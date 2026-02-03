อูน ไดมอนด์เกรน จี้พรรคการเมืองใช้ “ดิสนีย์แลนด์” หาเสียง ถามเจ้าของลิขสิทธิ์หรือยัง?
สรุปดราม่าร้อน “อูน Diamond Grains” ตั้งคำถาม “รมต.พิพัฒน์” ปมดิสนีย์แลนด์เมืองไทย ฝันที่เป็นจริง หรือแค่เครื่องมือหาเสียง?
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เกี่ยวกับข่าวลือเรื่องการสร้าง “ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland)” ในประเทศไทย หลังจากที่มีรายงานข่าวและโพสต์จากเพจสถานทูตไทยในต่างประเทศ อ้างถึงบทสัมภาษณ์ของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (สังกัดพรรคภูมิใจไทย) ในทำนองว่าไทยกำลังเดินหน้าเจรจาดึงดิสนีย์มาลงทุน จนสื่อหลายสำนักพาดหัวประมาณว่า ไฟเขียว แล้ว
เรื่องนี้ทำให้ อูน-ชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์ หรือ อูน ไดมอนด์เกรน นักธุรกิจและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ผู้เป็นแฟนตัวยงของดิสนีย์ ออกมาอัดคลิปวิดีโอแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามถึงความชัดเจน จนนำไปสู่การตอบโต้และชี้แจงจากฝั่งรัฐมนตรี
เปิดประเด็น อูน ตั้งคำถาม “ดิสนีย์คอนเฟิร์มหรือยัง?”
อูนได้โพสต์คลิปวิดีโอ (ขณะอยู่ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ) โดยระบุว่า หากข่าวนี้เป็นจริง ตนและคนไทยทุกคนย่อมดีใจและอยากให้มีอยู่แล้ว เพราะตนเองก็เดินทางไปดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกทุกปี แต่สิ่งที่ออกมาพูดเพราะไม่อยากให้เกิด “ความหวังลม ๆ แล้ง ๆ” เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ประกาศว่าจะสร้างแต่สุดท้ายก็ไม่มีจริง ซึ่งสร้างความอับอาย
อูนเปรียบเทียบสถานการณ์นี้ว่า เหมือนกับเธอบอกว่าจะร่วมหุ้นกับบริษัท “แอปเปิ้ล” โดยที่เธอพูดอยู่ฝ่ายเดียวว่า “ไฟเขียวแล้ว” วางแผนละเอียดว่าจะขายสินค้าอะไร แต่ทางแอปเปิ้ลกลับไม่รู้เรื่องและไม่ได้ออกมาประกาศด้วย
ซึ่งในความเป็นจริง การร่วมมือกับองค์กรระดับโลกอย่างดิสนีย์ (เช่นตอนที่เธอเคยร่วมงานในโปรเจกต์ Disney x Central World) จะต้องมีการประกาศร่วมกัน (Joint Announcement) มีหลักฐาน มีแบบแปลน หรือการยืนยันจากทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพูดขึ้นมาลอย ๆ
อูนย้ำว่า การทำงานระดับโลกมีขั้นตอน มีไทม์ไลน์ที่ชัดเจน ไม่ใช่อยู่ดี ๆ ก็ประกาศโดยไม่มีการยืนยันจากต้นสังกัด พร้อมทิ้งท้ายว่า “ไม่อยากให้ดิสนีย์เป็นเครื่องมือของคำพูดลอย ๆ ของใคร… ฝันของเรา ความรักของเรา ไม่ใช่เครื่องมือ”
รมต.พิพัฒน์ แจงด่วน “ไม่เคยพูดว่าไฟเขียว”
หลังจากอูนแชร์คลิปคำสัมภาษณ์ของนายพิพัฒน์ พร้อมแคปชั่นตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้นโยบายหาเสียง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ได้เข้ามาคอมเมนต์ชี้แจงใต้โพสต์ดังกล่าว โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้
นายพิพัฒน์ยืนยันว่า ในการสัมภาษณ์สื่อ ตนไม่เคยใช้คำว่า “ไฟเขียว” แต่ใช้คำว่า “มีความพร้อม”, “ทำได้จริง”, “หารือ”, หรือ “สานฝัน” แทน
สาเหตุที่ไม่สามารถฟันธงหรือเซ็นสัญญาได้ทันที เพราะปัจจุบันอยู่ในสถานะ “รัฐบาลรักษาการ” หลังยุบสภา จึงทำได้เพียงริเริ่มการหารือ ซึ่งได้เริ่มคุยมาตั้งแต่ 3 เดือนก่อนแล้ว
นายพิพัฒน์ยอมรับว่าการเจรจากับ The Walt Disney Company ไม่ว่ารูปแบบแฟรนไชส์หรือลงทุนโดยตรง ต้องใช้เวลาเป็นปี ต้องมี MOU หรือ Letter of Intent ที่ชัดเจน และกระบวนการก่อสร้างจนเสร็จสิ้นต้องใช้เวลาอย่างน้อย 7 ปี
รัฐบาลทำหน้าที่อำนวยความสะดวก แต่ผู้ลงทุนหลักคือภาคเอกชน (ภายใต้กรอบ PPP) ซึ่งขณะนี้มีเอกชนสนใจเยอะจริง
