ดราม่า ลูกค้าลืมมือถือ แท็กซี่ขอค่าเสียเวลา 1500 บาท ถูกด่าไร้น้ำใจ ชาวเน็ตแห่ปกป้อง
ถกเดือด โชเฟอร์ตีรถจากนครปฐมคืนมือถือให้ลูกค้า เรียกค่าเสียเวลา 1500 บาท ถูกคนด่าไร้น้ำใจ ด้านชาวเน็ตแห่ปกป้องคนขับ ชี้ราคาสมเหตุสมผลแล้ว รวมค่ามิเตอร์ไปกลับ-รายได้ที่ขาดหายไป
เพจเจ๊ม้อย v+ แชร์คลิปลูกค้าชาวต่างชาติลืมโทรศัพท์นั่งและแท็กซี่และลืมโทรศัพท์ไว้ ฝั่งคนขับจึงตีรถจากนครปฐมนำโทรศัพท์กลับมาคืนโดยกดมิเตอร์ไว้ เมื่อถึงที่หมายมิเตอร์บอกราคา 500 บาท มีคนไทยที่อยู่บริเวณนั้นช่วยแปลภาษาให้คนต่างชาติรับทราบว่ามีค่ารถ 500 บาท ผู้โดยสารจึงให้เงินไป 1,000 บาท แต่ฝั่งคนขับส่ายหน้า ทำท่าทีเหมือนจะไม่รับเงิน
ต่อมาคนไทยที่ช่วยแปลภาษาให้สอบถามกลับว่า “ถ้าไม่เอาจะเอาอะไร ค่ามิเตอร์ 500 บาท ให้ไป 1,000 บาท” ฝั่งคนขับตอบกลับว่า “ค่าเสียเวลาล่ะ วิ่งมาจากนครปฐมและต้องขับกลับไปอีก” จากนั้นคนไทยที่ยืนอยู่จึงถามต่อว่า “จะเอาเงินเท่าไหร่” ซึ่งแท็กซี่ตอบว่า 1,500 บาท และพูดต่อว่า “ไม่งั้นก็ police station (สถานีตำรวจ)” พร้อมถูกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นด่าว่าไม่มีน้ำใจ
เพจเจ๊ม้อย v+ เผยว่า คนขับแท็กซี่ได้เงินตามค่ามิเตอร์ 500 บาท กับ ค่าสินน้ำใจจากผู้โดยสารอีก 500 บาท และต้องตีรถกลับไปนครปฐม
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นมากมาย โดยเสียงส่วนใหญ่เห็นใจคนขับแท็กซี่เพราะมองว่าเงิน 1,500 บาทนั้นสมเหตุสมผลแล้ว บางส่วนคำนวณว่าคนขับตีรถมาจากนครปฐมค่ารถ 500 บาท และต้องตีรถกลับไปอีกรอบคิดเป็นค่ารถ 500 บาท ส่วนอีก 500 บาทนั้นถือเป็นสินน้ำใจที่คนขับเก็บไว้ได้ โดยคอมเมนต์บางส่วน อาทิ
“กดมิเตอร์วิ่งจากนครปฐมเอาโทรศัพท์มาคืนลูกค้าที่ลืมไว้ในเเท็dซี่ 500 บาท วิ่งกลับนครปฐมอีก 500 บาทรวมเป็น 1000 บาทพี่เขาขอค่าเสียเวลาวิ่งไปวิ่งกลับนครปฐมเพราะขาดรายได้ในช่วงขับรถเอาโทรศัพท์มาคืนลูกค้าอีก 500 บาทพ๋มว่าพี่เขาไม่ผิดนะครับ หรือพ๋มเข้าใจผิดครับ”
“ถ้าเค้าไม่มีน้ำใจ เค้าไม่มาส่งให้หรอกครับ อีกอย่างถ้าเค้าคิดจะยักยอก เค้าไม่มาส่งตั้งแต่แรก เชื่อเหอะจะมีพวกมโน”
“เป็นผม ผมให้ 2000เลย ไหนจะค่าเสียเวลา ถ้าเค้าไม่มีน้ำใจจริง ๆ โดนโยนทิ้งข้างทางไปแล้ว เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอ่ะ รู้จักบ้างป่ะ แต่ถ้าโทรคุยกันตกลงราคาแล้ว แล้วมาขอเพิ่มอันนี้น่าจะไม่ดีเท่าไหร่”
“ก็สมเหตุสมผลนะครับ เขามีน้ำใจมาให้ก็ดีแล้ว คนถ่ายคลิปนั้นแหละไม่มีน้ำใจ แถมด่าเขาอีก”
“ปกติต้องให้ค่ารถจากมิเตอร์ *2 ครับ เพราะไม่ใช่รถในพื้นที่ มิเตอร์ 500 ก็ต้องจ่าย 1000 ส่วนจะให้สินน้ำใจเท่าไหร่ก็ว่ากันไป หรือจะไม่ให้ก็สิทธิ์ของลูกค้าครับ คิดซะว่ามือถือคือผู้โดยสาร สินน้ำใจเป็นทิป(จะให้ก็ได้ ไม่ให้ก็ได้)”
