ข่าวดาราบันเทิง

อูน ไดมอนด์เกรน ปล่อยโฮ แจ้งข่าวท้อง 3 เดือน รอมานาน 8 ปี ดั่งฝันเป็นจริง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 13:44 น.
86
อูน ไดมอนด์เกรน ท้องลูกคนแรก 3 เดือน

อูน ชนิสรา แจ้งข่าวดีท้องลูกคนแรก อายุครรภ์ 3 เดือน หลังแต่งงาน แพ็ค วุฒิกานต์ มานานกว่า 8 ปี ทำหลายวิธีกว่าจะมีวันนี้ เผยะวินาทีรู้ผลตรวจ 2 ขีด ขอเพียงลูกแข็งแรงคือความสำเร็จที่สุดของแม่

คนบังเทิงแห่ยินดี อูน ชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์ หรือ อูน ไดมอนด์เกรน นักธุรกิจและอินฟลูเอนเซอร์สาวใจรักดิสนีย์ ออกมาแจ้งข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์ได้ 3 เดือนแล้ว หลังจากเข้าพิธีแต่งงานกับ แพ็ค วุฒิกานต์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560 ถือเป็นปาฏิหาริย์สำหรับทั้งคู่ เนื่องจากคุณแม่ป้ายแดงต้องเจออุปสรรคด้านสุขภาพ ทำมาแล้วหลายวิธีกว่าจะมีวันนี้

อูน ชนิสรา ร่ายยาวแจ้งข่าวดีให้ทราบผ่านอินสตาแกรม thechanisara ระบุว่า “ถึงเวลาบอกได้แล้ว อูนท้องนะคะ ช่วงก่อนหน้านี้ลงโพสต์เป็นตัวหนังสืออย่างเดียว เพราะร่างกายยังปรับตัวอยู่ในช่วงไตรมาสแรก ตอนนี้ผ่านช่วงที่ต้องระวังมาแล้วค่ะ ถึงน้อน หนูเลือกมาช่วงบ้านสติทช์ HometomyHeart เปิดพอดี มันมีความรักเกิดขึ้นเยอะมาก มีความสุขมาก แต่มันเป็นช่วงที่แม่ไม่กล้าหวังอะไรเลยเรื่องการมีลูก

ร่างกายแม่ไม่ได้สร้างมาให้มีหนูได้ง่าย ๆ PCOS หรือ ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ ปจด.ขาด นับวันไม่ได้ แต่งงานมา 8 ปีก็ไม่ท้อง จิ้มพุง ฝากไข่กันไม่รู้กี่รอบ แม่กับพ่อเลยทำใจ ใช้ชีวิตแบบสุดทางไปก่อน แทบไม่นอนเลย แต่มีช่วงที่ร่างกายรู้สึกแปลกบ่อย ๆ เลยลองตรวจ 2 ขีดเฉย! แต่ก็ยังไม่ยอมเชื่ออีก

จนหมออัลตร้าซาว เราเลยได้เจอกัน…วินาทีที่ได้เห็นหนูครั้งแรกมันอธิบายยากมาก มันรู้สึกเหมือนทุกอย่างฝันทุกอย่างในชีวิตจะเป็นจริงได้ ตอนเห็นตัวหนู เห็นแขนเล็ก ๆ เสียงหัวใจเต้นตุ้บ ๆ ทุกอย่างจริงมากแต่ตื่นมาทุกวันตอนนี้ก็ยังคิดว่าเหมือนฝันอยู่

พอมีหนูแพลนที่เคยเซ็ทไว้ก็ปรับให้หนูนำทาง แต่ก่อนดื้อกับหมอมาก ตอนนี้ไม่ดื้อเลย ไม่มีสิทธิ์ฝืนร่างกายแล้ว คำว่าแข็งแรงไว้ก่อน เพิ่งเห็นภาพก็วันนี้ การตัดสินใจอะไรที่เคยทำให้กังวลมากว่าจะโอเคมั้ยก็ไม่กังวลเลย ความปลอดภัยของหนูมาก่อนเสมอ

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อยากให้หนูรู้ว่า…พวกเรามีแต่คนดี ๆ น่ารักอยู่รอบตัวนะ ครอบครัว เพื่อน ๆ ทั้งในชีวิตจริง รวมถึงพี่ ๆ ในโซเชียลที่น่ารักใจดี เอ็นดูแม่เหมือนคนในครอบครัวเค้าเลย ( ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาทั้ง ๆ ที่ไม่รู้เรื่องเลยน้า ส่วนเพื่อนๆครอบครัว คนใกล้ ๆ รู้กันอยู่แล้ว บีบมือนี่ทุกเรื่อง รักที่สุด )

ขอบคุณหนูด้วย ที่เลือกมาในวันที่พ่อและแม่เข้าใจความรัก และแข็งแรงทางใจมากแล้ว จัดการความฝัน ความต้องการในชีวิตตัวเองกันเรียบร้อย มีความสุขแล้วโดยที่หนูไม่ต้องทำอะไรให้เลย พ่อแม่แพลนทุกอย่างให้ตัวเองไว้แล้ว เพราะฉะนั้น ขอให้หนูรู้ว่าหนูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอะไรให้พ่อกับแม่ทั้งนั้น ไม่ต้องเก่งกว่าใคร ไม่ต้องดีกว่าใครเลย เป็นหนูในแบบที่หนูภูมิใจพอ

อยู่ด้วยกันมาไม่กี่เดือนแต่เจออะไรด้วยกันเยอะมาก แม่รู้ว่ามันไม่ง่าย แต่ขอให้รู้ไว้ว่า แค่หัวใจหนูยังเต้นอยู่ นั่นคือความสำเร็จของแม่แล้ว อยู่ด้วยกันต่อ ให้ถึงวันพรุ่งนี้ของทุกๆวันนะลูก ฮึบ ๆ นะ Thank you for letting me be the Home to your Heart ขอบคุณที่เลือกแม่เป็นบ้านของหัวใจของหนูด้วย รักหนูมานานแล้ว รักที่สุดในชีวิตนี้เลย, แม่เอง (พ่ออ่านแล้ว พ่อบอกเห็นด้วย) #OunPaxFamily”

อูน ไดมอนด์เกรน ท้องแล้ว
ภาพจาก Instagram : thechanisara
อูน ไดมอนด์เกรน ท้องแล้ว-2
ภาพจาก Instagram : thechanisara
อูน ไดมอนด์เกรน ท้องแล้ว-3
ภาพจาก Instagram : thechanisara
อูน ไดมอนด์เกรน ท้องแล้ว-4
ภาพจาก Instagram : thechanisara
ภาพจาก Instagram : thechanisara
ภาพจาก Instagram : thechanisara

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวยลาว สลากพัฒนาตรงวันไหว้เทพเจ้าจีน 20 กุมภาพันธ์ 2569 พบสถิติออกตรงงวดเพียง 2 ครั้งในรอบหลายปี พร้อมย้ำเตือนการเสี่ยงโชคมีความตื่นเต้นแต่ควรลงทุนอย่างมีสติ หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ย้อนหลัง 2 งวด ต้อนรับวันที่ 20 ก.พ. 69

4 นาที ที่แล้ว
สวนสัตว์ออกแถลงการณ์ พันซ์คุง ลิงหิมะถูกลาก ข่าวต่างประเทศ

สวนสัตว์โต้ดราม่า พันซ์คุงถูกลิงลากพื้น ร้องเสียงหลง วิ่งหนีกอดตุ๊กตา ยันไม่ได้ทำรุนแรง

34 นาที ที่แล้ว
ผลหวยลาว งวดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 20 ก.พ. 69 ตรงวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เช็กสถิติหวยออกวันศุกร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้ ข่าวต่างประเทศ

โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงสาวดับสลด หลังกินยาพาราแก้ปวดฟัน จนเป็นพิษ ไตวาย เหตุเพราะกินแบบนี้ ข่าวต่างประเทศ

หญิงสาวดับสลด หลังกินยาพาราแก้ปวดฟัน จนเป็นพิษ ไตวาย เหตุเพราะกินแบบนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด หวยสัญจรสุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 69 สถิติหวยออกต่างจังหวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกบ้านร้องสื่อ ซื้อคอนโดหรูติดทะเล 13 ล้าน แอร์ไม่เย็น แถมน้ำท่วมห้อง โครงการปัดรับผิดชอบ ข่าว

ลูกบ้านร้องสื่อ ซื้อคอนโดหรูติดทะเล 13 ล้าน แอร์ไม่เย็น แถมน้ำท่วมห้อง โครงการปัดรับผิดชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 20 ก.พ. 69 จับตาประกาศสมาคมค้าทองคำ เศรษฐกิจ

ทองพุ่งรับวันศุกร์! ราคาทองวันนี้ 20 ก.พ. 69 ครั้งที่ 28 ปรับขึ้น รูปพรรณ 75,100 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปฏิทินสอบ ก.พ. 69 e-Exam เตรียมตัวสอบภาค ก. เช็ก 8 ขั้นตอนสำคัญ ข่าว

ปฏิทินสอบ ก.พ. 69 e-Exam เตรียมตัวสอบภาค ก. เช็ก 8 ขั้นตอนสำคัญ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ซีเค เจิง&quot; ลั่น ปริญญาไม่สำคัญแล้ว เตือนคนรุ่นใหม่ให้ค่าน้อยลง สร้างผลงานให้มากขึ้น ข่าว

“ซีเค เจิง” ลั่น ปริญญาไม่สำคัญแล้ว คนรุ่นใหม่ควรให้ค่าน้อยลง สร้างผลงานให้มากขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? แม่ตั๊ก กรกนก พูดถึงเรื่อง “การหย่า” แฟนคลับส่งกำลังใจเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกสมาคมฯ หนังสือ จี้ เดอะโกสท์-อาร์ต เชียงราย ขอโทษ ข่าว

