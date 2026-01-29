โพสต์ล่าสุด จ๊ะ นงผณี หลังพ่อถูกรถชนสาหัส คนบันเทิง-แฟนเพลงร่วมส่งกำลังใจ

บันเทิง

เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 09:48 น.
โพสต์ล่าสุด จ๊ะ นงผณี หลังพ่อถูกรถชนอาการสาหัส ลั่น ต่อให้เหลือแค่ 1% ลูกก็ยังมีหวัง ขอแค่พ่อสู้อีกครั้ง

โพสต์ล่าสุด จ๊ะ นงผณี หลังพ่อถูกรถชน อาการสาหัส ลั่น “แค่ 1% ลูกก็มีความหวัง สู้ไปด้วยกันนะพ่อ” คนบันเทิง-แฟนเพลงร่วมส่งกำลังใจ

ก่อนอื่นทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่มอบให้กับครอบครัวของนักร้องลูกทุ่งสาว จ๊ะ นงผณี มหาดไทย หลังจากที่ช่วงเย็นวานนี้ (28 ม.ค. 69) คุณพ่อของจ๊ะ ได้ประสบอุบัติเหตุถูกรถกระบะชน ขณะกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านจากการไปซื้อกับข้าวที่ตลาด จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด จ๊ะ นงผณี กลับมามีความเคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังจากคุณพ่อประสบอุบัติเหตุ โดยลูกทุ่งสาวได้โพสต์ข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ต่อให้เหลือแค่ 1% ลูกก็มีความหวัง .. สู้มาทุกครั้ง ครั้งนี้ก็ต้องสู้ไปด้วยกันนะพ่อ” ท่ามกลางคอมเมนต์ของทั้งคนในวงการเพลง วงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับทุกท่านต่างก็เข้ามาส่งกำลังใจและอวยพรให้คุณพ่อจ๊ะปลอดภัย

อ้างอิงจาก : FB นงผณี มหาดไทย

