อัปเดตอาการ พ่อ ของ จ๊ะ นงผณี หลังถูกรถชน รักษาตัวเข้าวันที่ 9 ล่าสุดมีข่าวดีให้ยิ้มได้

อัปเดตอาการ พ่อ ของ จ๊ะ นงผณี หลังประสบอุบัติเหตุรถชน และรักษาตัวเข้าวันที่ 9 ล่าสุดมีข่าวดี เริ่มขยับขา-ตัวได้แล้ว คอมเมนต์ส่งกำลังใจเพียบ
นับตั้งแต่วันที่มีรายงานการเกิดอุบัตเหตุของ คุณพ่อของ จ๊ะ นงผณี นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดัง เมื่อช่วงเย็นวันที่ 28 ม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องเข้ารับการรักษาในห้อง ICU และหมอที่ทำการรักษาแจ้งว่ามีโอกาสรอดเพียง 10% เท่านั้น
ปัจจุบันผ่านมา 9 วันเต็มแล้ว แต่พ่อของลูกทุ่งสาวเข้ารับการรักษา ในทุก ๆ วัน จ๊ะ นงผณี และครอบครัวก็ใส่บาตรทำบุญ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเพื่อให้คุณพ่อมีอาการดีขึ้นเรื่อย ๆ
กระทั่งล่าสุด (6 ก.พ. 69) จ๊ะ นงผณี ได้โพสต์ภาพขณะจับขาของคุณพ่อที่นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาล พร้อมระบุข้อความที่ทำให้แฟนคลับที่เอาใจช่วยอยู่ได้ยิ้มออกไปด้วย ระบุว่า “วันนี้พ่อขยับขา ขยับตัวแรงมาก ม่านตาเล็กลงด้วย ดีใจสุด ๆ ไปเลย .. เรื่องวิทยาศาสตร์ก็ให้เป็นหน้าที่คุณหมอ ส่วนเรื่องทำบุญ สวดมนต์ นั่งสมาธิ กำลังใจ ให้เป็นหน้าที่ของลูกและครอบครัว” ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนในวงการและชาวเน็ตที่มาแสดงความดีใจกับอาการล่าสุดของ พ่อจ๊ะ ที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว
อ้างอิงจาก : FB นงผณี มหาดไทย
