สาวสวยดีกรีนางเอก ปิดฉากรัก ยันไร้มือที่สาม
- ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลิก แจ็ค แฟนฉัน ได้รับกำลังใจเพียบ
- แจ็ค แฟนฉัน ยอมรับเลิก ใบหม่อน 2 เดือนแล้ว ยันไม่ได้ทะเลาะ-ไร้ปัญหามือที่ 3
ติดตาม The Thaiger บน Google News: