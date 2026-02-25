หุ้น Delta ปันผล 2569 เช็กข้อมูลทั้งหมดที่นี่ สูตรคำนวณ ปันผลย้อนหลัง 5 ปี

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ได้ประกาศรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลประกอบการปี 2568 โดยจะดำเนินการจ่ายในช่วงต้นปี 2569 ดังนี้
เงินปันผล: 0.60 บาทต่อหุ้น
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD: 26 กุมภาพันธ์ 2569 (ผู้ที่ซื้อหุ้นในวันนี้หรือหลังจากนี้จะไม่ได้รับสิทธิปันผลรอบนี้)
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ (Record Date): 27 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่จ่ายเงินปันผล: 8 พฤษภาคม 2569
การจ่ายปันผลครั้งนี้มาจากกำไรสุทธิของปี 2568 ที่เติบโตขึ้นประมาณ 31% แตะระดับ 2.48 หมื่นล้านบาท
คุณสามารถตรวจสอบประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลังและข้อมูลสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้โดยตรงที่หน้า หลักทรัพย์ DELTA บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
Dividend Yield (อัตราผลตอบแทนปันผล) จากราคาหุ้นปัจจุบัน
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ของหุ้น DELTA คำนวณได้ดังนี้
เงินปันผลที่ประกาศจ่าย: 0.60 บาทต่อหุ้น
ราคาหุ้นปัจจุบัน: 248.00 บาท (อ้างอิงจากราคาปิดล่าสุด ณ วันที่ 24 ก.พ. 2569)
Dividend Yield: ประมาณ 0.24%
สูตรคำนวณคือ (เงินปันผลต่อหุ้น / ราคาหุ้นปัจจุบัน) x 100
(0.60/248.00)×100=0.2419%
ข้อสังเกตเพิ่มเติม
แม้ราคาหุ้น DELTA จะปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนมูลค่าบริษัทแตะระดับ 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่อัตราส่วนปันผลต่อราคาหุ้น (Yield) ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อย เนื่องจากราคาหุ้นเติบโตในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของเงินปันผล
พรุ่งนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2569) จะเป็นวัน XD (Excluding Dividend) ซึ่งหากซื้อหุ้นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะไม่มีสิทธิได้รับปันผลรอบ 0.60 บาทนี้
ประวัติปันผล Delta ย้อนหลัง 3-5 ปี
|ปีการดำเนินงาน
|วันขึ้นเครื่องหมาย XD
|ปันผล (บาท/หุ้น)
|หมายเหตุ
|2568
|26 ก.พ. 2569
|0.60
|รอบล่าสุด
|2567
|27 ก.พ. 2568
|0.46
|หลังแตกพาร์
|2566
|7 มี.ค. 2567
|0.45
|หลังแตกพาร์
|2565
|28 ก.พ. 2566
|4.00
|ก่อนแตกพาร์ (เทียบเท่า 0.40 หลังแตกพาร์)
|2564
|2 มี.ค. 2565
|1.70
|ก่อนแตกพาร์ (เทียบเท่า 0.17 หลังแตกพาร์)
สรุปกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายปันผลย้อนหลัง 5 ปี
|ปีการดำเนินงาน
|กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
|การเปลี่ยนแปลง
|กำไรต่อหุ้น (EPS)
|อัตราการจ่ายปันผล (Payout Ratio)
|2568
|24,814
|+31.0%
|1.99 บาท
|30.3%
|2567
|18,939
|+2.8%
|1.58 บาท
|30.4%
|2566
|18,422
|+20.1%
|1.48 บาท
|32.5%
|2565
|15,344
|+129%
|12.30 บาท*
|31.7%
|2564
|6,699
|-5.7%
|5.37 บาท*
|58.0%
วิเคราะห์ความสามารถในการจ่ายปันผลในอนาคต
- เสถียรภาพของนโยบายปันผล: DELTA มีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิ ซึ่งจากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด บริษัทรักษา Payout Ratio ไว้ที่ระดับประมาณ 30% อย่างสม่ำเสมอ สะท้อนว่าความสามารถในการจ่ายปันผลจะแปรผันตามกำไรสุทธิเป็นหลัก
- แนวโน้มกำไรปี 2569: ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปี 2569 เติบโตต่อเนื่องประมาณ 20% โดยมีปัจจัยหนุนจากกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน Data Center ที่คาดว่าจะโตถึง 40% หากบริษัทรักษาอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ไว้ได้ที่ระดับ 12-14% ปันผลในปีถัดไปมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นตามฐานกำไรที่ขยายตัว
- ปัจจัยที่ต้องติดตาม
- ภาษีขั้นต่ำระดับโลก (Global Minimum Tax): เริ่มส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิในปี 2568 (กระทบประมาณ 3,438 ล้านบาท) แต่บริษัทยังสามารถทำกำไรนิวไฮได้
- การลงทุน R&D และโรงงานใหม่: บริษัทมีการลงทุนสูงในอินเดียและไทย เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต ซึ่งอาจกระทบกระแสเงินสดระยะสั้นแต่ส่งผลดีต่อกำไรระยะยาว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: