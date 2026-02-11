อูน ชนิสรา แจงดราม่า ไม่ไปเลือกตั้ง เข้าใจคนโกรธ แต่บินกลับไทยไม่ได้

จากกรณีอูน-ชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์“ หรือ อูน ไดมอนด์เกรน อินฟลูเอนเซอร์และนักธุรกิจชื่อดัง ถูกชาวเน็ตตั้งคำถามว่าไปใช้สิทธิเลือกตั้งไหม เนื่องจากเจ้าตัวพำนักอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาดังกล่าว
จุดเริ่มต้นของดราม่าเกิดจากมีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งเข้าไปสอบถามในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอว่า “พี่อูนได้ไปเลือกตั้งมั้ยอะคะ เห็นอยู่เมกาแล้วนึกได้”
อูน ชนิสรา ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ว่า “ปีนี้ปีแรกเลยที่กลับไม่ทัน แพลนเดินทางเปลี่ยนกะทันหัน โชคดีเขตนี้ผลออกมาลอยตัว <3″
คำตอบดังกล่าว โดยเฉพาะประโยคที่ว่า “โชคดีเขตนี้ผลออกมาลอยตัว” ได้กลายเป็นชนวนเหตุให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่าทัศนคติดังกล่าวขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตยที่ทุกเสียงมีความสำคัญ ไม่ว่าผลแพ้ชนะจะขาดลอยเพียงใดก็ตาม นอกจากนี้ เมื่อมีผู้ท้วงติงเรื่องการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า อูนก็ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “ประเทศเปลี่ยนหมดตลอดช่วงมกรากุมภาค่ะ ไม่ได้อยู่ที่เดิมเลย”
ล่าสุด ภายหลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง อูน ชนิสรา ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Oun Chanisara โพสต์ข้อความภาพเพื่อชี้แจง ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
“เราเข้าใจความโกรธของทุกคนนะ เรื่องการไม่กลับไปเลือกตั้ง ซึ่งปกติการบินไปกลับสำหรับเราไม่ใช่ปัญหาเลย แต่ในช่วงวันนั้น มีเหตุที่เราไม่สามารถบินได้ และยังออกมาอธิบายไม่ได้ในตอนนี้”
อูนทิ้งท้ายด้วยว่า “ไม่เข้าใจไม่เป็นไร แต่เราทำอะไรได้ในตอนนั้นเราพยายามทำเต็มที่ค่ะ ยังเชื่อในความสำคัญของการใช้สิทธิ์ และมองว่าทุกเสียงมีค่าเสมอค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เจนเย่ ขอโทษ ไม่ได้ไปเลือกตั้ง ติดถ่ายหนังเมืองนอก ไม่รู้เลือกล่วงหน้าได้
- “วิโรจน์” บุกโรงพัก เข้าแจ้งความเอาผิด กกต.ชลบุรี ปมพิรุธเลือกตั้ง
- ร.อ.ธรรมนัส ลั่น! ข้องใจ “นับคะแนนใหม่ได้” พร้อมพิสูจน์ความโปร่งใสเลือกตั้ง 69
ติดตาม The Thaiger บน Google News: