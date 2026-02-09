เช็กเงื่อนไข “คนละครึ่งพลัส” ใครได้บ้าง หลังอนุทิน เป็นนายกฯ สมัยสอง

ภูมิใจไทย ชนะเลือกตั้งอันดับ 1 ลุ้นคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ฟื้นเศรษฐกิจตามสัญญา เปิดเงื่อนไข วิธีลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ไขข้อสงสัยคนเก่าต้องลงทะเบียนไหม
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทยอยเปิดเผยผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการ ผลปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทย ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับ 1 เตรียมทำหน้าที่แกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่
ชัยชนะครั้งนี้ทำให้นโยบายหาเสียงหลักอย่าง “คนละครึ่งพลัส” กลับมาอยู่ในความสนใจของประชาชนทันที โครงการนี้เคยประสบความสำเร็จในการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า และประชาชน ต่างคาดหวังให้มีการดำเนินโครงการต่อโดยเร็ว
นายอนุทิน ชาญวีรกูล เคยกล่าวถึงแนวคิดของนโยบายนี้บนเวทีปราศรัยว่า พรรคต้องการต่อยอดโครงการคนละครึ่งพลัส แม้รูปแบบจะเป็นการช่วยจ่ายคนละครึ่ง (50:50) แต่ไม่ใช่การนำเงินมาแจกฟรี รัฐบาลมองว่าประชาชนมีศักดิ์ศรีและควรมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูประเทศ พรรคภูมิใจไทยเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตได้จริง เดิมทีมีแผนจะเริ่มดำเนินการเฟส 2 ต่อจากเฟสแรก แต่เกิดเหตุการณ์ยุบสภาทำให้โครงการต้องหยุดชะงักไป
เปิดเงื่อนไขผู้มีสิทธิร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 1 ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
- มีสัญชาติไทย
- อายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
- มีบัตรประจำตัวประชาชน
- ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568)
- ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการรัฐในอดีต ได้แก่ โครงการคนละครึ่งทุกระยะ (เฟส 1-5)
ขั้นตอนลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” รูปแบบการลงทะเบียนคาดว่าจะใช้มาตรฐานเดียวกับโครงการในอดีต โดยดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แบ่งเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
กลุ่มที่ไม่เคยรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565)
- อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด และเปิดใช้งานเมนู G-Wallet
- กดเลือกแบนเนอร์ “โครงการคนละครึ่ง พลัส”
- กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
- รอรับผลการลงทะเบียนผ่านการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน หรือ SMS ภายใน 3 วัน
กลุ่มที่เคยรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565)
- อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด และเข้าใช้งาน G-Wallet
- กดเลือกแบนเนอร์ “โครงการคนละครึ่ง พลัส”
- กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข เพื่อยืนยันการรับสิทธิ
- ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทันที
สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ “คนละครึ่งพลัส เฟส 1” ในปี 2568 ไปแล้ว คาดว่าขั้นตอนจะเป็นเพียงการกดแบนเนอร์เพื่อยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลชุดใหม่จะต้องแถลงนโยบายและกำหนดการที่ชัดเจนอีกครั้ง หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม สำนักข่าวจะรีบนำมารายงานให้ทราบต่อไป
