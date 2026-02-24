เครื่องบินพยาบาล ตกในอินเดีย คนไข้-หมอ ตายยกลำ 7 ศพ
เครื่องบินพยาบาล ตกในอินเดีย ขณะกำลังเดินทางไปยังนครเดลี เป็นเหตุให้ คนไข้ หมอ และ นักบิน เสียชีวิตยกลำ 7 ศพ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว NDTV รายงานว่าเกิดเหตุเครื่องบินพยาบาลของสายการบินเรดเบิร์ด รุ่น Beechcraft C90 ตกในรัฐฌารขัณฑ์ ประเทศอินเดีย ขณะเดินทางจากรันจีไปเดลี เป็นเหตุให้นักบินและผู้โดยสารทั้งหมดเสียชีวิต 7 ศพ
จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเดินทางออกจากสนามบินในรันจีในเวลา 19.11 น. ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนจะสูญหายไปในเวลา 19.30 น. และถูกพบในในพื้นที่รัฐฌารขัณฑ์
โดยเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมด ซึ่งมีทั้งนักบิน เจ้าหน้าที่แพทย์ รวมไปถึงผู้ป่วยด้วย ซึ่งจากการสอบถามครอบครัวผู้ตายพบว่า ผู้ป่วยนั้นป่วยรุนแรง และทางแพทย์เชื่อว่าหากเคลื่อนย้ายเปลี่ยนโรงพยาบาลด้วยรถยนต์อาจจะไม่ทันเวลา จึงเสนอให้เครื่องย้ายทางอากาศ ก่อนจะเกิดโศกนาฎกรรมขึ้นในที่สุด
ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมให้ความสนับสนุนครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไป
