หุ้น Delta ปันผล 2569 เช็กข้อมูลทั้งหมดที่นี่ สูตรคำนวณ ปันผลย้อนหลัง 5 ปี

เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 10:36 น.
61
หุ้น Delta ปันผล 2569 เช็กข้อมูลทั้งหมดที่นี่

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ได้ประกาศรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลประกอบการปี 2568 โดยจะดำเนินการจ่ายในช่วงต้นปี 2569 ดังนี้

เงินปันผล: 0.60 บาทต่อหุ้น

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD: 26 กุมภาพันธ์ 2569 (ผู้ที่ซื้อหุ้นในวันนี้หรือหลังจากนี้จะไม่ได้รับสิทธิปันผลรอบนี้)

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ (Record Date): 27 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่จ่ายเงินปันผล: 8 พฤษภาคม 2569

การจ่ายปันผลครั้งนี้มาจากกำไรสุทธิของปี 2568 ที่เติบโตขึ้นประมาณ 31% แตะระดับ 2.48 หมื่นล้านบาท

คุณสามารถตรวจสอบประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลังและข้อมูลสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้โดยตรงที่หน้า หลักทรัพย์ DELTA บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

หุ้น Delta ปันผล 2569

Dividend Yield (อัตราผลตอบแทนปันผล) จากราคาหุ้นปัจจุบัน

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ของหุ้น DELTA คำนวณได้ดังนี้

เงินปันผลที่ประกาศจ่าย: 0.60 บาทต่อหุ้น

ราคาหุ้นปัจจุบัน: 248.00 บาท (อ้างอิงจากราคาปิดล่าสุด ณ วันที่ 24 ก.พ. 2569)

Dividend Yield: ประมาณ 0.24%

สูตรคำนวณคือ (เงินปันผลต่อหุ้น / ราคาหุ้นปัจจุบัน) x 100

(0.60/248.00)×100=0.2419%

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

แม้ราคาหุ้น DELTA จะปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนมูลค่าบริษัทแตะระดับ 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่อัตราส่วนปันผลต่อราคาหุ้น (Yield) ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อย เนื่องจากราคาหุ้นเติบโตในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของเงินปันผล

พรุ่งนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2569) จะเป็นวัน XD (Excluding Dividend) ซึ่งหากซื้อหุ้นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะไม่มีสิทธิได้รับปันผลรอบ 0.60 บาทนี้

ประวัติปันผล Delta ย้อนหลัง 3-5 ปี

จุดที่ต้องสังเกตคือมีการ แตกพาร์ (Stock Split) จาก 1 บาท เป็น 0.10 บาท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ทำให้ตัวเลขปันผลต่อหุ้นดูเหมือนลดลง แต่ในความเป็นจริงสัดส่วนการจ่ายยังคงเติบโตตามกำไร
ปีการดำเนินงาน วันขึ้นเครื่องหมาย XD ปันผล (บาท/หุ้น) หมายเหตุ
2568 26 ก.พ. 2569 0.60 รอบล่าสุด
2567 27 ก.พ. 2568 0.46 หลังแตกพาร์
2566 7 มี.ค. 2567 0.45 หลังแตกพาร์
2565 28 ก.พ. 2566 4.00 ก่อนแตกพาร์ (เทียบเท่า 0.40 หลังแตกพาร์)
2564 2 มี.ค. 2565 1.70 ก่อนแตกพาร์ (เทียบเท่า 0.17 หลังแตกพาร์)

สรุปกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายปันผลย้อนหลัง 5 ปี

ปีการดำเนินงาน กำไรสุทธิ (ล้านบาท) การเปลี่ยนแปลง กำไรต่อหุ้น (EPS) อัตราการจ่ายปันผล (Payout Ratio)
2568 24,814 +31.0% 1.99 บาท 30.3%
2567 18,939 +2.8% 1.58 บาท 30.4%
2566 18,422 +20.1% 1.48 บาท 32.5%
2565 15,344 +129% 12.30 บาท* 31.7%
2564 6,699 -5.7% 5.37 บาท* 58.0%
*หมายเหตุ: EPS ปี 2564-2565 เป็นค่าก่อนการแตกพาร์ (Stock Split) จาก 1 บาท เป็น 0.10 บาท ในปี 2566

วิเคราะห์ความสามารถในการจ่ายปันผลในอนาคต

  1. เสถียรภาพของนโยบายปันผล: DELTA มีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิ ซึ่งจากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด บริษัทรักษา Payout Ratio ไว้ที่ระดับประมาณ 30% อย่างสม่ำเสมอ สะท้อนว่าความสามารถในการจ่ายปันผลจะแปรผันตามกำไรสุทธิเป็นหลัก
  2. แนวโน้มกำไรปี 2569: ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปี 2569 เติบโตต่อเนื่องประมาณ 20% โดยมีปัจจัยหนุนจากกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน Data Center ที่คาดว่าจะโตถึง 40% หากบริษัทรักษาอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ไว้ได้ที่ระดับ 12-14% ปันผลในปีถัดไปมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นตามฐานกำไรที่ขยายตัว
  3. ปัจจัยที่ต้องติดตาม
    • ภาษีขั้นต่ำระดับโลก (Global Minimum Tax): เริ่มส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิในปี 2568 (กระทบประมาณ 3,438 ล้านบาท) แต่บริษัทยังสามารถทำกำไรนิวไฮได้
    • การลงทุน R&D และโรงงานใหม่: บริษัทมีการลงทุนสูงในอินเดียและไทย เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต ซึ่งอาจกระทบกระแสเงินสดระยะสั้นแต่ส่งผลดีต่อกำไรระยะยาว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 10:36 น.
61
Photo of Aindravudh

Aindravudh

