ข่าว

จบดราม่า เปิ้ล นาคร บุกเคลียร์ใจ ธรรมนัส สวมกอดโชว์หวาน ลั่นมีอะไรเรียกใช้ได้ทันที

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 10:47 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 10:47 น.
69
จบดราม่า เปิ้ล นาคร บุกเคลียร์ใจ ธรรมนัส สวมกอดโชว์หวาน ลั่นมีอะไรเรียกใช้ได้ทันที

เปิ้ล นาคร เข้าพบ ร.อ.ธรรมนัส เคลียร์ใจปมข้อมูลน้ำท่วมไม่ตรงกัน บรรยากาศชื่นมื่นสวมกอดให้กำลังใจ พร้อมอาสาช่วยงานเต็มที่

สยบข่าวลือเกาเหลาชามโตลงอย่างราบคาบ เมื่อล่าสุดมีรายงานว่า “เปิ้ล นาคร ศิลาชัย” นักแสดงและจิตอาสาชื่อดัง ได้เดินทางเข้าพบ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรฯ ในฐานะ ผอ.ศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ (ศนภ.) แบบตัวต่อตัว เพื่อเคลียร์ใจปมดราม่าข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมไม่ตรงกันกลางรายการข่าวดังก่อนหน้านี้

บรรยากาศการพบปะเป็นไปอย่างผ่อนคลายและเป็นกันเอง โดย เปิ้ล นาคร ได้เปิดใจตรงไปตรงมาว่า “ผมรู้ว่าพี่อยู่ตรงนี้และทำงานจริง” ก่อนที่ทั้งคู่จะสวมกอดให้กำลังใจกัน

จบดราม่า เปิ้ล นาคร บุกเคลียร์ใจ ธรรมนัส สวมกอดโชว์หวาน ลั่นมีอะไรเรียกใช้ได้ทันที-1
ภาพจาก : matichon

ในวงสนทนา เปิ้ล นาคร ได้สอบถามถึงประเด็นที่ค้างคาใจเรื่องขั้นตอนการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วม ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส ได้ชี้แจงให้เข้าใจตรงกันว่า “ตามกฎหมายจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปบันทึกหลักฐานในที่เกิดเหตุก่อน จึงจะสามารถเคลื่อนย้ายร่างได้” เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและถูกต้องตามกฎหมาย

ปิดท้ายด้วยช็อตประทับใจ เมื่อ เปิ้ล นาคร ได้กล่าวกับ ร.อ.ธรรมนัส ว่า “มีอะไรเรียกใช้ผมได้ทันทีครับ” เป็นการยืนยันว่าพร้อมผนึกกำลังภาครัฐในการช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้เต็มที่

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าเมื่อคืนวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา เปิ้ล นาคร ก็ได้แวะไปสวัสดีทักทายและให้กำลังใจ ร.อ.ธรรมนัส หลังจากท่านถึงที่พักหลังจากเสร็จภารกิจลุยน้ำท่วมมาทั้งวัน ยืนยันได้ว่างานนี้ไร้รอยร้าว มีแต่ความร่วมมือร่วมใจเพื่อผู้ประสบภัยล้วน ๆ

จบดราม่า เปิ้ล นาคร บุกเคลียร์ใจ ธรรมนัส สวมกอดโชว์หวาน ลั่นมีอะไรเรียกใช้ได้ทันที-2
ภาพจาก : ผู้จัดการออนไลน์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : ch3plus

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ฮอนด้า ซับน้ำตาผู้ประสบภัย น้ำท่วมใต้ ประกาศให้บริการตรวจเช็ก-ซ่อม จยย.ฟรี 10 รายการ ข่าว

ฮอนด้า ซับน้ำตาผู้ประสบภัย น้ำท่วมใต้ ให้บริการตรวจเช็ก-ซ่อม จยย.ฟรี 10 รายการ

42 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

“ผอ.ติ่ง” ถาม “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ยอดเสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ หวั่นอาจถึงพัน

10 นาที ที่แล้ว
เจนี่ โพสต์ภาพวันคลอด และ อวยพรวันเกิดน้องโนล่า บันเทิง

สุดอบอุ่น เจนี่ โพสต์ซึ้งวันเกิด ‘น้องโนล่า’ ขอบคุณที่เกิดมาเป็นความสุขให้แม่

24 นาที ที่แล้ว
จบดราม่า เปิ้ล นาคร บุกเคลียร์ใจ ธรรมนัส สวมกอดโชว์หวาน ลั่นมีอะไรเรียกใช้ได้ทันที ข่าว

จบดราม่า เปิ้ล นาคร บุกเคลียร์ใจ ธรรมนัส สวมกอดโชว์หวาน ลั่นมีอะไรเรียกใช้ได้ทันที

