ข่าว

อูน ไดมอนด์เกรน จี้พรรคการเมืองใช้ “ดิสนีย์แลนด์” หาเสียง ถามเจ้าของลิขสิทธิ์หรือยัง?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 16:37 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 16:40 น.
50
อูน ดิสนีย์ ประเทศไทย ตั้งคำถามถึงการสร้างดิสนีย์แลนด์ในไทย
ภาพจาก : FB/Oun Chanisara

สรุปดราม่าร้อน “อูน Diamond Grains” ตั้งคำถาม “รมต.พิพัฒน์” ปมดิสนีย์แลนด์เมืองไทย ฝันที่เป็นจริง หรือแค่เครื่องมือหาเสียง?

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เกี่ยวกับข่าวลือเรื่องการสร้าง “ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland)” ในประเทศไทย หลังจากที่มีรายงานข่าวและโพสต์จากเพจสถานทูตไทยในต่างประเทศ อ้างถึงบทสัมภาษณ์ของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (สังกัดพรรคภูมิใจไทย) ในทำนองว่าไทยกำลังเดินหน้าเจรจาดึงดิสนีย์มาลงทุน จนสื่อหลายสำนักพาดหัวประมาณว่า ไฟเขียว แล้ว

เรื่องนี้ทำให้ อูน-ชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์ หรือ อูน ไดมอนด์เกรน นักธุรกิจและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ผู้เป็นแฟนตัวยงของดิสนีย์ ออกมาอัดคลิปวิดีโอแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามถึงความชัดเจน จนนำไปสู่การตอบโต้และชี้แจงจากฝั่งรัฐมนตรี

นักธุรกิจอูน ไดมอนด์เกรน แสดงความเห็นเกี่ยวกับดิสนีย์แลนด์
ภาพจาก : FB/Oun Chanisara

เปิดประเด็น อูน ตั้งคำถาม “ดิสนีย์คอนเฟิร์มหรือยัง?”

อูนได้โพสต์คลิปวิดีโอ (ขณะอยู่ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ) โดยระบุว่า หากข่าวนี้เป็นจริง ตนและคนไทยทุกคนย่อมดีใจและอยากให้มีอยู่แล้ว เพราะตนเองก็เดินทางไปดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกทุกปี แต่สิ่งที่ออกมาพูดเพราะไม่อยากให้เกิด “ความหวังลม ๆ แล้ง ๆ” เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ประกาศว่าจะสร้างแต่สุดท้ายก็ไม่มีจริง ซึ่งสร้างความอับอาย

อูนเปรียบเทียบสถานการณ์นี้ว่า เหมือนกับเธอบอกว่าจะร่วมหุ้นกับบริษัท “แอปเปิ้ล” โดยที่เธอพูดอยู่ฝ่ายเดียวว่า “ไฟเขียวแล้ว” วางแผนละเอียดว่าจะขายสินค้าอะไร แต่ทางแอปเปิ้ลกลับไม่รู้เรื่องและไม่ได้ออกมาประกาศด้วย

ซึ่งในความเป็นจริง การร่วมมือกับองค์กรระดับโลกอย่างดิสนีย์ (เช่นตอนที่เธอเคยร่วมงานในโปรเจกต์ Disney x Central World) จะต้องมีการประกาศร่วมกัน (Joint Announcement) มีหลักฐาน มีแบบแปลน หรือการยืนยันจากทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพูดขึ้นมาลอย ๆ

อูนย้ำว่า การทำงานระดับโลกมีขั้นตอน มีไทม์ไลน์ที่ชัดเจน ไม่ใช่อยู่ดี ๆ ก็ประกาศโดยไม่มีการยืนยันจากต้นสังกัด พร้อมทิ้งท้ายว่า “ไม่อยากให้ดิสนีย์เป็นเครื่องมือของคำพูดลอย ๆ ของใคร… ฝันของเรา ความรักของเรา ไม่ใช่เครื่องมือ”

รมต.พิพัฒน์ ชี้แจงเรื่องการเจรจากับดิสนีย์ในไทย
ภาพจาก : FB/Oun Chanisara

รมต.พิพัฒน์ แจงด่วน “ไม่เคยพูดว่าไฟเขียว”

หลังจากอูนแชร์คลิปคำสัมภาษณ์ของนายพิพัฒน์ พร้อมแคปชั่นตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้นโยบายหาเสียง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ได้เข้ามาคอมเมนต์ชี้แจงใต้โพสต์ดังกล่าว โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายพิพัฒน์ยืนยันว่า ในการสัมภาษณ์สื่อ ตนไม่เคยใช้คำว่า “ไฟเขียว” แต่ใช้คำว่า “มีความพร้อม”, “ทำได้จริง”, “หารือ”, หรือ “สานฝัน” แทน

