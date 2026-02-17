เต้ มงคลกิตติ์ อวยพร ทิม พิธา หลังเปิดตัวคบ ก้อย อรัชพร ชาวเน็ตแชร์สนั่น
เต้ มงคลกิตติ์ ฝากคำอวยพรไปถึง ทิม พิธา หลังเปิดตัวคบ ก้อย อรัชพร ลั่น “ปั๊มลูกด่วน” ชาวเน็ตแชร์สนั่น คนจริงไม่ทิ้งนโยบาย
เรียกเสียงฮือฮาและยอดแชร์ไปอย่างท่วมท้น เมื่อผู้สื่อข่าวจ่อไมค์สัมภาษณ์ พี่เต้ 007 หรือ เต้ มงคลกิตติ์ เกี่ยวกับข่าวการเปิดตัวรักครั้งใหม่ของ ทิม พิธา อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล และผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ที่ออกมาโพสต์รูปคู่ยอมรับกลาย ๆ ว่า ก้อย อรัชพร คือแฟนใหม่เมื่อช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา (14 ก.พ. 69)
เต้ มงคลกิตติ์ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ระบุว่า “อวยพรพิธาเหรอ ผมขอให้คุณพิธารีบปั๊มลูกเร็ว ๆ เพราะประชาชนคนไทยมีลูกน้อยมากเลย และคุณพิธา มีลูกคนเดียวเอง”
ทำเอาชาวเน็ตถึงกับกลั้นหัวเราะไว้ไม่ไหว กับความเป็นคนจริงของพี่เต้ ที่พยายามเดินหน้าทำนโยบายของตัวเองให้สำเร็จ ถึงขั้นเอามาเป็นคำอวยพร ทั้ง ๆ ที่ ทิม พิธา กับ ก้อย อรัชพร เพิ่งจะคบกันได้ไม่นาน เรียกได้ว่าถูกใจชาวเน็ตเป็นอย่างมากกับคำอวยพรของ เต้ มงคลกิตติ์ งานนี้คงต้องรอดูว่าหลังจาก ทิม-ก้อย ได้รับคำอวยพรจกาพี่เต้จะเป็นอย่างไร
