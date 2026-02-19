ข่าวการเมือง

“เต้ มงคลกิตติ์” ลั่นนักการเมืองไม่กลัวคุก กลัวโดนตุ๋ย ถ้าได้เป็นนายกจะจัดให้

เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 10:49 น.
เต้ มงคลกิตติ์ ลั่นนักการเมืองไม่กลัวคุก กลัวโดนตุ๋ยในคุก เช้ากลางวัน เหมือนตายทั้งเป็น บอกถ้าได้เป็นนายกจะจัดให้

นาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ เต้ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กประกาศจุดยืนว่า “นักการเมือง ชั่วไม่เคยกลัวคุก แต่กลัวที่สุดคือโดน ตุ๋ย ในคุก เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน “ตายทั้งเป็น” ถ้า พี่เต้ เป็น นายก จัดให้”

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ นายมงคลกิตติ์ เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีการจัดการเลือกตั้งไม่ครบหน่วย โดยเห็นว่าอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ และสุ่มเสี่ยงทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ

พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์ปี 2557 ที่มีการปิดหน่วยเลือกตั้งบางพื้นที่ จนนำไปสู่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เนื่องจากไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พร้อมระบุว่า กกต.สามารถสั่งนับคะแนนใหม่ได้ แต่ไม่ควรสั่งเลือกตั้งใหม่เป็นรายหน่วย เพราะอาจเข้าข่ายจัดการเลือกตั้งสองครั้งในคราวเดียวกัน

