ราชทัณฑ์ แจง ทักษิณ เตรียมพักโทษ 9 พ.ค.นี้ หลังติดคุกครบ 8 เดือนตามเกณฑ์ 2 ใน 3
กรมราชทัณฑ์ เผยกำหนดการ ทักษิณ ชินวัตร ปล่อยตัวพักโทษ 9 พฤษภาคม 2569 หลังเข้าเรือนจำครบ 8 เดือนตามเกณฑ์ 2 ใน 3 ของโทษ 1 ปี ยันไม่ใส่กำไล EM แต่ต้องรายงานตัวตามนัด
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการพักการลงโทษของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยระบุชัดเจนถึงไทม์ไลน์การเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีนี้
จากการคำนวณตามระเบียบราชทัณฑ์ นายทักษิณซึ่งได้รับโทษจำคุกรวม 1 ปี และได้เข้าสู่กระบวนการตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2568 จะเข้าเกณฑ์พักการลงโทษกรณีทั่วไปเมื่อรับโทษมาแล้ว 2 ใน 3 หรือครบ 8 เดือน ซึ่งจะตรงกับวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 นี้ แม้จะตรงกับวันหยุดแต่ทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ยืนยันความพร้อมในการปล่อยตัวช่วงเช้า ตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00-08.00 น. เพื่อรักษาสิทธิของผู้ต้องขังตามกฎหมาย
โฆษกกรมราชทัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในกรณีของ นายทักษิณ ชินวัตร นั้นไม่มีความจำเป็นต้องใส่กำไล EM เนื่องจากเหลือโทษจริงเพียง 4 เดือนจากทั้งหมด 1 ปี อย่างไรก็ตาม นายทักษิณยังมีหน้าที่ต้องไปรายงานตัวตามกำหนดนัด ณ สำนักงานคุมประพฤติอย่างเคร่งครัด แต่หากมีการกระทำผิดเงื่อนไขการพักโทษ จะต้องถูกนำตัวกลับมาคุมขังในเรือนจำตามกำหนดโทษที่เหลือทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น
ทั้งนี้ กระบวนการพักโทษจะดำเนินไปจนกว่าจะครบกำหนดโทษรวม 1 ปี ในวันที่ 9 กันยายน 2569 ซึ่งเมื่อถึงวันดังกล่าว นายทักษิณจึงจะได้รับ “ใบบริสุทธิ์” เพื่อแสดงสถานะการพ้นโทษจากเรือนจำอย่างเป็นทางการและถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการรับโทษตามกฎหมายในคดีดังกล่าว
