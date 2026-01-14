ข่าว

ทบ. สั่งปลดนายทหารรุมทำร้ายทหารเกณฑ์ดับในค่าย พร้อมฟันเอาผิดคดีอาญา

เผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 13:42 น.
กองทัพบก สั่งปลดนายทหารรุมทำร้ายทหารเกณฑ์เสียชีวิตในค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น และเตรียมเอาผิดดำเนินคดีอาญากับผู้ก่อเหตุ

เพจเฟซบุ๊ก ทีมโฆษกกองทัพบก ออกแถลงการณ์ หลังมีรายงานว่า ทหารเกณฑ์ ถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิตในค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น จนกลายเป็นข่าวดังก่อนหน้านี้นั้น

โดยทาง กองทัพบก กล่าวว่า “เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 69 กองทัพบกได้รับรายงานเหตุการณ์กรณีทหารกองประจำการ สังกัดกองพันพัฒนาที่ 2 เสียชีวิต ซึ่งมีสาเหตุมาจากการถูกทำร้ายร่างกายโดยนายทหารประทวนและทหารกองประจำการในหน่วยสังกัดเดียวกัน

จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายทหารกองประจำการทั้ง 3 นาย ในระหว่างคืนวันที่ 9 – 10 ม.ค. 69 โดยอ้างว่าเกิดความไม่พอใจที่ทหารกองประจำการดังกล่าวกระทำผิดระเบียบในหน่วย การกระทำดังกล่าวส่งผลให้ พลทหาร กฤตานน พลจันทึก ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ณ โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 69 ส่วนทหารกองประจำการอีก 2 นาย ได้รับบาดเจ็บ ปัจจุบันยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้จากผลการสอบสวนยังพบว่านายทหารประทวนที่กระทำความผิดได้ดื่มสุราก่อนที่จะเกิดเหตุอีกด้วย

กองทัพบกขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรง และเป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญา ทั้งยังเป็นการละเมิดนโยบายของกองทัพอย่างไม่อาจยอมรับได้ ซึ่งสร้างความเสื่อมเสียต่อกองทัพบกเป็นอย่างยิ่ง

ปัจจุบัน กองทัพภาคที่ 2 และกองพลพัฒนาที่ 2 ได้สั่งการให้นายทหารพระธรรมนูญรวบรวมพยานหลักฐานเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายบ้านเมืองให้ถึงที่สุด พร้อมทั้งได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยทหาร และเตรียมปลดออกจากราชการ

กองทัพบกขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของ พลทหาร กฤตานน พลจันทึก สำหรับการสูญเสียที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในฐานะผู้เสียหายร่วม กองทัพบกขอยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมาตามกระบวนการยุติธรรม โดยจะไม่มีการปกป้องหรือให้การช่วยเหลือผู้กระทำผิดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้สูญเสียอย่างถึงที่สุด”

