ตำแหน่ง “พระนางเจ้า” รู้จักยศฝ่ายใน ภรรยาเจ้า ยกย่องสตรีผู้รักยิ่ง

ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ราชสำนักไทยมีคำเรียกพระภรรยาของพระมหากษัตริย์หลายแบบ เรามักคุ้นชินกับคำว่า พระมเหสี พระสนมเอก หรือ เจ้าจอม

ตำแหน่งเรียกขานในยุคนั้นเน้นบอกสถานะความใกล้ชิด มากกว่าการจัดลำดับชั้นอย่างเป็นทางการ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์จึงทรงจัดระเบียบการเรียกขานพระนามเจ้านายฝ่ายในใหม่ พระองค์ทรงกำหนดคำนำหน้าพระนามให้เป็นระบบระเบียบชัดเจน ตำแหน่งพระอัครมเหสีจึงมีคำจำกัดความที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามลำดับชั้น

ความหมายของพระนางเจ้า

คำว่า พระนางเจ้า ทำหน้าที่เป็นคำนำหน้าพระนามสำหรับพระภรรยาเจ้า พระมหากษัตริย์ทรงสงวนไว้สำหรับสตรีที่ทรงยกย่องให้ดำรงพระยศเป็นพระมเหสีลำดับต้น

หากเราแยกคำออกมาจะพบความหมายที่ลึกซึ้ง คำว่า พระนาง บ่งบอกถึงความเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์ คำว่า เจ้า บ่งชี้ถึงความเป็นเจ้านาย เมื่อรวมกันจึงหมายถึงเจ้านายฝ่ายหญิงผู้ทรงเกียรติสูงสุด

ลำดับชั้นพระภรรยาเจ้าในปัจจุบัน

ราชสำนักแบ่งพระภรรยาเจ้าออกเป็นหลายลำดับชั้น เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน เราสามารถเรียงลำดับจากสูงสุดลงมาได้ดังนี้

  1. สมเด็จพระบรมราชินีนาถ หมายถึงพระอัครมเหสีที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบหมายให้สำเร็จราชการแทนพระองค์

  2. สมเด็จพระบรมราชินี เป็นพระอัครมเหสีลำดับสูงสุดในสถานการณ์ปกติ

  3. สมเด็จพระราชินี เป็นตำแหน่งพระอัครมเหสีที่พระมหากษัตริย์ทรงประกาศสถาปนาก่อนเข้าสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  4. ลำดับรองลงมาเพิ่มเติม ได้แก่ สมเด็จพระอัครราชเทวี พระวรราชเทวี พระราชเทวี พระนางเธอ พระอัครชายาเธอ

เราจะเห็นความจริงข้อหนึ่ง คำว่า พระนางเจ้า มักจะประกอบอยู่ในพระอิสริยยศระดับสูงสุดเสมอ ตัวอย่างเช่น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เส้นทางสู่ตำแหน่งสูงสุด

สตรีที่จะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่ง พระนางเจ้า อาจเป็นเจ้านายที่มีสายเลือดพระราชวงศ์อยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น พระราชธิดาในพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อน หรืออาจเป็นสามัญชนที่พระมหากษัตริย์ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส พระมหากษัตริย์จะทรงสถาปนาพระยศใหม่ให้เหมาะสมกับพระเกียรติยศ

การสถาปนานี้ถือเป็นการยกย่องอย่างเป็นทางการ มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานะของพระอัครมเหสีอย่างสมบูรณ์

ตำแหน่งพระนางเจ้าในประวัติศาสตร์ไทย

ยุคต้นรัตนโกสินทร์และรัชกาลที่ 5-9 เช่น สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์, สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี (พระบรมราชินีนาถ), สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี, และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระมเหสีที่ทรงได้รับสถาปนาเป็นพระนางเจ้า/สมเด็จพระนางเจ้า ในอดีต (รัตนโกสินทร์)

รัชกาลที่ 4: สมเด็จพระนางโสมนัสวัฒนาวดี (พระอัครมเหสี)

รัชกาลที่ 5 (ยุคเริ่มสถาปนาพระยศ):

  • สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
  • สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ (ทรงเป็นพระภรรยาเจ้าลำดับที่ 1)
  • สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี
  • สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี

รัชกาลที่ 6

  • พระนางเธอ ลักษมีลาวัณ
  • สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา
  • พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี

สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา

รัชกาลที่ 7: สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

รัชกาลที่ 9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