สาเหตุที่ไม่สามารถฟันธงหรือเซ็นสัญญาได้ทันที เพราะปัจจุบันอยู่ในสถานะ “รัฐบาลรักษาการ” หลังยุบสภา จึงทำได้เพียงริเริ่มการหารือ ซึ่งได้เริ่มคุยมาตั้งแต่ 3 เดือนก่อนแล้ว

อูนเผยความกังวลเกี่ยวกับข่าวลือดิสนีย์แลนด์ไทย
ภาพจาก : FB/Oun Chanisara

นายพิพัฒน์ยอมรับว่าการเจรจากับ The Walt Disney Company ไม่ว่ารูปแบบแฟรนไชส์หรือลงทุนโดยตรง ต้องใช้เวลาเป็นปี ต้องมี MOU หรือ Letter of Intent ที่ชัดเจน และกระบวนการก่อสร้างจนเสร็จสิ้นต้องใช้เวลาอย่างน้อย 7 ปี

รัฐบาลทำหน้าที่อำนวยความสะดวก แต่ผู้ลงทุนหลักคือภาคเอกชน (ภายใต้กรอบ PPP) ซึ่งขณะนี้มีเอกชนสนใจเยอะจริง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก : FB/Oun Chanisara 1 2

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาจวกไทย ดึง FBI ลงพื้นที่ ปราบสแกมเมอร์บังหน้า หวังยึดครองโอร์เสม็ด

10 วินาที ที่แล้ว
อูน ดิสนีย์ ประเทศไทย ตั้งคำถามถึงการสร้างดิสนีย์แลนด์ในไทย ข่าว

อูน ไดมอนด์เกรน จี้พรรคการเมืองใช้ “ดิสนีย์แลนด์” หาเสียง ถามเจ้าของลิขสิทธิ์หรือยัง?

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ข้าราชการการเมือง ลาออกจากตำแหน่ง

11 นาที ที่แล้ว
ปวินบิลลี่โอแกน บันเทิง

ปวิน ฟาด บิลลี่ โอแกน หนุนภท.ไม่สร้างแรงกระเพื่อม แถม “นนนี่” ลูกสาวหลุดเปรยแรง!

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เริ่ม 11 ก.พ. นี้ หลายร้านขานรับนโยบาย “หวานปกติ = หวาน 50%” เช็กแบรนด์เข้าร่วม ที่นี่

35 นาที ที่แล้ว
ญี่ปุ่นเผชิญพายุหิมะถล่มหนัก สังเวยแล้ว 30 ศพ ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นตายพุ่ง 30 ศพ หิมะถล่มหนัก สลด พบยายวัย 91 ดับคาบ้าน สั่งระดมพลช่วยด่วน

41 นาที ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โอดแบกงานล้นมือ รักษาคน-งานเอกสาร ท้อระบบไร้ความก้าวหน้า ข่าว

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โอดแบกงานล้นมือ รักษาคน-งานเอกสาร ท้อระบบไร้ความก้าวหน้า

55 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“บรรยง พงษ์พานิช” ประกาศจุดยืน กาให้พรรคส้มทั้ง 2 ใบ พร้อมให้ 3 เหตุผล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ ย้ำกา 2 ใบคือกุญแจสำคัญตั้งรัฐบาลประชาชน ข่าว

เท้ง ณัฐพงษ์ สวนคนถาม ประเทศไม่ใช่สนามเด็กเล่น เชื่อเป็นตัวเลือกดีที่สุด จุดแข็งไร้โกง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณฟ้า เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า โดดเด่นในรายการโหนกระแส ข่าว

เปิดวาร์ป “คุณฟ้า” เจ้าของแบรนด์ดัง ผู้เสียหายเคส “ทนายหื่น” สวยทะลุจอ จนนักเรียนโหนกระแสหลุดโฟกัส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งหลงงานศพคือร้านบุฟเฟต์ ข่าว

ประทับใจ ฝรั่งไปนั่งกินข้าวงานศพ เข้าใจผิด คิดว่าร้านบุฟเฟต์ เจ้าภาพต้อนรับอย่างดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการเกษียณ ปี 2569 วิธียื่นรับบำเหน็จบำนาญ เริ่มล่วงหน้า 1 ก.พ. กรมบัญชีกลาง เศรษฐกิจ

