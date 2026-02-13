“พี่เต้” จี้ กกต. ส่งศาล รธน. วินิจฉัยโมฆะเลือกตั้ง ลั่นตนพร้อมเลือกตั้งทุกสัปดาห์
พี่เต้ จี้ กกต. ส่งศาล รธน. วินิจฉัยโมฆะเลือกตั้ง จากกรณีคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ดที่สามารถสืบว่าใครลงคะแนนได้ ลั่นตนพร้อมเลือกตั้งทุกสัปดาห์
นาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ พี่เต้ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงกระแสเรื่องบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งเสี่ยงผิดรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่เป็นความลับการเลือกตั้งนั้น
นาย มงคลกิตติ์ กล่าวว่า “เรื่องใหญ่มาก พี่เต้007
ประเด็น “บาร์โค้ด” การลงคะแนน สามารถเช็ค ต้นขั้ว กับ ใบลงคะแนนเสียง ว่าใครลงคะแนนให้ใคร ซึ่ง ผิดรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 หัวคะแนน กำลัง ตามทวงตังคืน ทั้งประเทศ ในแต่ละหน่วย เพราะเช็คคะแนนได้
กกต.ต้องเร่งส่ง ศาล รธน วินิจฉัย ให้การเลือกตั้งเป็น โมฆะ กรณี “บาร์โค้ด” ไม่ส่งผิด ม.157 หรือ ประชาชนสามารถ ยื่นต่อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อส่งต่อไป ศาล รธน เพื่อ วินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็น โมฆะ การลงคะแนนไม่เป็นความลับ
“เตรียมเลือกตั้งใหม่” สนุกจริงๆ ขอบคุณครับ ” แหวง”
พี่เต้ 007 พร้อมเลือกตั้ง ทุกสัปดาห์”
