ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลิก แจ็ค แฟนฉัน ได้รับกำลังใจเพียบ

ส่องโพสต์ล่าสุด ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังเลิกฟ้าผ่า แจ็ค แฟนฉัน ได้รับกำลังใจจากคนใกล้ตัวเพียบ
เรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเลย เมื่อ แจ็ค แฟนฉัน ออกมายอมรับครั้งแรกผ่านรายการ ข่าวใส่ไข่ ว่าได้ลดสถานะความสัมพันธ์กับ ใบหม่อน กิตติยา มาแล้วกว่า 2 เดือน แม้ลดสถานะสามีภรรยา แต่หน้าที่ความเป็นพ่อและแม่ของลูกชาย “น้องคากิ” ยังเหมือนเดิม ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน และไม่มีเรื่องมือที่สามมาเกี่ยวข้องด้วย
แจ็ค แฟนฉัน ยอมรับเลิก ใบหม่อน 2 เดือนแล้ว ยันไม่ได้ทะเลาะ-ไร้ปัญหามือที่ 3
หลังจากฝ่ายชายออกมาประกาศยุติสัมพันธ์รัก 2 ปีแล้ว ทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้ลองเข้าไปสอดส่องความเคลื่อนไหวของ ใบหม่อน กิตติยา โดยพบว่าเจ้าตัวได้แชร์โพสต์ของคนสนิท 2 คนมาที่หน้าสตอรี่ไอจีตัวเอง ซึ่งทั้ง 2 โพสต์นั้นลงรูปคู่ของ ใบหม่อนกับน้องคากิ พร้อมระบุข้อความส่งกำลังใจให้ดาราสาว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แจ็ค แฟนฉัน ยอมรับเลิก ใบหม่อน 2 เดือนแล้ว ยันไม่ได้ทะเลาะ-ไร้ปัญหามือที่ 3
- ย้อนเส้นทางรัก แจ็ค แฟนฉัน-ใบหม่อน กิตติยา ฝ่าคำครหา คู่รักคอนเทนต์ สู่การสร้างครอบครัวอบอุ่น
- ประวัติ ใบหม่อน อดีตภรรยา แจ็ค แฟนฉัน สาวสวยดีกรีนางเอก ปิดฉากรัก ยันไร้มือที่สาม
อ้างอิงจาก : IG baihmon.kj
ติดตาม The Thaiger บน Google News: