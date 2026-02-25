ข่าวดาราบันเทิง

อูน ชนิสรา พาลูกเช็กอินดิสนีย์แลนด์ วางแพลนทัวร์รอบโลก ก่อนท้องโต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 10:43 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 10:46 น.
56
อูน ชนิสรา พาลูกในท้องเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

คุณแม่แฮปปี้! อูน ชนิสรา อุ้มท้องลูกคนแรก พบรูปอัลตราซาวนด์เช็กอินฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เผยโมเมนต์มีความสุข วางแผนทัวร์สวนสนุกทั่วโลก ช่วงที่ยังเดินทางไหว

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับ อูน ชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์ หรือ อูน ไดมอนด์เกรน นักธุรกิจและอินฟลูเอนเซอร์ผู้หลงรักดิสนีย์ ควงสามี แพ็ค วุฒิกานต์ ประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกได้ 3 เดือนแล้ว หลังจากแต่งงานและรอคอยมานานถึง 8 ปี ก่อนหน้านี้เผชิญกับปัญหาสุขภาพ ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ ทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติและมีลูกยากทั้งสองพยายามฝากไข่หลายรอบจนเกือบถอดใจ กระทั่งร่างกายเริ่มรู้สึกแปลก ๆ เมื่อลองตรวจดูจึงพบว่าตั้งครรภ์ 2 ขีด วินาทีที่ไปอัลตราซาวนด์และได้เห็นลูกพร้อมได้ยินเสียงหัวใจเต้น รู้สึกเหมือนฝันเป็นจริง

ด้วยความที่เป็นแฟนคลับตัวยงของดิสนีย์ คุณแม่ป้ายแดงจึงไม่พลาดนำภาพอัลตราซาวนด์ไปถ่ายรูปเช็กอินที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (HongKong Disneyland) เป็นที่แรก เธอวางแผนจะทยอยพาลูกในท้องไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกในช่วงที่อายุครรภ์ยังสามารถเดินทางได้

นอกจากนี้ยังเผยว่าดิสนีย์แลนด์เป็นสถานที่สำคัญที่ทำให้พ่อกับแม่มีความสุข และฮอร์โมนความสุขนี้น่าจะมีส่วนช่วยให้เธอตั้งครรภ์ได้สำเร็จ พร้อมพูดติดตลกว่า ถ้าโตขึ้นลูกไม่อินกับดิสนีย์ก็ไม่เป็นไร เพราะถือว่าแม่พาไปเรียบร้อยแล้ว การไปเที่ยวดิสนีย์ครั้งนี้ทำให้ได้มุมมองใหม่ ๆ เดินเล่นถ่ายรูปหน้าปราสาท แวะทักทายตัวละครแบบไม่รีบร้อน ไม่ต้องเก็บเครื่องเล่นให้ครบ ก็มีความสุขไปอีกแบบ

“HongKong Disneyland เดี๋ยวแม่ทยอยพาไปก่อนให้ครบตอนยังเดินทางได้ไม่เดือดร้อน Disneyland เป็นสถานที่สำคัญที่ทำให้แม่กับพ่อใจฟู ฮอร์โมนความสุขฉ่ำ น่าจะทำให้มีหนูด้วย หนูเกิดออกมาวันไหนไว้ค่อยมากันอีก ใครถามว่าจะไปดิสนีย์แลนด์กับแม่มั้ย เมื่อไหร่จะไปดิสนีย์กับแม่… ตอบไปว่าแม่พาไปเรียบร้อยแล้วได้เลย เผื่อหนูไม่ได้อินดิสนีย์ ไม่อยากไปจะได้ชิว แม่ไม่ว่าเลย

ปล. แม่ก็เพิ่งเคยเข้าปาร์กเพื่อถ่ายรูปหน้าปราสาท แวะเจอคาแรคเตอร์นิดนึง หรือแวะดูพลุแค่กลางคืนแล้วกลับเลยเหมือนกัน เวลาไม่เล่นเครื่องเล่น ไม่รีบ ไม่ทำเวลาเพื่อจะเก็บอะไรก็มีความสุขมาก ๆ คิดว่ามีหนูไม่ได้ทำอะไรได้น้อยลง แต่แม่ได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ เยอะเลย #OunPaxFamily”

