เพื่อไทย ประกาศ แจกเงินล้าน วันละ 9 คน สร้างเศรษฐีใหม่ให้ประเทศ

“จุลพันธ์” ปราศรัยเดือดกลางพารากอน! ชูนโยบาย “แจกเงินล้านวันละ 9 คน” จูงใจคนเข้าระบบภาษี สร้าง Big Data ประเทศ พร้อมเปิดหน้าฉะ “เท้ง-หนู” อย่าเห็นคนไทยเป็นหนูทดลอง
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเวทีปราศรัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทย ณ ลานพาร์ค พารากอน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา เป็นไปอย่างคึกคัก โดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย ได้ขึ้นเวทีประกาศวิสัยทัศน์และนโยบายโค้งสุดท้าย เรียกเสียงฮือฮาจากประชาชน เปิดตัวนโยบาย “รวยทุกวันเงินล้าน 9 คน” แจกรางวัลเพื่อดึงคนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งเปิดเกมรุกทางการเมืองอัดคู่แข่งอย่างดุเดือด
งัดนโยบาย “หวยใบเสร็จ-สวัสดิการ” แจกวันละ 9 ล้าน
นายจุลพันธ์ ได้ประกาศนโยบายเรือธงใหม่ล่าสุด “รวยทุกวันเงินล้าน 9 คน” เป็นการมอบเงินรางวัล 1 ล้านบาท จำนวน 9 รางวัล “ทุกวัน” ให้กับประชาชน 5 กลุ่มเป้าหมาย มีกุศโลบายสำคัญคือการจูงใจให้ประชาชนเข้าสู่ระบบข้อมูลและระบบภาษีโดยไม่ต้องใช้การบังคับ แต่ใช้ “รางวัลและความภาคภูมิใจ” เป็นตัวนำ
สำหรับโควตารางวัล 9 ล้านบาทต่อวันนี้ แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่
กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน: เพื่อแก้ปัญหาฐานข้อมูลเกษตรกรตกหล่นกว่า 1.7 ล้านครัวเรือน
กลุ่มจิตอาสา: อาทิ อสม., อสส., อาสากู้ภัย และทหารผ่านศึก
กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป: เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง
กลุ่มคนทำงานผู้ยื่นแบบภาษี: เพื่อตอบแทนฟันเฟืองเศรษฐกิจ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่จับจ่ายและขอใบเสร็จ (5 รางวัล): ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่สุดที่จะกระตุ้นให้เกิดการออกใบเสร็จรับเงิน นำร้านค้าและผู้ซื้อเข้าสู่ระบบภาษีที่ถูกต้อง
ชู “Data คือกระดูกสันหลัง” พลิกโฉมประเทศด้วยข้อมูล
นายจุลพันธ์ ย้ำว่านโยบายนี้ไม่ได้ทำเพื่อแจกเงินเพียงอย่างเดียว แต่หัวใจสำคัญคือการสร้าง “Big Data” หรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ โดยอ้างอิงแนวคิดของ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ที่ว่า “Data คือกระดูกสันหลัง” ของการออกแบบนโยบาย เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการช่วยเหลือไม่ตรงจุดเพราะขาดข้อมูลที่แม่นยำ การดึงคนเข้าระบบผ่านนโยบายนี้จะทำให้รัฐบาลมองเห็นภาพรวมเศรษฐกิจฐานราก เข้าใจพื้นที่เปราะบาง และสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างแม่นยำแบบวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การคาดเดาอีกต่อไป
ในช่วงท้ายของการปราศรัย บรรยากาศทวีความร้อนแรง นายจุลพันธ์กล่าวพาดพิงถึงสถานการณ์การเมือง ใช้คำถามว่า “หนิมจะคุยอะไรกับหนู” และโยงไปถึง “เท้ง” โดยวิพากษ์วิจารณ์ถึงอุบัติเหตุทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ผ่านมาว่าเป็นเหมือนการ “คว่ำกระดาน” การต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยตลอด 20 ปี
นายจุลพันธ์ระบุอย่างดุเดือดว่า การกระทำดังกล่าวคือการ “เอาเสียงประชาชนไปทำการทดลอง” จนนำมาซึ่งความล้มเหลวที่ประชาชนต้องเป็นผู้จ่ายราคา ทั้งปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ การโยกย้ายข้าราชการที่ไม่เป็นธรรม การฮั้ว สว. และกรณีเขากระโดง พร้อมทิ้งท้ายด้วยวาทะกรรมที่เรียกเสียงเชียร์สนั่นลานพารากอนว่า “ประเทศไทยไม่ใช่สนามเด็กเล่น คนไทยไม่ใช่หนูทดลองของเท้ง… เลือกเท้งได้หนูมาทดลอง เลือกเพื่อไทยได้ยศชนันเป็นรัฐมนตรีแน่นอน!”
