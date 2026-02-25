ข่าว

เจ้าหนี้เงิบ ศาลฎีกาชี้ โอนเงินแสน ตอบแชตแค่ขอบคุณ ไม่ถือเป็นหลักฐานกู้ยืมเงิน

เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 10:54 น.
62
เจ้าหนี้เงิบ ศาลฎีกาชี้ โอนเงินแสน ตอบแชตแค่ขอบคุณ ไม่ถือเป็นหลักฐานกู้ยืมเงิน

ศาลฎีกาชี้ชัด! ส่งสติกเกอร์ไลน์ “ขอบคุณครับ” หลังรับโอนเงิน 1 แสน ไม่ถือเป็นหลักฐานกู้ยืมเงิน

เมื่อวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2569 ศูนย์วิชาการและดี ศาลฎีกา ได้เผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางกฎหมายผ่านเอกสาร “สรรหาฎีกาเด็ด” ฉบับที่ 8/2569 หยิบยกประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ข้อความแชตเป็นหลักฐานการยืมเงิน จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3622/2568 ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่าง นาง ก. (โจทก์) และ พันเอก ช. (จำเลย)

เปิดพฤติการณ์คดี โอนเงินหลักแสน-ตอบกลับด้วยสติกเกอร์

คดีดังกล่าวมีข้อเท็จจริงปรากฏจากบันทึกหน้าจอแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 โจทก์และจำเลยได้โทรศัพท์พูดคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ 2 ครั้ง ในเวลา 15.20 น. และ 16.35 น. จากนั้นในเวลา 17.00 น. โจทก์ได้โอนเงินจำนวน 100,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารของจำเลย

ต่อมาเวลา 17.07 น. จำเลยได้ส่งสติกเกอร์ที่มีข้อความว่า “ขอบคุณครับ” ถึงโจทก์ อย่างไรก็ตาม ในเนื้อหาการสนทนาทั้งหมด ไม่มีข้อความใดที่ระบุหรือแสดงให้เห็นเลยว่าการโอนเงินจำนวน 100,000 บาทนั้น เป็นการให้กู้ยืมเงินกัน

ข้อกฎหมายชี้ ข้อความต้องสื่อความหมายชัดเจน

ศาลฎีกาได้พิจารณาข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ระบุว่า แม้การสนทนาดังกล่าวจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายยอมรับและห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพัน (ตามมาตรา 7) และแม้จะถือว่าการส่งสติกเกอร์คำว่าขอบคุณครับเป็นการลงลายมือชื่อของจำเลยตามที่โจทก์กล่าวอ้าง (ตามมาตรา 9) ก็ตาม

แต่ตามมาตรา 8 ได้กำหนดเงื่อนไขสำคัญไว้ว่า ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่สนทนากันนั้นจะต้องสามารถเข้าถึงและมีความหมายแสดงให้เห็นว่าเป็นการ “กู้ยืมเงิน” จึงจะถือว่าข้อความดังกล่าวเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 653 วรรคหนึ่ง

บทสรุปคำพิพากษา เมื่อข้อความการสนทนาในคดีนี้ไม่มีส่วนใดที่แสดงถึงเจตนาการกู้ยืมเงิน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันและไม่สามารถบังคับใช้ทางกฎหมายได้ ส่งผลให้โจทก์ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานฟ้องร้องให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้จำนวนดังกล่าวได้

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

