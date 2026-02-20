อูน ไดมอนด์เกรน ปล่อยโฮ แจ้งข่าวท้อง 3 เดือน รอมานาน 8 ปี ดั่งฝันเป็นจริง

อูน ชนิสรา แจ้งข่าวดีท้องลูกคนแรก อายุครรภ์ 3 เดือน หลังแต่งงาน แพ็ค วุฒิกานต์ มานานกว่า 8 ปี ทำหลายวิธีกว่าจะมีวันนี้ เผยะวินาทีรู้ผลตรวจ 2 ขีด ขอเพียงลูกแข็งแรงคือความสำเร็จที่สุดของแม่
คนบังเทิงแห่ยินดี อูน ชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์ หรือ อูน ไดมอนด์เกรน นักธุรกิจและอินฟลูเอนเซอร์สาวใจรักดิสนีย์ ออกมาแจ้งข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์ได้ 3 เดือนแล้ว หลังจากเข้าพิธีแต่งงานกับ แพ็ค วุฒิกานต์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560 ถือเป็นปาฏิหาริย์สำหรับทั้งคู่ เนื่องจากคุณแม่ป้ายแดงต้องเจออุปสรรคด้านสุขภาพ ทำมาแล้วหลายวิธีกว่าจะมีวันนี้
อูน ชนิสรา ร่ายยาวแจ้งข่าวดีให้ทราบผ่านอินสตาแกรม thechanisara ระบุว่า “ถึงเวลาบอกได้แล้ว อูนท้องนะคะ ช่วงก่อนหน้านี้ลงโพสต์เป็นตัวหนังสืออย่างเดียว เพราะร่างกายยังปรับตัวอยู่ในช่วงไตรมาสแรก ตอนนี้ผ่านช่วงที่ต้องระวังมาแล้วค่ะ ถึงน้อน หนูเลือกมาช่วงบ้านสติทช์ HometomyHeart เปิดพอดี มันมีความรักเกิดขึ้นเยอะมาก มีความสุขมาก แต่มันเป็นช่วงที่แม่ไม่กล้าหวังอะไรเลยเรื่องการมีลูก
ร่างกายแม่ไม่ได้สร้างมาให้มีหนูได้ง่าย ๆ PCOS หรือ ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ ปจด.ขาด นับวันไม่ได้ แต่งงานมา 8 ปีก็ไม่ท้อง จิ้มพุง ฝากไข่กันไม่รู้กี่รอบ แม่กับพ่อเลยทำใจ ใช้ชีวิตแบบสุดทางไปก่อน แทบไม่นอนเลย แต่มีช่วงที่ร่างกายรู้สึกแปลกบ่อย ๆ เลยลองตรวจ 2 ขีดเฉย! แต่ก็ยังไม่ยอมเชื่ออีก
จนหมออัลตร้าซาว เราเลยได้เจอกัน…วินาทีที่ได้เห็นหนูครั้งแรกมันอธิบายยากมาก มันรู้สึกเหมือนทุกอย่างฝันทุกอย่างในชีวิตจะเป็นจริงได้ ตอนเห็นตัวหนู เห็นแขนเล็ก ๆ เสียงหัวใจเต้นตุ้บ ๆ ทุกอย่างจริงมากแต่ตื่นมาทุกวันตอนนี้ก็ยังคิดว่าเหมือนฝันอยู่
พอมีหนูแพลนที่เคยเซ็ทไว้ก็ปรับให้หนูนำทาง แต่ก่อนดื้อกับหมอมาก ตอนนี้ไม่ดื้อเลย ไม่มีสิทธิ์ฝืนร่างกายแล้ว คำว่าแข็งแรงไว้ก่อน เพิ่งเห็นภาพก็วันนี้ การตัดสินใจอะไรที่เคยทำให้กังวลมากว่าจะโอเคมั้ยก็ไม่กังวลเลย ความปลอดภัยของหนูมาก่อนเสมอ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อยากให้หนูรู้ว่า…พวกเรามีแต่คนดี ๆ น่ารักอยู่รอบตัวนะ ครอบครัว เพื่อน ๆ ทั้งในชีวิตจริง รวมถึงพี่ ๆ ในโซเชียลที่น่ารักใจดี เอ็นดูแม่เหมือนคนในครอบครัวเค้าเลย ( ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาทั้ง ๆ ที่ไม่รู้เรื่องเลยน้า ส่วนเพื่อนๆครอบครัว คนใกล้ ๆ รู้กันอยู่แล้ว บีบมือนี่ทุกเรื่อง รักที่สุด )
ขอบคุณหนูด้วย ที่เลือกมาในวันที่พ่อและแม่เข้าใจความรัก และแข็งแรงทางใจมากแล้ว จัดการความฝัน ความต้องการในชีวิตตัวเองกันเรียบร้อย มีความสุขแล้วโดยที่หนูไม่ต้องทำอะไรให้เลย พ่อแม่แพลนทุกอย่างให้ตัวเองไว้แล้ว เพราะฉะนั้น ขอให้หนูรู้ว่าหนูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอะไรให้พ่อกับแม่ทั้งนั้น ไม่ต้องเก่งกว่าใคร ไม่ต้องดีกว่าใครเลย เป็นหนูในแบบที่หนูภูมิใจพอ
อยู่ด้วยกันมาไม่กี่เดือนแต่เจออะไรด้วยกันเยอะมาก แม่รู้ว่ามันไม่ง่าย แต่ขอให้รู้ไว้ว่า แค่หัวใจหนูยังเต้นอยู่ นั่นคือความสำเร็จของแม่แล้ว อยู่ด้วยกันต่อ ให้ถึงวันพรุ่งนี้ของทุกๆวันนะลูก ฮึบ ๆ นะ Thank you for letting me be the Home to your Heart ขอบคุณที่เลือกแม่เป็นบ้านของหัวใจของหนูด้วย รักหนูมานานแล้ว รักที่สุดในชีวิตนี้เลย, แม่เอง (พ่ออ่านแล้ว พ่อบอกเห็นด้วย) #OunPaxFamily”
