จบดราม่า เปิ้ล นาคร บุกเคลียร์ใจ ธรรมนัส สวมกอดโชว์หวาน ลั่นมีอะไรเรียกใช้ได้ทันที
เปิ้ล นาคร เข้าพบ ร.อ.ธรรมนัส เคลียร์ใจปมข้อมูลน้ำท่วมไม่ตรงกัน บรรยากาศชื่นมื่นสวมกอดให้กำลังใจ พร้อมอาสาช่วยงานเต็มที่
สยบข่าวลือเกาเหลาชามโตลงอย่างราบคาบ เมื่อล่าสุดมีรายงานว่า “เปิ้ล นาคร ศิลาชัย” นักแสดงและจิตอาสาชื่อดัง ได้เดินทางเข้าพบ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรฯ ในฐานะ ผอ.ศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ (ศนภ.) แบบตัวต่อตัว เพื่อเคลียร์ใจปมดราม่าข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมไม่ตรงกันกลางรายการข่าวดังก่อนหน้านี้
บรรยากาศการพบปะเป็นไปอย่างผ่อนคลายและเป็นกันเอง โดย เปิ้ล นาคร ได้เปิดใจตรงไปตรงมาว่า “ผมรู้ว่าพี่อยู่ตรงนี้และทำงานจริง” ก่อนที่ทั้งคู่จะสวมกอดให้กำลังใจกัน
ในวงสนทนา เปิ้ล นาคร ได้สอบถามถึงประเด็นที่ค้างคาใจเรื่องขั้นตอนการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วม ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส ได้ชี้แจงให้เข้าใจตรงกันว่า “ตามกฎหมายจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปบันทึกหลักฐานในที่เกิดเหตุก่อน จึงจะสามารถเคลื่อนย้ายร่างได้” เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและถูกต้องตามกฎหมาย
ปิดท้ายด้วยช็อตประทับใจ เมื่อ เปิ้ล นาคร ได้กล่าวกับ ร.อ.ธรรมนัส ว่า “มีอะไรเรียกใช้ผมได้ทันทีครับ” เป็นการยืนยันว่าพร้อมผนึกกำลังภาครัฐในการช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้เต็มที่
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าเมื่อคืนวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา เปิ้ล นาคร ก็ได้แวะไปสวัสดีทักทายและให้กำลังใจ ร.อ.ธรรมนัส หลังจากท่านถึงที่พักหลังจากเสร็จภารกิจลุยน้ำท่วมมาทั้งวัน ยืนยันได้ว่างานนี้ไร้รอยร้าว มีแต่ความร่วมมือร่วมใจเพื่อผู้ประสบภัยล้วน ๆ
