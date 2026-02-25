ญี่ปุ่น ประกาศติดตั้งมิสไซล์ ใกล้เกาะไต้หวัน ทวีความตึงเครียดจีน-ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น ประกาศติดตั้งมิสไซล์ บนใกล้เกาะ ห่างไต้หวัน 110 กิโลเมตร โดยเล็งติดตั้งเสร็จในปี 2574 ทวีความตึงเครียดจีน-ญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานว่า รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่น ได้ประกาศว่าพวกเขาวางแผนจะติดตั้งขีปนาวุธพื้นสู่อากาศไปประจำการยังเกาะห่างไกลทางตะวันตก ซึ่งอยู่ห่างกับไต้หวัน 110 กิโลเมตร ในเดือนมีนาคม 2574 ท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นที่ยังตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง
โดยนี่เป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นประกาศไทม์ไลน์ชัดเจน หลังจากที่ญี่ปุ่นเคยกล่าวถึงการติดตั้งมิสไซล์บนเกาะโยนะกุนิมาตั้งแต่ปี 2563
ซึ่งจากถ้อยคำแถลงของรัฐมนตรีระบุว่ามิสไซล์ที่ถูกติดตั้งบนเกาะดังกล่าวจะเป็นมิสไซล์ระยะกลางที่สามารถยิงสกัดมิสไซล์และยานบินได้
การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางการจีนเพิ่งประกาศลดการนำเข้าสินค้าจากบริษัทญี่ปุ่น 40 แห่ง โดยอ้างถึงความกังวลด้านความปลอดภัย
ขณะที่ทางการจีนยังไม่ได้แสดงความเห็นถึงประกาศฉบับนี้ของทางญี่ปุ่นแต่อย่างใด แต่หากย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทางการญี่ปุ่นเคยสำรวจดูเกาะดังกล่าว โดยในตอนนั้นทางการจีนระบุว่า “ญี่ปุ่นกำลังดำเนินการ สร้างความตึงเครียดในภูมิภาคและยั่วยุให้เกิดการเผชิญหน้าทางทหาร”