นายกสมาคมฯ หนังสือ จี้ เดอะโกสท์-อาร์ต เชียงราย ขอโทษ-จ่ายค่าลิขสิทธิ์ ปมก๊อปนิยาย ภาคินัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกรวบเจ้าอาวาส วัดดังโคราช ขืนใจเด็กวัย 13 คาหอระฆัง ขณะช่วยงานวัด จนป่วยซึมเศร้า ข่าว

รวบเจ้าอาวาส วัดดังโคราช ขืนใจเด็กวัย 13 คาหอระฆัง ขณะช่วยงานวัด จนป่วยซึมเศร้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป เล็ก วสุ นางเอก MV นิกกี้ ณฉัตร บันเทิง

เปิดวาร์ป เล็ก วสุ นางเอก MV นิกกี้ ณฉัตร สาวหน้าเก๋ลุคชิค โชว์หวานพิงไหล่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไอติม พริษฐ์ โต้กลับเดือด! หลังมีกระแสข่าว หมอคนดัง แนะนำให้รีบไปขูดหินปูน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” รับเคยมีปัญหาสุขภาพฟันจริง แต่รักษาหายแล้ว ชี้เป็นภาพเก่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! โรงเรียนพังงา ประกาศหยุดเรียน เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิง ดับ 1 ราย หวั่นไม่ปลอดภัย ข่าว

ด่วน! โรงเรียนพังงา ประกาศหยุดเรียน เหตุคนร้ายยิงชาย ดับ 1 ราย หวั่นไม่ปลอดภัย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ ครูบาชัยวัฒน์ วัดป่าชนะใจ ข่าว

ประวัติ “ครูบาชัยวัฒน์” เจ้าสำนัก วัดป่าชนะใจ เกิดอะไรกับที่ดิน สปก. สระบุรี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ น้องมอลลี่ เสียชีวิต หลังถูกคนใจทรามจุดไฟเผาทั้งเป็น สัตวแพทย์แจงละเอียด ข่าว

สาเหตุ น้องมอลลี่ เสียชีวิต หลังถูกคนใจทรามจุดไฟเผาทั้งเป็น สัตวแพทย์แจงละเอียด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลพิพากษาจำคุก “ทนายอานนท์” เพิ่มอีก 2 ปี คดี ม.112 โทษรวม 31 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัว ใบเตย อาร์สยาม เศร้า สูญเสีย &quot;น้องฮาเล่&quot; สุนัขสุดรัก หลังอยู่ด้วยกันมา 15 ปี บันเทิง

ครอบครัว ใบเตย อาร์สยาม เศร้า สูญเสีย “น้องฮาเล่” สุนัขสุดรัก หลังอยู่ด้วยกันมา 15 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามออกใบอนุญาตพกอาวุธปืน (ป.12) เป็นการชั่วคราว 1 ปี ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามออกใบอนุญาตพกอาวุธปืน (ป.12) เป็นการชั่วคราว 1 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉ เจ้าอาวาส วัดนนทบุรี มีโลก 4 ใบ หลังมีคลิปสีกาเปิดศึกแย่งอาตมา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรายชื่อเหยื่อ &quot;แอม ไซยาไนด์&quot; สังเวยพิษมรณะล้างหนี้ หลังนอนคุกตลอดชีวิต ข่าว

ย้อนรายชื่อเหยื่อ “แอม ไซยาไนด์” สังเวยพิษมรณะล้างหนี้ หลังนอนคุกตลอดชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อูน ไดมอนด์เกรน ท้องลูกคนแรก 3 เดือน ข่าวดารา

อูน ไดมอนด์เกรน ปล่อยโฮ แจ้งข่าวท้อง 3 เดือน รอมานาน 8 ปี ดั่งฝันเป็นจริง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 13:44 น.
86
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว สลากพัฒนาตรงวันไหว้เทพเจ้าจีน 20 กุมภาพันธ์ 2569 พบสถิติออกตรงงวดเพียง 2 ครั้งในรอบหลายปี พร้อมย้ำเตือนการเสี่ยงโชคมีความตื่นเต้นแต่ควรลงทุนอย่างมีสติ

สถิติหวยลาวออกวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ย้อนหลัง 2 งวด ต้อนรับวันที่ 20 ก.พ. 69

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
สวนสัตว์ออกแถลงการณ์ พันซ์คุง ลิงหิมะถูกลาก

สวนสัตว์โต้ดราม่า พันซ์คุงถูกลิงลากพื้น ร้องเสียงหลง วิ่งหนีกอดตุ๊กตา ยันไม่ได้ทำรุนแรง

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
ผลหวยลาว งวดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

หวยลาววันนี้ 20 ก.พ. 69 ตรงวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เช็กสถิติหวยออกวันศุกร์

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้

โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button