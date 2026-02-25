ข่าวการเมือง

“พี่เต้” เคลื่อนไหวแล้ว หลังโดน “พรรคทางเลือกใหม่” ระงับปฏิบัติหน้าที่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 07:43 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 07:43 น.
57

พี่เต้ มงคลกิตติ์ เคลื่อนไหวแล้ว หลังโดน พรรคทางเลือกใหม่ สั่งระงับปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ลั่นตนรักความถูกต้อง หลอกตนได้ไม่เป็นไร แต่หลอกประชาชนไม่ได้

เพจเฟซบุ๊ก พรรคทางเลือกใหม่ ได้โพสต์ประกาศแจ้งว่า “อ้างถึง หนังสือคำสั่ง พรรคทางเลือกใหม่ ฉบับที่ 31/2538 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2568

ตามที่พรรคทางเลือกใหม่ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ พรรคทางเลือกใหม่ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานธุรการและประสานงานกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบายนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการของพรรคทางเลือกใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ อันดีตามอุดมการณ์ของพรรค
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับพรรค ข้อ 17 หัวหน้าพรรคการเมืองมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ บริหารและควบคุมกิจการทั้งปวงของพรรคการเมือง จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. ระงับการปฏิบัติหน้าที่ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ในตำแหน่งเลขาธิการพรรคเป็นการชั่วคราว
2. ในระหว่างระยะเวลาการระงับการปฏิบัติหน้าที่ ห้ามมิให้ดำเนินการใด ๆ ในนามเลขาธิการพรรค หรือกระทำการที่อาจก่อให้เกิดความผูกพันทางกฎหมายหรือทางการเมืองต่อพรรคทางเลือกใหม่
3. ให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามลำดับขั้น หรือผู้ได้รับมอบหมายตามข้อบังคับพรรค ปฏิบัติหน้าที่แทน จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุในคำสั่งนี้เป็นต้นไป”

ขณะที่นายมงคลกิตติ์ หรือ พี่เต้ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ผมรักความถูกต้อง จึงร้องเลือกตั้งโมฆะ ตามสิทธิ์ส่วนตัว ผมเป็นหนี้ประชาชนที่เลือกผม ถ้ายังไม่กล้ายึดหยัดในสิ่งถูกต้อง ก็อย่าริอาจเป็น ผู้แทนราษฏร หลอกผมได้ไม่เป็นไร แต่หลอกประชาชน คนรุ่นใหม่ นับล้านคน เขาคงยอมไม่ได้ ประชาชนไม่ได้โง่”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

วุ่น! เกมออนไลน์ดังโร่ขอโทษ หลังผู้เล่นเจอปัญหาลบเกม ลบทั้งไดร์ฟ

29 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” เคลื่อนไหวแล้ว หลังโดน “พรรคทางเลือกใหม่” ระงับปฏิบัติหน้าที่

20 นาที ที่แล้ว
ต๊อด ปิติ เปิดเลขขันน้ำมนต์ หลวงปู่ศิลา พิธีบวงสรวงและพลีมวลสารหลวงปู่ทวดรุ่นยอดเศรษฐี เลขเด็ด

เปิดเลขขันน้ำมนต์ หลวงปู่ศิลา พิธีบวงสรวงและพลีมวลสารหลวงปู่ทวดรุ่นยอดเศรษฐี

32 นาที ที่แล้ว
&quot;ปาล์มมี่&quot; ทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ แฟนคลับดันตาดี แห่ส่องเลขเด็ด ลุ้นโชคกันเพียบ Line News

“ปาล์มมี่” ทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ แฟนคลับดันตาดี แห่ส่องเลขเด็ด ลุ้นโชคกันเพียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 25 2 69 ดูดวง

เช็กดวงคนว่างงาน 5 ราศีนี้ สมัครที่ไหนก็ได้ที่นั่น เตรียมชุดทำงานรอได้เลย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลอังกฤษ แบนหนังโป๊ “แนวครอบครัว” คุกสูงสุด 5 ปี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 มี.ค. 69 ส่องด่วนก่อนเลขอั้น เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 มี.ค. 69 ส่องด่วนก่อนเลขอั้น

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิวานา โนลล์ แฟนบอลสุดเซ็กซี่เปิดตัวงานใหม่ดีเจที่ไมอามี บันเทิง

ตัวแม่บอลโลก “สานฝัน DJ คลับดัง” ประเดิมงานใหม่ชุดซีทรูสุดหวิวกลางไมอามี

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อแฉ นักร้อง K-POP ดัง ซุกลูก ส่งเสีย 4 ปี แต่ไม่ยอมจดรับรองบุตร บันเทิงเกาหลี

สื่อแฉ นักร้อง K-POP ตัวท็อป ซุกลูก ส่งเสีย 4 ปี แต่ไม่ยอมจดรับรองบุตร

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มื้อสยอง! หนูท่อ วิ่งพล่านทั่วศูนย์อาหารห้างดัง ทำลูกค้าแตกตื่น หน่วยงานเร่งตรวจสอบ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
3 เนื้อสัตว์ กินดิบได้ สวรรค์สายซอยจุ๊ เตือน 2 เนื้อ ห้ามกินดิบเด็ดขาด ถึงตายได้ สุขภาพและการแพทย์

3 เนื้อสัตว์ กินดิบได้ สวรรค์สายซอยจุ๊ เตือน 2 เนื้อ ห้ามกินดิบเด็ดขาด ถึงตายได้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 มีนาคม 2569 เตรียมแนวทางสู้ศึก หวยสัญจรสุราษฎร์ธานี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รู้แล้ว ภาพไวรัล 89 ล้านวิว สรุปคอหรือแขน เจ้าตัวเฉลยพีก งานนี้มีคนถูก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมเลขเด็ด สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ธานี จับตา เลขอายุผู้ว่าฯ ลุ้นถูกหวย 1 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ธานี จับตา เลขอายุ-จวนผู้ว่าฯ ลุ้นถูกหวย 1 มี.ค. 69

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 24 ก.พ. 69 ยังรออัปเดตครั้งที่ 1 จากสมาคมค้าทองคำ เศรษฐกิจ

สรุปราคาทองปิดตลาด วันนี้ 24 ก.พ. 69 ผันผวน 29 ครั้ง ทองแท่งยืนแนวต้าน 75,900 บาท

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
อายุจริง บังมัด คลองตัน วัย 58 ปี แต่งงาน ต้นข้าว ปัณฑิตา บันเทิง

เปิดอายุจริง บังมัด คลองตัน จูงมือ ต้นข้าว วิวาห์หวาน รักต่างวัย ไม่ใช่อุปสรรครัก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชิชาริโต อดีตดาวเตะแมนฯ ยูไนเต็ด ร้องไห้หลังดูคลิปไวรัลเจ้าพั้นช์ ลิงน้อย ข่าว

แข้งดังถึงเสียน้ำตา ! เผลอดูคลิป “พั้นช์คุง” ถูกทอดทิ้ง ปลุกปรัชญาการใช้ชีวิต

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวสเปน ภาษาญี่ปุ่น กลิ่นปลาหมึก บันเทิง

สาวสเปนทำคนญี่ปุ่น “เลิ่กลั่ก” ทั้งไทม์ไลน์ หลังอธิบายกลิ่นทะเล โดยไม่รู้ความหมายแฝง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊อด ปิติ ประกาศแจกโบนัสพนักงานแทนคำขอบคุณ บันเทิง

ต๊อด ปิติ แจกโบนัสก้อนโต ฝากประโยคเด็ด ชาวเน็ตแห่ชมบอสในฝัน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า &quot;โอนเบี้ยเลี้ยงตรงให้นักกีฬา&quot; สมาคมค้าน หวั่นกินแซ่บ ซื้ออาหารไม่ถูกโภชนาการ ข่าวกีฬา

ดราม่า “โอนเบี้ยเลี้ยงตรงให้นักกีฬา” สมาคมค้าน หวั่นกินแซ่บ ซื้ออาหารไม่ถูกโภชนาการ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยสเปก-ราคา ยานเกราะ Stryker ล้อรบสายไฮเทค ก่อนสหรัฐฯ มอบให้ไทย 17 คัน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เดอะมีน&quot; อดีต OHANA แจงเหตุเลื่อนศาล ยอดเงินฟ้องไม่ตรง ยันรับผิดพร้อมชดใช้ บันเทิง

“เดอะมีน” อดีต OHANA แจงเหตุเลื่อนไต่สวน ยอดเงินฟ้องไม่ตรง ยันรับผิดพร้อมชดใช้

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำแหน่ง &quot;พระนางเจ้า&quot; รู้จักยศฝ่ายใน ภรรยาเจ้า ยกย่องสตรีผู้รักยิ่ง ข่าว

ตำแหน่ง “พระนางเจ้า” รู้จักยศฝ่ายใน ภรรยาเจ้า ยกย่องสตรีผู้รักยิ่ง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก 10 ปี ชายชนแม่ลูกสองดับ ข่าวต่างประเทศ

วิวาห์ล่ม ตีนผีชนแม่ลูกสองดับ ซ้ำพบสารเสพติด สลดว่าที่เจ้าสาว อยู่ไม่ถึงวันแต่งงาน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดหน้าใหม่ ป๋าเบียร์ กานต์พล หลัง แม่ตั๊ก กรกนก ทุ่มเงินล้านทุบหน้าให้ ก่อนประกาศหย่าช็อกวงการ บันเทิง

เปิดหน้าใหม่ ป๋าเบียร์ หลัง แม่ตั๊ก ทุ่มล้านทุบหน้าให้ ก่อนหย่าช็อกวงการ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 07:43 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 07:43 น.
57
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วุ่น! เกมออนไลน์ดังโร่ขอโทษ หลังผู้เล่นเจอปัญหาลบเกม ลบทั้งไดร์ฟ

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
ต๊อด ปิติ เปิดเลขขันน้ำมนต์ หลวงปู่ศิลา พิธีบวงสรวงและพลีมวลสารหลวงปู่ทวดรุ่นยอดเศรษฐี

เปิดเลขขันน้ำมนต์ หลวงปู่ศิลา พิธีบวงสรวงและพลีมวลสารหลวงปู่ทวดรุ่นยอดเศรษฐี

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;ปาล์มมี่&quot; ทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ แฟนคลับดันตาดี แห่ส่องเลขเด็ด ลุ้นโชคกันเพียบ

“ปาล์มมี่” ทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ แฟนคลับดันตาดี แห่ส่องเลขเด็ด ลุ้นโชคกันเพียบ

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
ดูดวงวันนี้ 25 2 69

เช็กดวงคนว่างงาน 5 ราศีนี้ สมัครที่ไหนก็ได้ที่นั่น เตรียมชุดทำงานรอได้เลย

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button