เต้ มงคลกิตติ์ อวยพร ทิม พิธา หลังเปิดตัวคบ ก้อย อรัชพร ชาวเน็ตแชร์สนั่น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 17:57 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 17:57 น.
เต้ มงคลกิตติ์ ฝากคำอวยพรไปถึง ทิม พิธา หลังเปิดตัวคบ ก้อย อรัชพร ลั่น “ปั๊มลูกด่วน” ชาวเน็ตแชร์สนั่น คนจริงไม่ทิ้งนโยบาย

เรียกเสียงฮือฮาและยอดแชร์ไปอย่างท่วมท้น เมื่อผู้สื่อข่าวจ่อไมค์สัมภาษณ์ พี่เต้ 007 หรือ เต้ มงคลกิตติ์ เกี่ยวกับข่าวการเปิดตัวรักครั้งใหม่ของ ทิม พิธา อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล และผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ที่ออกมาโพสต์รูปคู่ยอมรับกลาย ๆ ว่า ก้อย อรัชพร คือแฟนใหม่เมื่อช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา (14 ก.พ. 69)

เต้ มงคลกิตติ์ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ระบุว่า “อวยพรพิธาเหรอ ผมขอให้คุณพิธารีบปั๊มลูกเร็ว ๆ เพราะประชาชนคนไทยมีลูกน้อยมากเลย และคุณพิธา มีลูกคนเดียวเอง”

ทำเอาชาวเน็ตถึงกับกลั้นหัวเราะไว้ไม่ไหว กับความเป็นคนจริงของพี่เต้ ที่พยายามเดินหน้าทำนโยบายของตัวเองให้สำเร็จ ถึงขั้นเอามาเป็นคำอวยพร ทั้ง ๆ ที่ ทิม พิธา กับ ก้อย อรัชพร เพิ่งจะคบกันได้ไม่นาน เรียกได้ว่าถูกใจชาวเน็ตเป็นอย่างมากกับคำอวยพรของ เต้ มงคลกิตติ์ งานนี้คงต้องรอดูว่าหลังจาก ทิม-ก้อย ได้รับคำอวยพรจกาพี่เต้จะเป็นอย่างไร

เต้ มงคลกิตติ์
ภาพจาก Facebook : มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
ไม่ต้องแอบถ่ายแล้ว! พิธา-ก้อย เปิดตัวหวานฉลองวาเลนไทน์ ทำคนอึ้งทั้งประเทศ-11
ภาพจาก : IG tim_pita

