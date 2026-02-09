การเงินเศรษฐกิจ

เช็กเงื่อนไข “คนละครึ่งพลัส” ใครได้บ้าง หลังอนุทิน เป็นนายกฯ สมัยสอง

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 17:45 น.
50
เช็กเงื่อนไขคนละครึ่งพลัสเฟส 2 หลังภูมิใจไทย คว้าอันดับ 1 เตรียมจัดตั้งรัฐบาล

ภูมิใจไทย ชนะเลือกตั้งอันดับ 1 ลุ้นคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ฟื้นเศรษฐกิจตามสัญญา เปิดเงื่อนไข วิธีลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ไขข้อสงสัยคนเก่าต้องลงทะเบียนไหม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทยอยเปิดเผยผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการ ผลปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทย ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับ 1 เตรียมทำหน้าที่แกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่

ชัยชนะครั้งนี้ทำให้นโยบายหาเสียงหลักอย่าง “คนละครึ่งพลัส” กลับมาอยู่ในความสนใจของประชาชนทันที โครงการนี้เคยประสบความสำเร็จในการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า และประชาชน ต่างคาดหวังให้มีการดำเนินโครงการต่อโดยเร็ว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล เคยกล่าวถึงแนวคิดของนโยบายนี้บนเวทีปราศรัยว่า พรรคต้องการต่อยอดโครงการคนละครึ่งพลัส แม้รูปแบบจะเป็นการช่วยจ่ายคนละครึ่ง (50:50) แต่ไม่ใช่การนำเงินมาแจกฟรี รัฐบาลมองว่าประชาชนมีศักดิ์ศรีและควรมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูประเทศ พรรคภูมิใจไทยเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตได้จริง เดิมทีมีแผนจะเริ่มดำเนินการเฟส 2 ต่อจากเฟสแรก แต่เกิดเหตุการณ์ยุบสภาทำให้โครงการต้องหยุดชะงักไป

เปิดเงื่อนไขผู้มีสิทธิร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 1 ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

  • มีสัญชาติไทย
  • อายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568)
  • ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการรัฐในอดีต ได้แก่ โครงการคนละครึ่งทุกระยะ (เฟส 1-5)

ขั้นตอนลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” รูปแบบการลงทะเบียนคาดว่าจะใช้มาตรฐานเดียวกับโครงการในอดีต โดยดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แบ่งเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

กลุ่มที่ไม่เคยรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565)

  • อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด และเปิดใช้งานเมนู G-Wallet
  • กดเลือกแบนเนอร์ “โครงการคนละครึ่ง พลัส”
  • กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
  • รอรับผลการลงทะเบียนผ่านการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน หรือ SMS ภายใน 3 วัน

กลุ่มที่เคยรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565)

  • อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด และเข้าใช้งาน G-Wallet
  • กดเลือกแบนเนอร์ “โครงการคนละครึ่ง พลัส”
  • กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข เพื่อยืนยันการรับสิทธิ
  • ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทันที

สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ “คนละครึ่งพลัส เฟส 1” ในปี 2568 ไปแล้ว คาดว่าขั้นตอนจะเป็นเพียงการกดแบนเนอร์เพื่อยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลชุดใหม่จะต้องแถลงนโยบายและกำหนดการที่ชัดเจนอีกครั้ง หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม สำนักข่าวจะรีบนำมารายงานให้ทราบต่อไป

