จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการล่าสุด หลัง พ่อถูกรถชน เข้า ICU ครบ 2 วันแล้วยังไม่ฟื้น

จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการล่าสุด หลังคุณพ่อถูกรถชน บาดเจ็บสาหัส รักษาในห้อง ICU ครบ 2 วันแล้วยังไม่ฟื้น ลูกสาวไม่ท้อคิดบวก “ถือว่ามาเปลี่ยนที่นอน รีบตื่นนะพ่อจะได้กลับบ้านกัน”
ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญต่อหัวใจคนทั้งครอบครัวมหาดไทยเป็นอย่างมาก เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับ คุณพ่อของ จ๊ะ นงผณี นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดัง เมื่อช่วงเย็นวันที่ 28 ม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องเข้ารับการรักษาในห้อง ICU และหมอที่ทำการรักษาแจ้งว่ามีโอกาสรอดเพียง 10% เท่านั้น แต่คนเป็นลูกแม้จะเหลือแค่ 1% ก็ยังมีหวัง
ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้ ผ่านมาร่วม 2 วันแล้ว ล่าสุด จ๊ะ นงผณี ได้โพสต์ภาพจับมือคุณพ่อที่ยังไม่รู้สึกตัว และนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ลูกทุ่งสาวระบุข้อความว่า “2 วันแล้วนะ ที่ไม่ได้ยินเสียงพ่อเลย … ถือว่าเรามาเที่ยว เปลี่ยนที่นอนกันเนอะพ่อ อย่าติดเที่ยวนานนะ รีบตื่นจะได้กลับบ้านกัน เดี๋ยววันนี้หนูไปงาน แล้วเดี๋ยวกลับมานอนด้วยน๊าาา“
