ไร้ปาฏิหาริย์ สาวลื่นตกเขา เกาะหน้าผายื้อชีวิต หนาวดับสลด สุนัขเฝ้าศพไม่ห่าง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 15:33 น.
66
สาว 21 ลื่นตกเขาเสียชีวิตเพราะอากาศติดลบ

ครอบครัวเศร้า สาววัย 21 ปี ลื่นขณะปีนเขา เกาะหน้าผายื้อชีวิต โทรขอความช่วยเหลือ กู้ภัยใช้เวลา 6 ชม. ก่อนพบร่างเสียชีวิตสลด เพราะสภาพอากาศติดลบ เจ้าหน้าที่เล่านาทีเศร้าพบสุนัขคู่ใจอยู่เคียงข้าง

สำนักข่าวต่างประเทศ nypost รายงานเหตุสลดกรณี บริอันนา โมห์ร (Brianna Mohr) หญิงชาวนิวเจอร์ซีย์ วัย 21 ปี เกิดอุบัติเหตุลื่นตกจากเส้นทางขณะปีนเขาสูง ในรัฐนิวยอร์ก พร้อมสุนัขของเธอ ฝั่งทีมกู้ภัยต้องใช้เวลานานกว่า 6 ชั่วโมงเพื่อค้นหาตัวท่ามกลางอุณหภูมิที่หนาวจัด

จากการตรวจสอบข้อมูล เจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่า บริอันนา โมห์ร มักโพสต์ภาพถ่ายเมื่อเธอไปท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลกทั้งภูเขา ทะเล และธรรมชาติต่าง ๆ ลงบนอินสตาแกรม ในวันที่เกิดเหตุนั้นเธอโทรแจ้ง 911 เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเวลา 15.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ขณะที่เธอเกาะอยู่บริเวณหน้าผาของภูเขา Mount Marcy ในเทือกเขา Adirondacks

ตำรวจรัฐนิวยอร์ กล่าวว่า ทีมกู้ภัยค้นหาหญิงไม่เจอจนกระทั่งหลังเวลา 21.00 น. ในเวลานั้นเธอเสียชีวิตจากภาวะอุณหภูมิร่างกายลดต่ำผิดปกติ ส่วนสุนัขของเธอถูกพบอยู่ใกล้กัน ไม่ได้รับบาดเจ็บใด ๆ

ข้อมูลจาก AccuWeather เผยว่า ในเมืองคีน รัฐนิวยอร์ก บริเวณที่ตั้งของภูเขา Mount Marcy อุณหภูมิอยู่ระหว่าง -8 ถึง 20 องศาฟาเรนไฮต์ในวันเกิดเหตุ

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าใช้รถสโนว์โมบิลเร่งค้นหาตัวบนยอดเขาที่มีความสูง 5,300 ฟุต ขณะที่ตำรวจนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินค้นหาจากทางอากาศ แต่กลุ่มเมฆที่ลอยต่ำทำให้เจ้าหน้าที่บนเฮลิคอปเตอร์มองไม่เห็นตัวเธอ

บริอันนา โมห์ร ลื่นตกเขาเมาท์มาร์ซีในนิวยอร์ก
ภาพจาก Instagram : Brianna Mohr

หลังการจากไปของลูก สเตฟานี เวสต์ (Stephanie West) แม่ของโมห์ร โพสต์ภาพเพื่อไว้อาลัยลูกสาวในวันวาเลนไทน์ เป็นวันเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ เจ้าตัวได้เขียนข้อความบนเฟซบุ๊กพร้อมอิโมจิรูปหัวใจแตกสลายว่า “แม่ไปไม่เป็นเลย”

ส่วน ไรอัน (Ryan) พี่ชายของเธอ โพสต์ข้อความอาลัยถึงโมห์รที่เพิ่งเรียนจบจากโรงเรียนมัธยม Brick Memorial ในปี 2565 สื่อ Asbury Park Press เผยความในใจถึงน้องสาวว่า “เธอเป็นทั้งเพื่อนและน้องสาวที่ดีที่สุดที่พี่เคยมี เธอคือเหตุผลที่ทำให้พี่เป็นพี่ในวันนี้….พี่จะรักบริตลอดไป หลับให้สบายนะ”

บริอันนา โมห์ร สาววัย 21 ปี
ภาพจาก Instagram : Brianna Mohr

ก่อนเกิดเหตุการณ์สลด โมห์รชื่นชอบที่จะเดินทางไปเที่ยวทั่วโลกตั้งแต่ Death Valley ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ไปจนถึงอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน (Yellowstone) พร้อมกับสุนัขคู่ใจ ก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมภาพเซลฟี่ของโมห์รในปี 2566 ที่อุทยานแห่งชาติ Acadia ในรัฐเมน ผ่านอินสตาแกรมว่า “สาวน้อยนักปีนเขาที่น่ารัก!!!!”

นอกจากอุทยานแล้ว บริอันนา โมห์ร ยังชอบท่องเที่ยวธรรมชาติสุดทรหด เช่น Mount Washington ในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา, อุทยานแห่งชาติเทือกเขาร็อกกี ในรัฐโคโลราโด, ทะเลสาบมูสเฮด ในรัฐเมน และ อุทยานแห่งชาติแคนยอนแลนด์ รัฐยูทาห์

สาววัย 21 ปีลื่นตกเขาเสียชีวิต
ภาพจาก Instagram : Brianna Mohr
บริอันนา โมห์ร-2
ภาพจาก Instagram : Brianna Mohr
บริอันนา โมห์ร สาววัย 21 ปี ลื่นตกเขาดับ
ภาพจาก Instagram : Brianna Mohr
บริอันนา โมห์ร-1
ภาพจาก Instagram : Brianna Mohr

ข้อมูลจาก : nypost

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

