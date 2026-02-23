พิรุธ “ช้อนสั้น” ปนกระดูกพลทหารเพชรรัตน์ แฉถูกซ้อมหมู่-ขัดผลประโยชน์ค่าเวร
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สังคมกำลังจับตา เมื่อ “น้ำ นิชนันท์” เปิดโปงความผิดปกติการเสียชีวิตของพลทหารเพชรรัตน์ สังกัดค่ายดังปราจีนบุรี ญาติแฉพบพิรุธตั้งแต่กล้องวงจรปิดมุมอับ ยันสัปเหร่อเคาะเจอของแข็งในปากก่อนเผา สุดช็อกพบช้อนสั้นปนในเถ้ากระดูก ขณะที่กองทัพบกยัน “หัวใจล้มเหลว” ไร้รอยซ้อม
กำลังเป็นเงื่อนงำครั้งใหม่ในรั้วค่ายทหาร เมื่อ น.ส.นิชนันท์ วังคะฮาต อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน เปิดเบื้องหลังการเสียชีวิตของพลทหารเพชรรัตน์ อายุ 22 ปี สังกัดกรมปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุรี หลังได้รับการขอความช่วยเหลือจากญาติของพลทหารที่ติดใจการตาย
โดยพลทหารเพชรรัตน์นั้น เสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังในเรือนจำ มทบ.12 เมื่อช่วงเดือนพ.ย.68 ที่ผ่านมา ทางญาติระบุ เหตุการณ์นี้เต็มไปด้วยข้อกังขา ตั้งแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุที่อยู่ในมุมอับสายตา เห็นเพียงจังหวะที่คนวิ่งเข้าไปช่วยเหลือหลังจากที่พลทหารหนุ่มหมดสติไปแล้ว รวมถึงคำให้การของเพื่อนผู้ต้องขังที่ดูขัดแย้งกันในรายละเอียดของการทำ CPR
ความผิดปกติเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเรื่องราวไปถึงศาลาวัด ในวันทำพิธีสัปเหร่อสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างอุดอยู่ในช่องปากของผู้ตาย แต่ไม่สามารถง้างดูได้ชัดเจน จนกระทั่งหลังเสร็จสิ้นพิธีเผาศพ ญาติถึงกับช็อกเมื่อพบ “ช้อนสั้น” ปะปนอยู่กับกองกระดูกในเตาเผา ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ทางครอบครัวกำลังเร่งส่งตรวจ DNA โดยพยายามเลี่ยงการผ่านมือร้อยเวรเจ้าของคดีเพราะกังวลเรื่องความโปร่งใส
นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวสะพัดในไลน์กลุ่มทหารว่าแท้จริงแล้วมีการ “ซ้อมหมู่” เกิดขึ้น โดยมีชนวนเหตุมาจากการที่ผู้ตายไม่ยอมจ่ายค่าจ้างเข้าเวร
มาถึงตรงนี้ฝั่งของกองทัพบก ได้ออกมาชี้แจงสวนทางกับข้อกังขาของญาติโดยระบุผลการชันสูตรพลิกศพยืนยันชัดเจนว่า พลทหารเพชรรัตน์เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว ตรวจไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย หรืออาการสมองช้ำและเลือดออกในสมองแต่อย่างใด พร้อมย้ำว่าที่ผ่านมาได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับทางครอบครัวจนเป็นที่พอใจแล้ว แต่หากปัจจุบันญาติยังคงติดใจ กองทัพก็ยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลและพยานหลักฐานทุกอย่างตามกระบวนการกฎหมาย เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจและการสูญเสียกำลังพลครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียของกองทัพเช่นกัน
