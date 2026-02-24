เปิดหน้าใหม่ ป๋าเบียร์ หลัง แม่ตั๊ก ทุ่มล้านทุบหน้าให้ ก่อนหย่าช็อกวงการ

บันเทิง

เปิดหน้าใหม่ ป๋าเบียร์ กานต์พล หลัง แม่ตั๊ก กรกนก ทุ่มเงินล้านทุบหน้าให้ ก่อนประกาศหย่าช็อกวงการ

ขณะนี้ยังคงเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตหันมาให้ความสนใจอย่างมาก เมื่อ แม่ตั๊ก กรกนก ออกมาประกาศหย่ากับสามี ป๋าเบียร์ กานต์พล ที่ทั้งสองใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขมาเกือบ 20 ปี โดยยังไม่ทราบสาเหตุการยุติสัมพันธ์รักฟ้าผ่าในครั้งนี้ เนื่องจากมีความเคลื่อนจากทางฝั่งของ แม่ตั๊ก เพียงฝ่ายเดียว

อีกทั้งก่อนหน้านี้ แม่ตั๊ก กรกนก ได้ออกมาโพสต์ตัดพ้อว่า เพิ่งจะพาอดีตสามีไปทำศัลยกรรมใบหน้ามา ทั้งออกเงินหลักล้านให้ แถมดูแลอย่างดี แต่กลับถูกอดีตคนรักไล่ออกจากห้องพักฟื้นเหมือนหมูเหมือนหมา ทำให้ได้เห็นหน้าใหม่ของ ป๋าเบียร์ ที่เพิ่งทำศัลยกรรมเสร็จหมาด ๆ ก่อนแม่ตั๊กประกาศหย่า บอกเลยว่าฉายแววเค้าโครงความหล่อมาแล้ว เหลือแค่ทุกอย่างยุบและเข้าที่ เราคงจะได้เห็นหน้าจริง ๆ หลังศัลยกรรมแน่นอน

อ้างอิงจาก : FB Kornkanok Suwanbut

