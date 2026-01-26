คลังดีเดย์โอนเงิน 2000 บาท ร้านค้า ‘คนละครึ่ง พลัส’ พลาดแล้วตัดสิทธิทันที

การเงินเศรษฐกิจ

คลังแจ้งวันโอนเงินรอบเก็บตกร้านค้าคนละครึ่งพลัส

คลังเปิดไทม์ไลน์โอนเงินร้านค้าคนละครึ่งพลัส รอบเก็บตกสูงสุด 2,000 บาท เตือนร้านค้าเช็กแอปฯ ถุงเงินด่วน หากพ้น 27 ก.พ. ถือว่าสละสิทธิ์ทันที

ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส และผ่านการอบรมเพิ่มทักษะมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนในรอบแรก ความคืบหน้าล่าสุดกระทรวงการคลังกำลังนับถอยหลังอีก 4 วัน เพื่อโอนเงินรอบเก็บตกให้กับร้านค้าที่ตกหล่นเป็นเงินขวัญถุงเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจสูงสุดถึงรายละ 2,000 บาท

จากการติดตามผลการโอนเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่ผ่านการอบรม Upskill-Reskill ตั้งแต่รอบแรก วันที่ 25 ธันวาคม 2568 พบว่ายังมีร้านค้าบางส่วนที่โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากเลขบัตรประชาชนหรือเลขผู้เสียภาษีที่ใช้ลงทะเบียนอบรมไม่ตรงกับข้อมูลในแอปฯ ถุงเงิน, ทำยอดขายใน Food Delivery ไม่ต่ำกว่า 5 รายการ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2568, ผลคะแนนทดสอบหลังอบรมไม่ถึงเกณฑ์ หรือ ได้น้อยกว่าข้อสอบที่ทำก่อนอบรม นอกจากนี้ยังรวมถึงสาเหตุที่ถูกระงับสิทธิในโครงการรัฐอื่น ๆ

ปักหมุดวันเงินเข้า! รอบเก็บตก 30 มกราคมนี้

ทางกระทรวงการคลังจึงได้กำหนดวันโอนเงินรอบเก็บตก (Retry) เพื่อให้ร้านค้าได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง สำหรับร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน ระบบจะทำการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกกับแอปฯ ถุงเงิน ตามกำหนดการนี้

  • รอบเก็บตก ครั้งที่ 1 : วันที่ 30 มกราคม 2569
  • รอบเก็บตก ครั้งที่ 2 : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

หากพ้นกำหนดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ไปแล้ว จะถือว่าผู้ประกอบการสละสิทธิ์และไม่ประสงค์รับเงินสนับสนุนในโครงการฯ

ยอดเงินสนับสนุน ใครได้เท่าไหร่?

เงินสนับสนุนก้อนนี้ คำนวณจากร้อยละ 20 ของยอดขายที่เกิดจากโครงการคนละครึ่ง พลัส (เฉพาะส่วนที่รัฐร่วมจ่าย) ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีเพดานสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อราย เช่น มียอดขายส่วนที่รัฐจ่ายสะสม 10,000 บาท รับเงิน 2,000 บาท หรือ มียอดขายสะสม 5,000 บาท รับเงินสนับสนุน 1,000 บาท

  • ได้รับสูงสุด 2,000 บาท : มีจำนวน 34,970 ราย (คิดเป็น 36% ของผู้ได้สิทธิ)
  • ยอดเฉลี่ยที่ได้รับ : ประมาณ 1,210 บาทต่อราย
  • กลุ่มที่ไม่ได้รับเงิน : คือกลุ่มที่ไม่มีรายการยอดขายในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายในช่วงเวลาที่กำหนด

นายพงศ์นคร โภชากรณ์ ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มีร้านค้าที่ตื่นตัวเข้าร่วมพัฒนาทักษะสำเร็จถึง 98,930 ราย โดยหลักสูตรยอดฮิตที่พ่อค้าแม่ค้าเลือกเรียนเพื่ออัปเกรดความรู้ ได้แก่ หลักสูตรธนาคารออมสิน: มีผู้ผ่านการอบรมมากที่สุดถึง 82,315 ราย, หลักสูตรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวม 20,241 ราย แบ่งเป็น

  • เส้นทางสู่ความสำเร็จธุรกิจร้านอาหาร (7,408 ราย)
  • การเริ่มต้นธุรกิจสำหรับ SME มือใหม่ (5,068 ราย)
  • การตลาดยุคดิจิทัล (4,118 ราย)
  • AI เปลี่ยนเกมธุรกิจ (3,798 ราย)
  • การตลาดด้าน e-Commerce (1,285 ราย)
  • แพลตฟอร์ม Food Delivery: 276 ราย

ทั้งนี้ วันที่ 30 มกราคมนี้ พ่อค้าแม่ค้าอย่าลืมเช็กแอปฯ ถุงเงิน หรือรายการเดินบัญชีกรุงไทย เพื่อรักษาสิทธิของท่าน

ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