อูน ชนิสรา อุ้มท้องเช็กอินดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก
ภาพจาก Instagram : thechanisara
อูน ชนิสรา และ แพ็ค วุฒิกานต์
ภาพจาก Instagram : thechanisara
อูน ชนิสรา และเพื่อนเที่ยวดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง
ภาพจาก Instagram : thechanisara
อูน ชนิสรา และเพื่อนเที่ยวดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง-2
ภาพจาก Instagram : thechanisara
อูน ชนิสรา และเพื่อนเที่ยวดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง-3
ภาพจาก Instagram : thechanisara
อูน ชนิสรา และ แพ็ค วุฒิกานต์-2
ภาพจาก Instagram : thechanisara
อูน ชนิสรา และ แพ็ค วุฒิกานต์-3
ภาพจาก Instagram : thechanisara

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เปิ้ล-จูน เผยค่าเช่าร้านหม้อแม่จูนสนามบินดอนเมืองเดือนละ 1 ล้าน บันเทิง

เฉลยค่าที่ เปิ้ล-จูน เช่าขายหม้อแม่จูนในสนามบิน รู้ราคามีอึ้ง ซ้ำอยากจ่ายแพงกว่านี้

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กังฟู” ลั่น “พรรคไทรวมพลัง” 6 เสียง พร้อมสนันสนุน “อนุทิน” เป็นนายก

11 นาที ที่แล้ว
ดร.มัลลิกา คอนเฟิร์ม ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ลั่นขอเปลี่ยน เมืองท็อกซิกเป็นแดนสวรรค์ ข่าวการเมือง

ดร.มัลลิกา คอนเฟิร์ม ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ลั่นขอเปลี่ยน เมืองท็อกซิกเป็นแดนสวรรค์

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ผู้กองธรรมนัส” กลับถึงไทยแล้ว พาครอบครัวดูแสงเหนือ จับตาท่าทีร่วมรัฐบาล

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหวเมียนมา 5.5 ห่างแม่สาย 494 กม. อินโดนีเซียสั่นสะเทือนซ้ำ 4.3

28 นาที ที่แล้ว
จับตาสัมพันธ์ เปโดร ปัสกัล-ราฟาเอล โอลาร์รา หลังหลุดภาพโอบเอวซบไหล่ กลางแอลเอ ข่าวต่างประเทศ

จับตาสัมพันธ์ เปโดร ปัสกัล-ราฟาเอล โอลาร์รา หลังหลุดภาพโอบเอวซบไหล่ กลางแอลเอ

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ญี่ปุ่น ประกาศติดตั้งมิสไซล์ ใกล้เกาะไต้หวัน ทวีความตึงเครียดจีน-ญี่ปุ่น

41 นาที ที่แล้ว
อูน ชนิสรา พาลูกในท้องเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ บันเทิง

อูน ชนิสรา พาลูกเช็กอินดิสนีย์แลนด์ วางแพลนทัวร์รอบโลก ก่อนท้องโต

47 นาที ที่แล้ว
หุ้น Delta ปันผล 2569 เช็กข้อมูลทั้งหมดที่นี่ เศรษฐกิจ

หุ้น Delta ปันผล 2569 เช็กข้อมูลทั้งหมดที่นี่ สูตรคำนวณ ปันผลย้อนหลัง 5 ปี

54 นาที ที่แล้ว
วินาทีทนายตั้มปล่อยโฮ ก้มกราบศาล หลังศาลแพ่งสั่งคืนทรัพย์ 74 ล้าน ข่าว

วินาทีทนายตั้มปล่อยโฮ ก้มกราบศาล หลังศาลแพ่งสั่งคืนทรัพย์ 74 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนสัตว์อังกฤษ การุณยฆาต เพื่อนซี้ &quot;สมเสร็จ-คาปิบารา&quot; ในวันเดียวกัน กลัวน้องโดดเดี่ยว ข่าวต่างประเทศ

สวนสัตว์อังกฤษ การุณยฆาต เพื่อนซี้ “สมเสร็จ-คาปิบารา” ในวันเดียวกัน กลัวน้องโดดเดี่ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดสลด! เจอศพทารก ซุกถังขยะห้องน้ำบนรถทัวร์ จนท.นำร่างส่งชันสูตรหาอัตลักษณ์ ข่าว

สุดสลด! เจอศพทารก ทิ้งถังขยะห้องน้ำรถทัวร์ จนท.นำร่างส่งชันสูตรหาอัตลักษณ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สภา พร้อมรับ สส. ใหม่ หาก กกต. รองรับผลเลือกตั้ง 95% ในวันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก แจ็ค แฟนฉัน-ใบหม่อน กิตติยา ฝ่าคำครหา คู่รักคอนเทนต์ สู่การสร้างครอบครัวอบอุ่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหตุ คลังอาวุธระเบิด ค่าย ตชด.21 จ.สุรินทร์ เจ็บ 1 นาย ตัดประเด็นวินาศกรรม ข่าว

สรุปเหตุ คลังอาวุธระเบิด ค่าย ตชด.21 จ.สุรินทร์ เจ็บ 1 นาย ตัดประเด็นวินาศกรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ธนาคารเขมรล้มอีกหนึ่ง หลังสถานะการเงินย่ำแย่ จนไม่สามารถให้บริการได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัดฉีดโบนัส 77 ล้าน เศรษฐกิจ

สุกี้ตี๋น้อย แจกโบนัสพนักงาน แม้กำไรเหลือ 860 ล้าน พนักงานเฮลั่น อยากทำงานต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา จุกอก เป๊ก บอกเลิก แต่ขอให้เก็บชุดแต่งงานไว้ บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา จุกอก เป๊ก ลูกอนุทิน บอกเลิก แต่ขอให้เก็บชุดแต่งงานไว้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวฮ่องกง โร่แจ้งความ หลังถูกโจรแสบขี่มอไซค์ ฉกกระเป๋าบนตุ๊กตุ๊กก่อนซิ่งหนี ข่าว

สาวฮ่องกง โร่แจ้งความ หลังถูกโจรแสบขี่มอไซค์ ฉกกระเป๋าบนตุ๊กตุ๊กก่อนซิ่งหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคลิป &quot;เปโดร ปาสคาล&quot; ควงแขน &quot;ราฟาเอล โอลาร์รา&quot; บันเทิง

คลิปหวานฉ่ำ เปโดร ปาสคาล ควง ราฟาเอล โอลาร์รา ย้อนข่าวลือสัมพันธ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นิวยอร์ก เข้าสอบ ตำรวจ ถูกรุมปาหิมะใส่ ต้องหามส่งโรงพยาบาล (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรเบิร์ต คาร์ราดีน เสียชีวิต บันเทิง

ช็อกวงการ พระเอกรุ่นใหญ่ จบชีวิตตัวเอง สุดทรมานป่วยโรคไบโพลาร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ใบหม่อน อดีตภรรยา แจ็ค แฟนฉัน บันเทิง

ประวัติ ใบหม่อน อดีตภรรยา แจ็ค แฟนฉัน สาวสวยดีกรีนางเอก ปิดฉากรัก ยันไร้มือที่สาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ 14 หน่วย ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ 14 หน่วย มีผล 23 ก.พ. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้น IBM ดิ่งหนักสุดในรอบ 25 ปี เซ่นพิษ AI หลัง Anthropic จัดการโค้ด &quot;COBOL&quot; ได้ง่ายมาก เทคโนโลยี

หุ้น IBM ดิ่งหนักสุดในรอบ 25 ปี เซ่นพิษ AI หลัง Anthropic โชว์เทพจัดการโค้ด “COBOL”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 10:43 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 10:46 น.
56
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“กังฟู” ลั่น “พรรคไทรวมพลัง” 6 เสียง พร้อมสนันสนุน “อนุทิน” เป็นนายก

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
ดร.มัลลิกา คอนเฟิร์ม ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ลั่นขอเปลี่ยน เมืองท็อกซิกเป็นแดนสวรรค์

ดร.มัลลิกา คอนเฟิร์ม ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ลั่นขอเปลี่ยน เมืองท็อกซิกเป็นแดนสวรรค์

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569

“ผู้กองธรรมนัส” กลับถึงไทยแล้ว พาครอบครัวดูแสงเหนือ จับตาท่าทีร่วมรัฐบาล

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
วิธีทำให้บ้านเย็น

บ้านร้อนทำไงดี? รวม 5 วิธีทำให้บ้านเย็นแบบทันใจ ประหยัดค่าไฟ แถมเย็นสบายเหมือนเปิดแอร์

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button