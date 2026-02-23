ข่าว

พิรุธ “ช้อนสั้น” ปนกระดูกพลทหารเพชรรัตน์ แฉถูกซ้อมหมู่-ขัดผลประโยชน์ค่าเวร

เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 14:44 น.
59
แฟ้มภาพ

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สังคมกำลังจับตา เมื่อ “น้ำ นิชนันท์” เปิดโปงความผิดปกติการเสียชีวิตของพลทหารเพชรรัตน์ สังกัดค่ายดังปราจีนบุรี ญาติแฉพบพิรุธตั้งแต่กล้องวงจรปิดมุมอับ ยันสัปเหร่อเคาะเจอของแข็งในปากก่อนเผา สุดช็อกพบช้อนสั้นปนในเถ้ากระดูก ขณะที่กองทัพบกยัน “หัวใจล้มเหลว” ไร้รอยซ้อม

กำลังเป็นเงื่อนงำครั้งใหม่ในรั้วค่ายทหาร เมื่อ น.ส.นิชนันท์ วังคะฮาต อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน เปิดเบื้องหลังการเสียชีวิตของพลทหารเพชรรัตน์ อายุ 22 ปี สังกัดกรมปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุรี หลังได้รับการขอความช่วยเหลือจากญาติของพลทหารที่ติดใจการตาย

โดยพลทหารเพชรรัตน์นั้น เสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังในเรือนจำ มทบ.12 เมื่อช่วงเดือนพ.ย.68 ที่ผ่านมา ทางญาติระบุ เหตุการณ์นี้เต็มไปด้วยข้อกังขา ตั้งแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุที่อยู่ในมุมอับสายตา เห็นเพียงจังหวะที่คนวิ่งเข้าไปช่วยเหลือหลังจากที่พลทหารหนุ่มหมดสติไปแล้ว รวมถึงคำให้การของเพื่อนผู้ต้องขังที่ดูขัดแย้งกันในรายละเอียดของการทำ CPR

พลทหารเพชรรัตน์ เสียชีวิตปริศนา
แฟ้มภาพ
ปริศนาช้อนในเถ้าถ่าน
แฟ้มภาพ
พบช้อนโลหะในศพทหารไทย
แฟ้มภาพ

ความผิดปกติเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเรื่องราวไปถึงศาลาวัด ในวันทำพิธีสัปเหร่อสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างอุดอยู่ในช่องปากของผู้ตาย แต่ไม่สามารถง้างดูได้ชัดเจน จนกระทั่งหลังเสร็จสิ้นพิธีเผาศพ ญาติถึงกับช็อกเมื่อพบ “ช้อนสั้น” ปะปนอยู่กับกองกระดูกในเตาเผา ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ทางครอบครัวกำลังเร่งส่งตรวจ DNA โดยพยายามเลี่ยงการผ่านมือร้อยเวรเจ้าของคดีเพราะกังวลเรื่องความโปร่งใส

เพื่อนทหารส่งข้อมูลให้ น้ำ นิชนันท์
แฟ้มภาพ

นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวสะพัดในไลน์กลุ่มทหารว่าแท้จริงแล้วมีการ “ซ้อมหมู่” เกิดขึ้น โดยมีชนวนเหตุมาจากการที่ผู้ตายไม่ยอมจ่ายค่าจ้างเข้าเวร

มาถึงตรงนี้ฝั่งของกองทัพบก ได้ออกมาชี้แจงสวนทางกับข้อกังขาของญาติโดยระบุผลการชันสูตรพลิกศพยืนยันชัดเจนว่า พลทหารเพชรรัตน์เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว ตรวจไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย หรืออาการสมองช้ำและเลือดออกในสมองแต่อย่างใด พร้อมย้ำว่าที่ผ่านมาได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับทางครอบครัวจนเป็นที่พอใจแล้ว แต่หากปัจจุบันญาติยังคงติดใจ กองทัพก็ยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลและพยานหลักฐานทุกอย่างตามกระบวนการกฎหมาย เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจและการสูญเสียกำลังพลครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียของกองทัพเช่นกัน

พลทหารเพชรรัตน์กําลังยิ่ง
แฟ้มภาพ
แชตไลน์พลหทารที่เสียชีวิต ข่าวพลทหารเพชรรัตน์วันนี้
แฟ้มภาพ
แชตไลน์พลหทารที่เสียชีวิต
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
ภาพ @Facebook
น.ส.นิชนันท์ วังคะฮาต ตามติดปริศนาเสียชีวิตพลทหารเพชรรัตน์
ภาพ @Facebook

เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นแร็ปเปอร์ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจร้านตัดผม Never Say Cutz บันเทิง

เปิดธุรกิจ “เวย์ ไทเทเนี่ยม” จากร้านตัดผมร้อยล้าน สู่แบรนด์แฟชั่น-อสังหาฯ

45 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

พิรุธ “ช้อนสั้น” ปนกระดูกพลทหารเพชรรัตน์ แฉถูกซ้อมหมู่-ขัดผลประโยชน์ค่าเวร

35 นาที ที่แล้ว
ด่วน แผ่นดินไหว 4.7 อ่าวเบงกอล ใกล้เกาะนอร์ทเซนติเนล ข่าว

ด่วน แผ่นดินไหว 4.7 อ่าวเบงกอล ใกล้เกาะนอร์ทเซนติเนล

39 นาที ที่แล้ว
ทรัพย์สิน ธรรมนัส พรหมเผ่า เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน ธรรมนัส พรหมเผ่า รวยพันล้าน พอร์ตเงินฝาก-รถหรูโรลส์ รอยซ์

