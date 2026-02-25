ข่าวดาราบันเทิง

ย้อนคลิป หมอบี เตือน แจ็ค แฟนฉัน รักษาเมียให้ดี อย่าโทษผู้หญิง ก่อนปิดฉากรัก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 15:49 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 15:51 น.
98
หมอบี เคยทัก แจ็ค แฟนฉัน เตือนให้รักษาเมียให้ดี-2

โซเชียลขุดคลิปเก่า หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เคยเตือน แจ็ค แฟนฉัน เรื่องชีวิตคู่ ลั่น รักษาเมียให้ดี ๆ ย้ำให้โทษตัวเองอย่าโทษผู้หญิง หากของมีค่าหลุดมือไปแล้ว เรียกกลับคืนมาไม่ได้

กลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้ง หลังจากที่ แจ็ค แฟนฉัน หรือ แจ็ค เฉลิมพล ออกมายอมรับว่าลดสถานะกับ ใบหม่อน กิตติยา จากสามีภรรยาเหลือเพียงหน้าที่พ่อและแม่ของลูกเท่านั้น ยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่สามและไม่ได้ทะเลาะกัน งานนี้ชาวเน็ตหลายคนกลับย้อนนึกถึงคำเตือนของ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ที่เคยทักเรื่องนี้ไว้ในช่วงที่ฝ่ายหญิงเพิ่งจะคลอดลูกชายสุดน่ารักอย่าง น้องคากิ

ย้อนกลับไปในปี 2024 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ มาเป็นแขกรับเชิญรายการ คุยแหลก แดกดึก EP.40 โดยมี แจ็ค แฟนฉัน และมดดำ คชาภา เป็นพิธีกร ระหว่างการดำเนินรายการ แจ็คขอให้หมอบีดูดวงชะตาให้หน่อย ในตอนแรกพิธีกรหนุ่มถามไป 2 คำถาม คือ จะรวยไหม กับ งานเป็นยังไง จนหมอบีต้องเค้นให้ถามถึงปัญหาที่แท้จริง จนแจ็คถามออกมาว่า “เมียกับลูกเป็นยังไงบ้าง”

หมอบี อธิบายว่า “ลูกก็คือลูก เดี๋ยวพอเรามีลูกก็จะรู้สึกเปลี่ยนแปลง รู้สึกถึงความเป็นพ่อ แต่เมียนี่แหละ รักษาดี ๆ เด้อ ไม่รู้ว่าต้องรักษายังไงให้มันไปได้รอด ซึ่งมันขึ้นอยู่กับเรา” จากนั้น แจ็ค แฟนฉัน ถามกลับว่า “ถ้ารักษาดี ๆ มันโอเคใช่ไหมครับ”

ฝั่ง หมอบี ตอบกลับว่า “มันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วย อย่าโทษผู้หญิง ให้โทษตัวเราเองนี่แหละ” ขณะที่ แจ็ค แฟนฉัน ถามต่อว่า “ผมมีอย่างอื่นอีกไหม นอกจากเรื่องเมียเรื่องลูก”

ทาง หมอบี ก็ได้เตือนต่ออีกว่า “พูดตามตรงผมเตือนมาตั้งนานแล้ว ถ้าเรายังดำรงอยู่ด้วยความสนุก คิดว่าได้มันมาง่าย ๆ มันไม่ถาวร เดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่มีค่า เวลาหลุดออกจากมือไปแล้วมันก็จบเลย ทำตัวให้มันมีประโยชน์”

ย้อนคำทำนาย หมอบี ทัก แจ็ค แฟนฉัน
ภาพจาก : คุยแหลก แดกดึก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569

19 นาที ที่แล้ว
&quot;เสือ ดุสิต&quot; เคลื่อนไหวแล้ว หลังยกพวกรุมกระทืบ ชายวัย 55 สาหัสปางตาย ข่าว

“เสือ ดุสิต” เคลื่อนไหวแล้ว หลังรุมกระทืบชายปางตาย รับขาดสติเพราะความหึงหวง

27 นาที ที่แล้ว
ศาลกัมพูชาอนุญาตปล่อยตัว วัน มรณา ชั่วคราว หลังพบตั้งท้องในเรือนจำ ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด วัน มรณา ปล่อยตัวชั่วคราว อุ้มท้องหลังถูกจับ คดีปลุกปั่น-ทำลายขวัญทหาร

28 นาที ที่แล้ว
&quot;นิกกี้&quot; ปลอบเพื่อนรัก &quot;แจ็ค แฟนฉัน&quot; หลังลดสถานะ &quot;ใบหม่อน&quot; ก่อนตัดจบแบบฮา บันเทิง

“นิกกี้” ปลอบเพื่อนรัก “แจ็ค แฟนฉัน” หลังลดสถานะ “ใบหม่อน” ก่อนตัดจบแบบฮา

38 นาที ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ น้ำหวาน กรรณาภรณ์ จอประสาทตาขาดทั้ง 2 ข้าง งดใช้โทรศัพท์ เพื่อรับการรักษา บันเทิง

ส่งกำลังใจ น้ำหวาน กรรณาภรณ์ จอประสาทตาขาดทั้ง 2 ข้าง งดใช้โทรศัพท์ เพื่อรับการรักษา

49 นาที ที่แล้ว
ลืมใบขับขี่ไว้บ้าน โชว์ผ่านแอปได้ ไม่โดนปรับ อัปเดตกฎหมายปี 2569 เศรษฐกิจ

ลืมใบขับขี่ไว้บ้าน โชว์ผ่านแอปได้ ไม่โดนปรับ อัปเดตกฎหมายปี 2569

51 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เสือดุสิต&quot; สัมฤทธิ์ ริมเถือน ข่าว

