สวนสัตว์อังกฤษ การุณยฆาต เพื่อนซี้ “สมเสร็จ-คาปิบารา” ในวันเดียวกัน กลัวน้องโดดเดี่ยว
มิตรภาพข้ามสายพันธุ์ สวนสัตว์อังกฤษตัดสินใจการุณยฆาต “สมเสร็จ-คาปิบารา” คู่ซี้ในวันเดียวกัน เพื่อไม่ให้ตัวใดต้องทนเหงา
ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทั้งซาบซึ้ง แต่สะเทือนใจคนรักสัตว์ BBC รายงาน สวนสัตว์ Newquay Zoo ในประเทศอังกฤษ ต้องทำการตัดสินใจครั้งยากลำบากที่สุดในการบอกลาสัตว์ 2 ตัวที่เป็นเพื่อนรักข้ามสายพันธุ์กันมาอย่างยาวนาน
ตัวเอกของเรื่องนี้คือ อัล (Al) สมเสร็จบราซิลวัย 20 ปี และ จอห์นสัน คาปิบาราวัย 9 ปี ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในโซนสัตว์อเมริกาใต้ ด้วยความที่ทั้งสมเสร็จและคาปิบาราเป็นสัตว์ที่มีนิสัยรักสงบ ชอบเข้าสังคมเหมือนกัน ทำให้พวกมันพัฒนาความผูกพันจนกลายเป็นเพื่อนซี้กันในที่สุด
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อัลและจอห์นสันต้องเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจากอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพวกมันอย่างเห็นได้ชัด
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทางสวนสัตว์ได้ตัดสินใจทำการุณยฆาต สัตว์ทั้งสองตัวในวันเดียวกัน โฆษกของสวนสัตว์ระบุว่า แม้จะเป็นการบอกลาที่เจ็บปวดสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล แต่ก็ถือเป็นทางเลือกที่เมตตาที่สุดสำหรับทั้งคู่ เพื่อเป็นการรับประกันว่าพวกมันจะได้หลับให้สบายไปพร้อมๆ กัน โดยที่ไม่มีตัวใดตัวหนึ่งต้องถูกทิ้งไว้ให้ทนทุกข์ทรมานกับความโดดเดี่ยวจากการสูญเสียเพื่อนรักไป
ทางสวนสัตว์ทิ้งท้ายว่า ทั้งอัลและจอห์นสันเป็นสมาชิกที่ทุกคนรักมาก การขาดหายไปของพวกมันจะสร้างความรู้สึกสูญเสียอย่างลึกซึ้งให้กับทั้งทีมงานและนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยี่ยมชมครับ
