วินาทีทนายตั้มปล่อยโฮ ก้มกราบศาล หลังศาลแพ่งสั่งคืนทรัพย์ 74 ล้าน
เผย วินาทีทนายตั้มปล่อยโฮ ก้มกราบศาล หลังศาลแพ่งยกคำร้อง สั่งคืนทรัพย์ 74 ล้าน เพจดังเปิดเบื้องหลังคดีมหากาพย์ ทนายษิทราร่างคำร้องสู้คดีเองจากในคุก ศาลชี้พยานหลักฐานไม่พอผิดมูลฐาน สั่งไม่ให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 สังคมจับตาคดีดังอีกครั้ง จากกรณีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งยกคำร้องของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินมูลค่า 74 ล้านบาท แก่ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม และภรรยา ศาลให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะเอาผิดในความผิดมูลฐานตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง Pook Sukonta Berthebaud โพสต์ข้อความเปิดเผยเบื้องหลังเหตุการณ์ในห้องพิจารณาคดี เพจระบุว่าเพื่อนของตนเดินทางไปรับฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น ในคดีระหว่างทนายตั้มและเจ๊อ้อย (กรณีฉ้อโกง 71 ล้านบาท) ศาลแพ่งตัดสินยกคำร้องของขั้นอัยการ ศาลไม่อนุญาตให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เนื่องจากคดีไม่มีมูลมากพอ และศาลสั่งคืนทรัพย์สินทั้งหมด
เหตุการณ์สำคัญที่สร้างความฮือฮาคือ วินาทีทนายตั้มปล่อยโฮ ก้มกราบศาล เพจดังเปิดเผยข้อมูลว่า ทนายตั้มเขียนร่างคำร้องและต่อสู้คดีนี้ด้วยตนเองจากในคุกด้วยแรงแค้นและความมุ่งมั่น เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาและให้ความเป็นธรรม ทนายตั้มจึงหลั่งน้ำตาและก้มกราบศาลกลางห้องพิจารณาคดี