ข้าราชการเกษียณ ปี 2569 วิธียื่นรับบำเหน็จบำนาญ เริ่มล่วงหน้า 1 ก.พ. กรมบัญชีกลาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา ลั่นแรง ไอ้หนุ่ม-ไอ้ทนายแก้ว พร้อมแนบเอกสารฟ้องหมิ่น ทำคนแห่ใสใจ บันเทิง

ปู มัณฑนา ลั่นแรง ไอ้หนุ่ม-ไอ้ทนายแก้ว พร้อมแนบเอกสารฟ้องหมิ่น ทำคนแห่ใสใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มศรราม มอสปฏิภาณ บันเทิง

ศรราม เปิดแชท มอส ส่งต่อกำลังใจคำโตจาก “เสก โลโซ” ในวันที่ชีวิตต้องเดินต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ อ้าง “ครูปอ” น้อยใจ-กลัวความผิด เลือกจบชีวิตตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของสำนักงานประกันสังคมที่มีชื่อของธุรกิจ ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ ปรากฏอยู่ เศรษฐกิจ

เจาะธุรกิจ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” ผู้ชนะประมูลตัดสูทประกันสังคม 42 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลยกฟ้อง กกต. โดนฟ้องเว็บลงทะเบียนประชามติล่ม ทำคนไทย 8 แสนเสียสิทธิ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเปิดหน้าจริง ทนายหื่น แอบถ่ายสาวในห้องน้ำ อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปีเคยโดนจับแล้ว ข่าว

เพจดังเปิดหน้าจริง ทนายหื่น แอบถ่ายสาวในห้องน้ำ อึ้ง! ทำมาเป็น 10 ปีเคยโดนจับแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรนัลโด้อยู่ทีมอะไร ข่าวกีฬา

เปิดสาเหตุ “โรนัลโด้” ตบะแตก ประท้วงไม่ลงสนามให้ อัล นาสเซอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งจ้างรถไปอยุธยา เจอพี่คนขับจัดทัวร์กิน พาตะลุยร้านลับ อร่อยจนต้องหอบกลับ ข่าวต่างประเทศ

บริการดีเวอร์! คู่รักฝรั่งจ้างรถไปอยุธยา เจอพี่คนขับจัดทัวร์กิน พาตะลุยร้านลับ อร่อยจนต้องหิ้วกลับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจไทย หารือ ตำรวจญี่ปุ่น คืบหน้าคดีแม่หลอกเด็ก 12 ไปค้ากามที่โตเกียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธเฉลยแล้วน้องไบรท์ลาพักร้อน ข่าว

สรยุทธ พูดแล้ว น้องไบร์ท ไปไหน? ไร้เงาเล่าข่าว แฟน ๆ บ่นคิดถึง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขายทองรูปพรรณวันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2569 การเงิน

คลิปลุ้นมาก! เหตุเก็บมาหลายปี ฝรั่งหอบทองตีราคา หวัง 3 แสนได้กลับจริงตาตั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตน ม.39 ที่เซเว่นแจ้งค้างชำระทั้งที่จ่ายแล้ว ข่าว

เช็กด่วนก่อนจ่าย ประกันสังคม ม.39 รวนซ้ำ แจ้ง “ค้างชำระ” ทั้งที่จ่ายแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จนท.ดับเพลิงมาเลฯ 8 นาย เข้าช่วยครูหนัก 350 กิโล หมดสติในห้องน้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 16:37 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 16:40 น.
50
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กัมพูชาจวกไทย ดึง FBI ลงพื้นที่ ปราบสแกมเมอร์บังหน้า หวังยึดครองโอร์เสม็ด

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
ปวินบิลลี่โอแกน

ปวิน ฟาด บิลลี่ โอแกน หนุนภท.ไม่สร้างแรงกระเพื่อม แถม “นนนี่” ลูกสาวหลุดเปรยแรง!

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
ญี่ปุ่นเผชิญพายุหิมะถล่มหนัก สังเวยแล้ว 30 ศพ

ญี่ปุ่นตายพุ่ง 30 ศพ หิมะถล่มหนัก สลด พบยายวัย 91 ดับคาบ้าน สั่งระดมพลช่วยด่วน

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
เท้ง ณัฐพงษ์ ย้ำกา 2 ใบคือกุญแจสำคัญตั้งรัฐบาลประชาชน

เท้ง ณัฐพงษ์ สวนคนถาม ประเทศไม่ใช่สนามเด็กเล่น เชื่อเป็นตัวเลือกดีที่สุด จุดแข็งไร้โกง

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button