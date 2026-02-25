อูน ชนิสรา พาลูกเช็กอินดิสนีย์แลนด์ วางแพลนทัวร์รอบโลก ก่อนท้องโต

คุณแม่แฮปปี้! อูน ชนิสรา อุ้มท้องลูกคนแรก พบรูปอัลตราซาวนด์เช็กอินฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เผยโมเมนต์มีความสุข วางแผนทัวร์สวนสนุกทั่วโลก ช่วงที่ยังเดินทางไหว
สิ้นสุดการรอคอยสำหรับ อูน ชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์ หรือ อูน ไดมอนด์เกรน นักธุรกิจและอินฟลูเอนเซอร์ผู้หลงรักดิสนีย์ ควงสามี แพ็ค วุฒิกานต์ ประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกได้ 3 เดือนแล้ว หลังจากแต่งงานและรอคอยมานานถึง 8 ปี ก่อนหน้านี้เผชิญกับปัญหาสุขภาพ ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ ทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติและมีลูกยากทั้งสองพยายามฝากไข่หลายรอบจนเกือบถอดใจ กระทั่งร่างกายเริ่มรู้สึกแปลก ๆ เมื่อลองตรวจดูจึงพบว่าตั้งครรภ์ 2 ขีด วินาทีที่ไปอัลตราซาวนด์และได้เห็นลูกพร้อมได้ยินเสียงหัวใจเต้น รู้สึกเหมือนฝันเป็นจริง
ด้วยความที่เป็นแฟนคลับตัวยงของดิสนีย์ คุณแม่ป้ายแดงจึงไม่พลาดนำภาพอัลตราซาวนด์ไปถ่ายรูปเช็กอินที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (HongKong Disneyland) เป็นที่แรก เธอวางแผนจะทยอยพาลูกในท้องไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกในช่วงที่อายุครรภ์ยังสามารถเดินทางได้
นอกจากนี้ยังเผยว่าดิสนีย์แลนด์เป็นสถานที่สำคัญที่ทำให้พ่อกับแม่มีความสุข และฮอร์โมนความสุขนี้น่าจะมีส่วนช่วยให้เธอตั้งครรภ์ได้สำเร็จ พร้อมพูดติดตลกว่า ถ้าโตขึ้นลูกไม่อินกับดิสนีย์ก็ไม่เป็นไร เพราะถือว่าแม่พาไปเรียบร้อยแล้ว การไปเที่ยวดิสนีย์ครั้งนี้ทำให้ได้มุมมองใหม่ ๆ เดินเล่นถ่ายรูปหน้าปราสาท แวะทักทายตัวละครแบบไม่รีบร้อน ไม่ต้องเก็บเครื่องเล่นให้ครบ ก็มีความสุขไปอีกแบบ
“HongKong Disneyland เดี๋ยวแม่ทยอยพาไปก่อนให้ครบตอนยังเดินทางได้ไม่เดือดร้อน Disneyland เป็นสถานที่สำคัญที่ทำให้แม่กับพ่อใจฟู ฮอร์โมนความสุขฉ่ำ น่าจะทำให้มีหนูด้วย หนูเกิดออกมาวันไหนไว้ค่อยมากันอีก ใครถามว่าจะไปดิสนีย์แลนด์กับแม่มั้ย เมื่อไหร่จะไปดิสนีย์กับแม่… ตอบไปว่าแม่พาไปเรียบร้อยแล้วได้เลย เผื่อหนูไม่ได้อินดิสนีย์ ไม่อยากไปจะได้ชิว แม่ไม่ว่าเลย
ปล. แม่ก็เพิ่งเคยเข้าปาร์กเพื่อถ่ายรูปหน้าปราสาท แวะเจอคาแรคเตอร์นิดนึง หรือแวะดูพลุแค่กลางคืนแล้วกลับเลยเหมือนกัน เวลาไม่เล่นเครื่องเล่น ไม่รีบ ไม่ทำเวลาเพื่อจะเก็บอะไรก็มีความสุขมาก ๆ คิดว่ามีหนูไม่ได้ทำอะไรได้น้อยลง แต่แม่ได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ เยอะเลย #OunPaxFamily”