41 นาที ที่แล้ว
ทนายตุ๋ย อัปเดตคดี หนุ่ม กรรชัย ฟ้อง ปู มัณฑนา ฟ้องหมิ่นประมาท บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ฟ้อง ปู มัณฑนา ขอให้รับโทษอาญา ด่าซ้ำ-ไม่กลัวกฎหมาย เรือนจำรับคนไม่สำนึก

45 นาที ที่แล้ว
ทนายสายหยุดนำตัว นานา ไรบีนา ลูกความ รายงานตัวต่อศาลอาญา ข่าว

อัยการสั่งฟ้อง นานา ไรบีนา พร้อมพวก 4 คน คดีฉ้อโกง 195 ล้าน ล่าสุด เข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดนด่าฉ่ำ สายการบิน ปล่อย 500 ชีวิต ติดแหง็กบนเครื่องบินข้ามคืน เพราะพนง.เลิกงานกลับบ้านแล้ว ข่าวต่างประเทศ

โดนด่าฉ่ำ สายการบิน ปล่อย 500 ชีวิต ติดแหง็กบนเครื่องข้ามคืน เพราะพนง.เลิกงานกลับบ้านแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รอมฎอนปีนี้ ห้าม &quot;มุสลิมอุยกูร์&quot; ถือศีลอด ข่าวต่างประเทศ

จีนคุมเข้ม! รอมฎอนปีนี้ ห้าม “มุสลิมอุยกูร์” ถือศีลอด-ละหมาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแม่ลูกกลับจากเที่ยวบางแสน ข่าวภูมิภาค

อุบัติเหตุสุดสลด เก๋ง 6 ชีวิตกลับจากเที่ยวบางแสน พ่อแม่ลูกดับ 4 ราย ลูกกับหลานวัย 11 ยังสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2569 เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2569 เงินเข้าวันไหน กดเงินสดได้กี่บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บาทหลวง ส่ง 200 รูปตัวเองแก้ผ้าให้สีกา อัยการไม่ฟ้อง ชี้ &quot;ภาพช่วยเยียวยาจิตวิญญาณ&quot; ข่าวต่างประเทศ

หลวงพ่อ ส่ง 200 รูปตัวเองแก้ผ้าให้สีกา อัยการไม่ฟ้อง ชี้ “ภาพช่วยเยียวยาจิตวิญญาณ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด ข่าว

ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์หนัง 16 มม. เสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัยตำนาน ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์ชั้นครู เสียชีวิตวัย 93 ปี ต้นแบบใช้ภาษาไทยดีเด่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย บิ๊กสิน สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานนายกสอยคิวไทย 15 สมัย เสียชีวิตในวัย 91 ปี ข่าวกีฬา

“บิ๊กสิน” สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานสอยคิวไทยผู้พลิกโฉมสนุกเกอร์โลก เสียชีวิตวัย 91 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน &quot;วีรบุรุษเขาค้อ&quot; สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ ข่าว

สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน “วีรบุรุษเขาค้อ” สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สะเทือนวงการดีเจ “สอดอStyle” ลั่นแรง! ละเลงให้เละ โชว์คลิปงานเปิดวันเกิดย้ำไม่เก่งก็เป็นได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนย วรัฐฐา เปิดใจสามีเที่ยวอาบอบนวดได้ บันเทิง

เนย วรัฐฐา ไม่ติด สามีเที่ยวอาบอบนวด เข้าใจเรื่องเซ็กส์ผู้ชาย ไม่ใช่การนอกใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหตุสลด รถบัสทัวร์จีน ดิ่ง ทะเลสาบไบคาล ดับ 8 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สรุปเหตุสลด รถบัสทัวร์จีน ดิ่ง ทะเลสาบไบคาล ดับ 8 ศพ พบใช้ทัวร์เถื่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะนำ Claude Cowork ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ ช่วยงานทุกอย่างในคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

แนะนำ Claude Cowork ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ ช่วยงานทุกอย่างในคอมพิวเตอร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินถูกวิพากษ์วิจารณ์: ผู้นำฝ่ายค้านตั้งคำถามเกี่ยวกับสโลแกน คนไทยรวยไม่ไหวแล้ว ข่าวการเมือง

“ชัยวุฒิ” ท้า “อนุทิน” พิสูจน์ฝีมือทำคนไทยรวยจนไม่มีที่เก็บเงิน เตือนฝ่ายค้านรอบนี้เขี้ยวลากดิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ จี้ กกต. บัตรเลือกตั้งสีเขียว-ชมพู เลือกตั้งซ่อม เสี่ยงความลับแตกจาก คิวอาร์โค้ด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหมอเจ้าของโพสต์ที่แชร์ประสบการณ์อุบัติเหตุเพื่อเป็นอุทาหรณ์ ข่าว

อุทาหรณ์เฉียดตาย คุณหมอนั่ง ซ้อน แกร็บไบค์ คนขี่ฝ่าไฟแดง ชนสนั่น กระดูกคอหักเกือบทั้งหลัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชินยะ มือกลองวง LUNA SEA เสียชีวิตในวัย 56 ปี ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ ชินยะ มือกลอง LUNA SEA เสียชีวิตแล้ว สู้มะเร็งนาน 6 ปี ซ้ำตรวจพบเนื้องอก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“มะลิ” อินฟลูฯ สาว ถูกเพื่อนเลว แอบใส่ยาในแก้วไวน์ จนเกือบตาย ซ้ำหัวเราะใส่หน้าว่าเป็นเรื่องตลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หยกธนลภย์ Padipon Apinyankul ข่าวการเมือง

“หยก” สวนนักเขียนดัง ยันไม่ใช่แก๊งทะลุวัง ลั่นส้มไม่เคยโหน พวกที่โหนคุณนั่นแหละ!

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

