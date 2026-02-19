ไร้ปาฏิหาริย์ สาวลื่นตกเขา เกาะหน้าผายื้อชีวิต หนาวดับสลด สุนัขเฝ้าศพไม่ห่าง
ครอบครัวเศร้า สาววัย 21 ปี ลื่นขณะปีนเขา เกาะหน้าผายื้อชีวิต โทรขอความช่วยเหลือ กู้ภัยใช้เวลา 6 ชม. ก่อนพบร่างเสียชีวิตสลด เพราะสภาพอากาศติดลบ เจ้าหน้าที่เล่านาทีเศร้าพบสุนัขคู่ใจอยู่เคียงข้าง
สำนักข่าวต่างประเทศ nypost รายงานเหตุสลดกรณี บริอันนา โมห์ร (Brianna Mohr) หญิงชาวนิวเจอร์ซีย์ วัย 21 ปี เกิดอุบัติเหตุลื่นตกจากเส้นทางขณะปีนเขาสูง ในรัฐนิวยอร์ก พร้อมสุนัขของเธอ ฝั่งทีมกู้ภัยต้องใช้เวลานานกว่า 6 ชั่วโมงเพื่อค้นหาตัวท่ามกลางอุณหภูมิที่หนาวจัด
จากการตรวจสอบข้อมูล เจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่า บริอันนา โมห์ร มักโพสต์ภาพถ่ายเมื่อเธอไปท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลกทั้งภูเขา ทะเล และธรรมชาติต่าง ๆ ลงบนอินสตาแกรม ในวันที่เกิดเหตุนั้นเธอโทรแจ้ง 911 เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเวลา 15.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ขณะที่เธอเกาะอยู่บริเวณหน้าผาของภูเขา Mount Marcy ในเทือกเขา Adirondacks
ตำรวจรัฐนิวยอร์ กล่าวว่า ทีมกู้ภัยค้นหาหญิงไม่เจอจนกระทั่งหลังเวลา 21.00 น. ในเวลานั้นเธอเสียชีวิตจากภาวะอุณหภูมิร่างกายลดต่ำผิดปกติ ส่วนสุนัขของเธอถูกพบอยู่ใกล้กัน ไม่ได้รับบาดเจ็บใด ๆ
ข้อมูลจาก AccuWeather เผยว่า ในเมืองคีน รัฐนิวยอร์ก บริเวณที่ตั้งของภูเขา Mount Marcy อุณหภูมิอยู่ระหว่าง -8 ถึง 20 องศาฟาเรนไฮต์ในวันเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าใช้รถสโนว์โมบิลเร่งค้นหาตัวบนยอดเขาที่มีความสูง 5,300 ฟุต ขณะที่ตำรวจนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินค้นหาจากทางอากาศ แต่กลุ่มเมฆที่ลอยต่ำทำให้เจ้าหน้าที่บนเฮลิคอปเตอร์มองไม่เห็นตัวเธอ
หลังการจากไปของลูก สเตฟานี เวสต์ (Stephanie West) แม่ของโมห์ร โพสต์ภาพเพื่อไว้อาลัยลูกสาวในวันวาเลนไทน์ เป็นวันเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ เจ้าตัวได้เขียนข้อความบนเฟซบุ๊กพร้อมอิโมจิรูปหัวใจแตกสลายว่า “แม่ไปไม่เป็นเลย”
ส่วน ไรอัน (Ryan) พี่ชายของเธอ โพสต์ข้อความอาลัยถึงโมห์รที่เพิ่งเรียนจบจากโรงเรียนมัธยม Brick Memorial ในปี 2565 สื่อ Asbury Park Press เผยความในใจถึงน้องสาวว่า “เธอเป็นทั้งเพื่อนและน้องสาวที่ดีที่สุดที่พี่เคยมี เธอคือเหตุผลที่ทำให้พี่เป็นพี่ในวันนี้….พี่จะรักบริตลอดไป หลับให้สบายนะ”
ก่อนเกิดเหตุการณ์สลด โมห์รชื่นชอบที่จะเดินทางไปเที่ยวทั่วโลกตั้งแต่ Death Valley ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ไปจนถึงอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน (Yellowstone) พร้อมกับสุนัขคู่ใจ ก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมภาพเซลฟี่ของโมห์รในปี 2566 ที่อุทยานแห่งชาติ Acadia ในรัฐเมน ผ่านอินสตาแกรมว่า “สาวน้อยนักปีนเขาที่น่ารัก!!!!”
นอกจากอุทยานแล้ว บริอันนา โมห์ร ยังชอบท่องเที่ยวธรรมชาติสุดทรหด เช่น Mount Washington ในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา, อุทยานแห่งชาติเทือกเขาร็อกกี ในรัฐโคโลราโด, ทะเลสาบมูสเฮด ในรัฐเมน และ อุทยานแห่งชาติแคนยอนแลนด์ รัฐยูทาห์
ข้อมูลจาก : nypost