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สมศักดิ์” ป้องลูกชาย “ภราดร” ยืนยันไม่ได้ทำผิดอะไร ลุกหนีไม่ตอบคำถามสื่อ

36 นาที ที่แล้ว
Line News

วันหวยออก ธันวาคม 2568 พิเศษ เพิ่มงวดเฮงท้ายปี

47 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา โต้กลับดราม่าไม่ช่วยเขต 8 หาดใหญ่ ชี้ทีมงานทำเต็มที่ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ ข่าว

เปิดแชท บุ๋ม ปนัดดา ถูกชาวบ้านด่าไม่ช่วยเขต 8 ชี้งานล้นมือ บางจุดไม่ให้เข้าไปยุ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“นายกแป้น” ขอโทษประชาชนเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ บอกยอมแพ้ เราสู้ไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ราชทัณฑ์ แจงภาพถ่ายครอบครัว “ทักษิณ” เป็นกิจกรรมพิเศษในเรือนจำ ยันไม่ได้ถ่ายจากมือถือ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินโดนีเซียอ่วม ตายแล้ว 61 ศพ สูญหายอีก 100 น้ำท่วมเกาะสุมาตรา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชูวิทย์” ซัด รัฐบาลท่องคาถา “ไม่ผิด-ไม่ช้า” จี้ “อนุทิน” ปากไว เลิกโยนบาปท้องถิ่น ดูญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างรู้จักขอโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ &#039;น้ำไม่ท่วม&#039; เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม. ข่าว

อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ ‘น้ำไม่ท่วม’ เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สส.ลิซ่า” ฟาด “ภราดร” ลุกหนีนักข่าว จี้ยอมรับความจริง รับมือน้ำท่วมผิดพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศป.กฉ. เผยมาตรการ 3 ระยะเยียวยาน้ำท่วม เศรษฐกิจ

มาตรการ 3 ระยะ เยียวยาน้ำท่วม จ่ายชดเชยว่างงาน 50% – ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูกิจการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังยืนยัน 7 วันข้างหน้า ภาคใต้ปลอดฝนหนัก ข่าว

ข่าวดี ภาคใต้ปลอดฝนหนัก 7 วันเต็ม ไม่เกิดน้ำท่วมซ้ำ โอกาสทองฟื้นฟูพื้นที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไฟไหม้ตึกสูงฮ่องกง ยอดตายพุ่งเกือบ 100 ศพ เร่งค้นหาผู้สูญหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภารดร โพสต์รูปนี้ หลังคนแห่ผิดหวัง ปิดไมค์-ลุกหนี ปมถูกถาม รัฐฯ ผิดพลาด ข่าว

ภารดร โพสต์รูปนี้ หลังคนแห่ผิดหวัง ปิดไมค์-ลุกหนี ปมถูกถาม รัฐฯ ผิดพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉ หนุ่มหาดใหญ่เขต 8 ถ่ายโชว์โซเชียลขโมยเหล้า-บุหรี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายอำเภอหาดใหญ่ โต้ ไม่เคยทิ้งประชาชน หลังถูกสั่งออกจากราชการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัย “ตั้ม อรรคเดช” นักกีฬาบอคเซียคลาส BC3 ดีกรีทีมชาติไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจแห่งชาติ เผย ยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ อย่างน้อย 100 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบร่าง “น้องแพดเม่” เด็กหญิงอายุ 4 ขวบแล้ว ถูกกระแสน้ำซัดหลังเรือคว่ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 ธันวาคม 2568 ลุยศึกสลากสัญจร จ.กำแพงเพชร เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 ธันวาคม 2568 ลุยศึกสลากสัญจร จ.กำแพงเพชร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แมวงอกของจริง! สาวญี่ปุ่นสุดงง พาแมวไปหาหมอ แต่ขากลับได้เพิ่มมาอีก 1 ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 28 11 68 ดูดวง

เตือน 6 ราศี กระเป๋ารั่ว มีเหตุให้เสียเงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 10:47 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 10:47 น.
69
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจนี่ โพสต์ภาพวันคลอด และ อวยพรวันเกิดน้องโนล่า

สุดอบอุ่น เจนี่ โพสต์ซึ้งวันเกิด ‘น้องโนล่า’ ขอบคุณที่เกิดมาเป็นความสุขให้แม่

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568

วันหวยออก ธันวาคม 2568 พิเศษ เพิ่มงวดเฮงท้ายปี

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568

“นายกแป้น” ขอโทษประชาชนเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ บอกยอมแพ้ เราสู้ไม่ได้

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568

ราชทัณฑ์ แจงภาพถ่ายครอบครัว “ทักษิณ” เป็นกิจกรรมพิเศษในเรือนจำ ยันไม่ได้ถ่ายจากมือถือ

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568
Back to top button