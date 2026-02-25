แจกเงินคนละครึ่ง 2,400 บาท เข้าบัญชี 27 ก.พ. การคลังชี้แจงแล้ว

สำหรับประเด็นที่มีการส่งต่อข้อมูลในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการแจกเงินของรัฐบาล ทางกองบรรณาธิกาไทยเกอร์ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว
มีการแชร์ข้อความอ้างว่า ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 รัฐบาลจะโอนเงินผ่านโครงการ “คนละครึ่ง” จำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป และกลุ่มตกหล่นจะได้รับเงินจำนวน 2,400 บาท
จากการตรวจสอบกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (หน่วยงานหลักที่ดูแลโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ) ยืนยันว่า ปัจจุบันยังไม่มีนโยบายหรือการประกาศโอนเงินในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด
ข้อมูลที่ปรากฏไม่ได้มาจากช่องทางประกาศอย่างเป็นทางการของรัฐบาล แต่เป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาเองโดยไม่มีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ
ข้อควรระวังสำหรับประชาชน
-
ระวังมุกเดิมวนซ้ำ: ข่าวปลอมลักษณะนี้มักถูกนำมาวนซ้ำโดยเปลี่ยนแค่วันที่และตัวเลขเงินเพื่อสร้างความสนใจ (Clickbait)
-
ระวังมิจฉาชีพดูดข้อมูล: ขอให้ประชาชนระมัดระวัง ห้ามกรอกข้อมูลส่วนตัว ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ของทางราชการเด็ดขาด เพราะอาจเสี่ยงต่อการถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด
-
ตรวจสอบก่อนแชร์: หากมีโครงการแจกเงินจริงๆ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง หรือช่องทางของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
สรุปเป็น ข่าวปลอม อย่าแชร์ รัฐแจกเงิน “คนละครึ่ง” 2,000-2,400 บาท วันที่ 27 ก.พ. 69 ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ รบกวนงดการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยกันลดผลกระทบจากข่าวบิดเบือนครับ
