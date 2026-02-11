อูน ชนิสรา แจงดราม่า ไม่ไปเลือกตั้ง เข้าใจคนโกรธ แต่บินกลับไทยไม่ได้

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 09:05 น.
105
จากกรณีอูน-ชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์ หรือ อูน ไดมอนด์เกรน อินฟลูเอนเซอร์และนักธุรกิจชื่อดัง ถูกชาวเน็ตตั้งคำถามว่าไปใช้สิทธิเลือกตั้งไหม เนื่องจากเจ้าตัวพำนักอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาดังกล่าว

จุดเริ่มต้นของดราม่าเกิดจากมีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งเข้าไปสอบถามในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอว่า “พี่อูนได้ไปเลือกตั้งมั้ยอะคะ เห็นอยู่เมกาแล้วนึกได้”

อูน ชนิสรา ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ว่า “ปีนี้ปีแรกเลยที่กลับไม่ทัน แพลนเดินทางเปลี่ยนกะทันหัน โชคดีเขตนี้ผลออกมาลอยตัว <3″

คำตอบดังกล่าว โดยเฉพาะประโยคที่ว่า “โชคดีเขตนี้ผลออกมาลอยตัว” ได้กลายเป็นชนวนเหตุให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่าทัศนคติดังกล่าวขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตยที่ทุกเสียงมีความสำคัญ ไม่ว่าผลแพ้ชนะจะขาดลอยเพียงใดก็ตาม นอกจากนี้ เมื่อมีผู้ท้วงติงเรื่องการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า อูนก็ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “ประเทศเปลี่ยนหมดตลอดช่วงมกรากุมภาค่ะ ไม่ได้อยู่ที่เดิมเลย”

ล่าสุด ภายหลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง อูน ชนิสรา ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Oun Chanisara โพสต์ข้อความภาพเพื่อชี้แจง ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า

“เราเข้าใจความโกรธของทุกคนนะ เรื่องการไม่กลับไปเลือกตั้ง ซึ่งปกติการบินไปกลับสำหรับเราไม่ใช่ปัญหาเลย แต่ในช่วงวันนั้น มีเหตุที่เราไม่สามารถบินได้ และยังออกมาอธิบายไม่ได้ในตอนนี้”

อูนทิ้งท้ายด้วยว่า “ไม่เข้าใจไม่เป็นไร แต่เราทำอะไรได้ในตอนนั้นเราพยายามทำเต็มที่ค่ะ ยังเชื่อในความสำคัญของการใช้สิทธิ์ และมองว่าทุกเสียงมีค่าเสมอค่ะ”

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

