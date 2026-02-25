สวนสัตว์อังกฤษ การุณยฆาต เพื่อนซี้ “สมเสร็จ-คาปิบารา” ในวันเดียวกัน กลัวน้องโดดเดี่ยว

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 10:21 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 10:21 น.
69
มิตรภาพข้ามสายพันธุ์ สวนสัตว์อังกฤษตัดสินใจการุณยฆาต “สมเสร็จ-คาปิบารา” คู่ซี้ในวันเดียวกัน เพื่อไม่ให้ตัวใดต้องทนเหงา

ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทั้งซาบซึ้ง แต่สะเทือนใจคนรักสัตว์ BBC รายงาน สวนสัตว์ Newquay Zoo ในประเทศอังกฤษ ต้องทำการตัดสินใจครั้งยากลำบากที่สุดในการบอกลาสัตว์ 2 ตัวที่เป็นเพื่อนรักข้ามสายพันธุ์กันมาอย่างยาวนาน

ตัวเอกของเรื่องนี้คือ อัล (Al) สมเสร็จบราซิลวัย 20 ปี และ จอห์นสัน คาปิบาราวัย 9 ปี ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในโซนสัตว์อเมริกาใต้ ด้วยความที่ทั้งสมเสร็จและคาปิบาราเป็นสัตว์ที่มีนิสัยรักสงบ ชอบเข้าสังคมเหมือนกัน ทำให้พวกมันพัฒนาความผูกพันจนกลายเป็นเพื่อนซี้กันในที่สุด

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อัลและจอห์นสันต้องเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจากอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพวกมันอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทางสวนสัตว์ได้ตัดสินใจทำการุณยฆาต สัตว์ทั้งสองตัวในวันเดียวกัน โฆษกของสวนสัตว์ระบุว่า แม้จะเป็นการบอกลาที่เจ็บปวดสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล แต่ก็ถือเป็นทางเลือกที่เมตตาที่สุดสำหรับทั้งคู่ เพื่อเป็นการรับประกันว่าพวกมันจะได้หลับให้สบายไปพร้อมๆ กัน โดยที่ไม่มีตัวใดตัวหนึ่งต้องถูกทิ้งไว้ให้ทนทุกข์ทรมานกับความโดดเดี่ยวจากการสูญเสียเพื่อนรักไป

ทางสวนสัตว์ทิ้งท้ายว่า ทั้งอัลและจอห์นสันเป็นสมาชิกที่ทุกคนรักมาก การขาดหายไปของพวกมันจะสร้างความรู้สึกสูญเสียอย่างลึกซึ้งให้กับทั้งทีมงานและนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยี่ยมชมครับ

ชมคลิป สมเสร็จ สัตว์ป่าสงวนของเมืองไทย อวดความน่ารักในพื้นที่ป่าคลองแสง

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 10:21 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 10:21 น.
69
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

