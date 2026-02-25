สุกี้ตี๋น้อย แจกโบนัสพนักงาน แม้กำไรเหลือ 860 ล้าน พนักงานเฮลั่น อยากทำงานต่อ

สุกี้ตี๋น้อย แจกโบนัสพนักงาน 1 เดือน รวม 77 ล้านบาท แม้กำไรลดเหลือ 860 ล้านน้อยกว่าปี 2567 ทำเอาพนักงานเฮลั่นพร้อมลุยงานต่อ
หลังจากที่ สุกี้ตี๋น้อย ออกมาคลายข้อสงสัยประเด็นงบกำไร-ขาดทุนผลประกอบการปี 2568 โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 30% จำนวน ยอดขาย 9,147 ล้านบาท แต่กำไรลดลง 26% จากปีก่อนคือปี 67 กำไร 1,169 ล้านบาท แต่ปี 2568 มีกำไร 860 ล้านบาท เนื่องจากจัดโปรโมชันให้ลูกค้าดื่มน้ำรีฟิลฟรี, เสิร์ฟเมนูพิเศษฟรี และ นำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญและบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม
ยอดขายทะลุเป้าแบบนี้ สุกี้ตี๋น้อย ประกาศข่าวดีผ่านเฟซบุ๊ก ถึงพนักงาน โดยจะจ่ายโบนัสให้ 1 เดือน เป็นจํานวนเงิน 77 ล้านบาทในวันที่ 15 มี.ค. 69 แม้กําไรสุทธิปี 2568 อยู่ที่ 860 ล้าน ซึ่งน้อยกว่าปี 2567
งานนี้เหล่าพนักงานตื่นตัวกันสุด ๆ ต่างพากันมารายงานตัวกันคึกคัก พร้อมอึดสู้คอมเมนต์สร้างแรงใจกับการทำงานต่อไป ขณะที่บางส่วนก็เข้ามาชื่นชมว่าพนักงานรักองค์กร เพราะดูมีไฟกับการทำงานตลอด เมื่อเห็นเช่นนี้กHอยากไปใช้บริการสุกี้ตี๋น้อยเลย
“ผมนั่งอ่านคอมเมนต์ พนักงานเค้าดูรักองค์กรดีจัง ไฟลุกกับการทำงานตลอด เห็นทีต้องไปลองต่อคิวกินหน่อยแล้ววว”
“ครับ….ยังไงก็ให้สมมงกับพนักงานทุกท่านด้วยนะครับ เห็นหลายๆครั้งตอนไปกิน เห็นพนักงานหน้าเดิมๆทำงานหนักมากหลายแคมเปญ สู้มาตลอดตั้งแต่เข้ามาในองค์กร หวังว่าผลตอบแทนจะทำให้เขารักองค์กรมากขึ้นนะครับ”
“ผมไปกินประจำเลยครับ เวลาขึ้น กทม.”