ประวัติ “เสือดุสิต” สัมฤทธิ์ ริมเถือน จากดาวโซเชียลสู่ปมคดีดัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอบี เคยทัก แจ็ค แฟนฉัน เตือนให้รักษาเมียให้ดี-2 ข่าวดารา

ย้อนคลิป หมอบี เตือน แจ็ค แฟนฉัน รักษาเมียให้ดี อย่าโทษผู้หญิง ก่อนปิดฉากรัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชทัณฑ์ แจง ทักษิณ เตรียมพักโทษ 9 พ.ค.นี้ หลังติดคุกครบ 8 เดือนตามเกณฑ์ 2 ใน 3 ของโทษทั้งหมด ข่าว

ราชทัณฑ์ แจง ทักษิณ เตรียมพักโทษ 9 พ.ค.นี้ หลังติดคุกครบ 8 เดือนตามเกณฑ์ 2 ใน 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด หญิงไทยถูกชายบราซิล ฆ่าบีบคอกลางอพาร์ทเมนท์ที่ประเทศญี่ปุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เสื่อม! เด็กอดีตพระเมืองพิจิตร ขี้กามเด็ก 10 ขวบ หยอดอสุจิ-ฉี่ ใส่สายชำระห้องน้ำหญิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม ศรราม สูญเสียคนสำคัญในชีวิต แฟนคลับร่วมอาลัย พร้อมส่งกำลังใจล้นหลาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 1 มี.ค. 69 หวยออกใกล้ “วันมาฆบูชา” จับคู่ปฏิทิน สุริยคติ-จันทรคติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! กลิ่นจิ๊มิปกติ ต้องเป็นแบบไหน สัญญาณสุขภาพดี ที่ผู้หญิงทุกคนต้องรู้ สุขภาพและการแพทย์

เช็กด่วน! กลิ่นจิ๊มิปกติ ต้องเป็นแบบไหน สัญญาณสุขภาพดี ที่ผู้หญิงทุกคนต้องรู้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โชเฟอร์ตีรถจากนครปฐมคืนมือถือเรียกค่าเสียเวลา 1500 บาท ข่าว

ดราม่า ลูกค้าลืมมือถือ แท็กซี่ขอค่าเสียเวลา 1500 บาท ถูกด่าไร้น้ำใจ ชาวเน็ตแห่ปกป้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. รับรองผลเลือกตั้ง 396 เขต ให้เข้ามารายงานตัวได้พรุ่งนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโพสต์ล่าสุด ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลิก แจ็ค แฟนฉัน รับกำลังใจเพียบ ข่าวดารา

ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลิก แจ็ค แฟนฉัน ได้รับกำลังใจเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอท ลอตเตอรี่พลัส ลุยแอปฯ Thaimart เพื่อคนไทย เศรษฐกิจ

นอท ลอตเตอรี่พลัส เปิดตัว Thaimart มาร์เก็ตเพลสคนไทย ระบบแฟร์ ไม่ขูดรีด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Tales Runner พร้อมเยียวยาผู้เล่น เจอปัญหาลบไฟล์เกม ลบทั้งไดร์ฟ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยเฮ! ขนมครก คว้าที่ 1 ของหวานไทยยอดเยี่ยม ปี 2026 จากเว็บอาหารดัง ข่าว

คนไทยเฮ! ขนมครก คว้าที่ 1 ของหวานไทยยอดเยี่ยม ปี 2026 จากเว็บอาหารดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบเด็กวัด ซุกกล้องแอบถ่ายห้องน้ำหญิง ถอดหัวสายชำระ ใส่ปัสสาวะ-น้ำอสุจิ กลับเข้าไป ข่าว

รวบเด็กวัดพิจิตร ทำอนาจารเด็ก 10 ขวบ ใส่ปัสสาวะ-น้ำอสุจิ ในสายชำระห้องน้ำหญิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ยืนยันระเบิดคลังแสงไม่ใช่วินาศกรรม ไม่เกี่ยวข้องไทย-เขมร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดใจ เจ๊อ้อย ลั่นไม่กังวล ศาลคืนทรัพย์ 74 ล้าน ทนายตั้ม ข่าว

เปิดใจ เจ๊อ้อย ลั่นไม่กังวล ศาลคืนทรัพย์ 74 ล้าน ทนายตั้ม ชี้อัยการจ่ออุทธรณ์สู้ต่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระศรัณย์ สนฺตมโน หาบ้านให้แมวจร ข่าว

3 ล้านวิว! หลวงพี่หาบ้านให้แมวจร โยมโฟกัสผิดจุด ถามส้มไหน เจอตอบกลับพีค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

PETA ร้อง “พั้นช์คุง” ไม่ใช่คอนเทนท์สำหรับมนุษย์ อย่าให้ซ้ำรอย “หมูเด้ง”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 15:49 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 15:51 น.
98
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569

เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;เสือ ดุสิต&quot; เคลื่อนไหวแล้ว หลังยกพวกรุมกระทืบ ชายวัย 55 สาหัสปางตาย

“เสือ ดุสิต” เคลื่อนไหวแล้ว หลังรุมกระทืบชายปางตาย รับขาดสติเพราะความหึงหวง

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
ศาลกัมพูชาอนุญาตปล่อยตัว วัน มรณา ชั่วคราว หลังพบตั้งท้องในเรือนจำ

ภาพล่าสุด วัน มรณา ปล่อยตัวชั่วคราว อุ้มท้องหลังถูกจับ คดีปลุกปั่น-ทำลายขวัญทหาร

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
คู่มือขอสินเชื่อ

ขอสินเชื่อยังไงให้อนุมัติไว เทคนิคเตรียมตัวฉบับพนักงานประจำ

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button