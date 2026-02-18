ลูกน้อง เปิ้ล นาคร ยอมรับโกงเงิน หม้อแม่จูน สูญนับแสน อ้างอารมณ์ชั่ววูบ-มีปัญหาการเงิน
ลูกน้อง เปิ้ล นาคร ยอมรับโกงเงิน หม้อแม่จูน สูญนับแสน อ้างอารมณ์ชั่ววูบ-มีปัญหาการเงิน เปิ้ล ยันเอาเรื่องถึงที่สุด เพื่อเป็นบรรทัดฐานและความโปร่งใสต่อลูกค้า
มีปัญหาให้ต้องแก้ไขกันต่อเนื่องเมื่อ เปิ้ล นาคร นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง ออกมาเปิดใจว่าสินค้า หม้อแม่จูน หายไปจากสต็อกจำนวนมาก หลังเตรียมเปิดหน้าร้านสาขาใหม่ที่สนามบินดอนเมืองได้เพียง 2 ชั่วโมง โดยทางทีมงานแจ้งเข้ามาว่าสต็อกสินค้าหายไปมูลค่าความเสียหายกว่า 100,000 บาท ซึ่งนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้น
เปิ้ล นาคร ระบุว่า “สินค้าที่หายไปจากสต็อกเป็นสินค้าที่จะขนขึ้นรถไปออกบูธตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ โดยรวมแล้วหายไป 200-300 ชุด”
พนักงานขับรถ เล่าว่า “สินค้าถูกเก็บแยกไว้เป็นสัดส่วนบนรถ เพื่อเตรียมออกบูธ แล้วมันก็หายไปจำนวนเยอะมากเป็นแสนได้เลย ก็สงสัยแต่ถามทุกคนแล้วก็ไม่มีใครรู้ กล้องวงจรปิดก็เสีย ยอมรับว่า ก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุสินค้าหายแบบนี้มาแล้ว แต่จำนวนไม่ได้มากเท่าครั้งนี้”
ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวกำลังสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจาก “บอม” พนักงานขับรถ เปิ้ล นาคร ก็ควักหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงิน มูลค่า 7 หมื่นบาท ซึ่งเป็นยอดโอนจากลูกค้าที่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานขับคนดังกล่าว ซึ่งตำแหน่งหน้าที่ของเขาคือคนขับรถและดูแลสต็อกสินค้าหม้อแม่จูน
หลังจากที่ เปิ้ล นาคร โชว์หลักฐานสลิปโอนเงิน พนักงานขับรถ รีบชี้แจงทันที โดยอ้างว่า “เงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ลูกค้าฝากโอนผ่านบัญชี และได้นำเงินสดไปส่งมอบให้ทางหน้าบูธแล้ว” ซึ่ง เปิ้ล นาคร กล่าวเสริมว่า “จริง ๆ บอมต้องรู้ว่าเป็นกฎของบริษัทที่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น”
พนักงานขับรถ ยืนยันว่า “ตนได้พยายามแจ้งกับลูกค้ารายนี้ไปแล้ว แต่เขาก็ยังขอฝากโอน ซึ่งตนก็มีหลักฐานตอนที่นำเงินสดไปให้หน้าบูธ” แต่พนักงานหน้าบูธที่เดินทางมาที่สถานีตำรวจด้วยในวันนี้ ยืนยันว่า ยังไม่ได้รับเงินสดจากบอมแต่อย่างใด
เปิ้ล นาคร กล่าวต่อว่า “อันนี้ยังไม่ได้กล่าวหาว่า บอม เป็นคนผิด แต่เดี๋ยวจะต้องให้บอมเข้าไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคดีอาญา เพราะมันคือลักทรัพย์ของบริษัท” นอกจากนั้น เปิ้ล ยังเล่าว่า บริษัทรักและดูแลพนักงานทุกคนเหมือนเป็นครอบครัว มีโบนัสและสวัสดิการให้ตลอด แต่พนักงานคนก่อนที่เพิ่งให้ออกไปก็ทำวิธีนี้เช่นกัน แต่ต้องให้บอมแสดงความบริสุทธิ์ใจกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากผิดจริงก็ต้องดำเนินการทางกฎหมาย เนื่องจากเป็นคดีอาญาข้อหาลักทรัพย์
ต่อมาหลังจากที่ บอม ลูกน้อง เปิ้ล นาคร และจูน กษมา ได้เข้าไปให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเสร็จสิ้น ทั้งหมดก็ลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกครั้ง โดย ลูกน้องเปิ้ล ยอมรับทั้งน้ำตาว่า “ในตอนนั้นคิดน้อยเกินไปและมีปัญหาเรื่องเงินส่วนตัว ตอนนั้นหลังจากทำแล้วก็รู้สึกผิด และไม่ได้มีการกระทำอีก เพราะคิดได้ว่าสิ่งที่ได้รับจากพี่เปิ้ลพี่จูนมันไม่ใช่กับสิ่งที่ต้องมาทำแบบนี้ตอบแทนเขา ยอมรับทำไปทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งสุดท้ายทำช่วงปลายปีที่แล้ว ทำคนเดียวไม่มีผู้ร่วมขบวนการ” ก่อนจะกล่าวขอโทษพร้อมก้มกราบเท้าทั้งเปิ้ลและจูนด้วยความสำนึกผิด
ทางด้าน เปิ้ล นาคร เปิดใจว่า รู้สึกเสียใจอย่างมาก เนื่องจากพนักงานคนดังกล่าวเป็นคนที่ไว้วางใจและทำงานร่วมกันมานาน แต่กลับใช้วิธีการทุจริตโดยการให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว แทนที่จะเข้าบัญชีบริษัท ซึ่งสร้างความเสียหายรวมกว่าหลักแสนบาท อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าไปแล้วแต่ไม่ได้รับของ ในแง่ของความเป็นพี่น้องเราให้อภัยได้แต่ในเรื่องของกฎหมายและการทำงานต้องดำเนินการให้ถึงที่สุด เพื่อเป็นบรรทัดฐานและเพื่อความโปร่งใสต่อลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
นอกจากนั้น เปิ้ล นาคร ยังฝากไปถึงลูกค้าทุกท่านว่า “บัญชีในการโอนเงินซื้อสินค้าแบรนด์ “หม้อแม่จูน” จะต้องโอนเป็นชื่อบัญชีมาดามอร่อยเท่านั้น ถ้าเป็นชื่อบัญชีส่วนตัว หรืออ้างว่าเป็นบัญชีของผม นั่นแปลว่าคือมิจฉาชีพ หากพบเห็นความผิดปกติสามารถแจ้งทางเพจหลักได้ทันที”
