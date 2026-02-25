“พี่เต้” เคลื่อนไหวแล้ว หลังโดน “พรรคทางเลือกใหม่” ระงับปฏิบัติหน้าที่
พี่เต้ มงคลกิตติ์ เคลื่อนไหวแล้ว หลังโดน พรรคทางเลือกใหม่ สั่งระงับปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ลั่นตนรักความถูกต้อง หลอกตนได้ไม่เป็นไร แต่หลอกประชาชนไม่ได้
เพจเฟซบุ๊ก พรรคทางเลือกใหม่ ได้โพสต์ประกาศแจ้งว่า “อ้างถึง หนังสือคำสั่ง พรรคทางเลือกใหม่ ฉบับที่ 31/2538 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2568
ตามที่พรรคทางเลือกใหม่ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ พรรคทางเลือกใหม่ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานธุรการและประสานงานกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบายนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการของพรรคทางเลือกใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ อันดีตามอุดมการณ์ของพรรค
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับพรรค ข้อ 17 หัวหน้าพรรคการเมืองมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ บริหารและควบคุมกิจการทั้งปวงของพรรคการเมือง จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
1. ระงับการปฏิบัติหน้าที่ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ในตำแหน่งเลขาธิการพรรคเป็นการชั่วคราว
2. ในระหว่างระยะเวลาการระงับการปฏิบัติหน้าที่ ห้ามมิให้ดำเนินการใด ๆ ในนามเลขาธิการพรรค หรือกระทำการที่อาจก่อให้เกิดความผูกพันทางกฎหมายหรือทางการเมืองต่อพรรคทางเลือกใหม่
3. ให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามลำดับขั้น หรือผู้ได้รับมอบหมายตามข้อบังคับพรรค ปฏิบัติหน้าที่แทน จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุในคำสั่งนี้เป็นต้นไป”
ขณะที่นายมงคลกิตติ์ หรือ พี่เต้ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ผมรักความถูกต้อง จึงร้องเลือกตั้งโมฆะ ตามสิทธิ์ส่วนตัว ผมเป็นหนี้ประชาชนที่เลือกผม ถ้ายังไม่กล้ายึดหยัดในสิ่งถูกต้อง ก็อย่าริอาจเป็น ผู้แทนราษฏร หลอกผมได้ไม่เป็นไร แต่หลอกประชาชน คนรุ่นใหม่ นับล้านคน เขาคงยอมไม่ได้ ประชาชนไม่ได้โง่”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เต้ มงคลกิตติ์” ลั่นนักการเมืองไม่กลัวคุก กลัวโดนตุ๋ย ถ้าได้เป็นนายกจะจัดให้
- เต้ มงคลกิตติ์ อวยพร ทิม พิธา หลังเปิดตัวคบ ก้อย อรัชพร ชาวเน็ตแชร์สนั่น
- “พี่เต้” จี้ กกต. ส่งศาล รธน. วินิจฉัยโมฆะเลือกตั้ง ลั่นตนพร้อมเลือกตั้งทุกสัปดาห์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: