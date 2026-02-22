ทรูแมนสั่งเปิดแฟ้มลับ UFO หลังโอบามาหลุดปากรับ “เอเลี่ยนมีจริง”
โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งหน่วยงานรัฐเร่งถอนชั้นความลับเอกสารสิ่งมีชีวิตนอกโลกและ UAP ตอบโต้กรณีบารัค โอบามา ให้สัมภาษณ์ยืนยันการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวจนกลายเป็นกระแสไวรัล
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (19 ก.พ.) เตรียมสั่งการให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ หลายแห่ง ทำการถอนชั้นความลับในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวและ UFO การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง 5 วัน หลังจากอดีตประธานาธิบดี บารัค โอบามา จุดกระแสความสนใจไปทั่วโลกด้วยการระบุว่า “เอเลี่ยนมีจริง” ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ ไบรอัน ไทเลอร์ โคเอน นักวิเคราะห์การเมืองและพอดแคสต์ เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2026
โดยในช่วงคำถามตอบเร็ว โคเอนถามว่า เอเลี่ยนมีจริงหรือไม่ ? ซึ่ง “โอบามา” ตอบตกลงทันทีจนคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดีย
ต่อมา 19 ก.พ. บนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน ปีเตอร์ ดูซี ผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำทำเนียบขาวจากฟ็อกซ์นิวส์ ถามทรัมป์ว่า สรุปแล้วเอเลี่ยนมีจริงไหม ? ผู้นำลุงแซมคนปัจจุบันตอบ “ผมไม่รู้ว่าพวกเขามีจริงหรือเปล่า แต่ผมบอกคุณได้ว่าโอบามาเอาข้อมูลลับมาพูด เขาไม่ควรทำแบบนั้น มันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่เขาเปิดเผยข้อมูลที่ยังเป็นความลับอยู่”
เมื่อดูซีเสริมว่า ในฐานะประธานาธิบดี ทรัมป์สามารถสั่งถอนชั้นความลับข้อมูลใดก็ได้ อีกฝ่ายจึงตอบกลับว่า ตนอาจจะช่วยให้เขาพ้นผิดด้วยการสั่งถอนชั้นความลับข้อมูลชุดนั้นเอง
หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลยืนยันการตัดสินใจนี้โดยระบุว่า จากความสนใจอย่างล้นหลาม เขาจะสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มกระบวนการตรวจสอบและเปิดเผยแฟ้มข้อมูลรัฐบาลที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลก ปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ (UAP) และวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ (UFO)
เปิดบทสนทนาต้นเหตุ “โอบามา” พูดอะไรในรายการ?
ในรายการพอดแคสต์ของไบรอัน ไทเลอร์ โคเอน ช่วงคำถามตอบเร็ว มีเนื้อหาสำคัญดังนี้
โคเอน : “ผมอยากลองถามตอบแบบเร็วๆ หน่อยครับ เพราะไม่ใช่บ่อยนักที่จะได้คุยกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ คำถามคือ เอเลี่ยนมีจริงไหม?”
โอบามา : “พวกเขามีจริง แต่ผมยังไม่เคยเห็น และพวกเขาไม่ได้ถูกขังไว้ใน ที่ไหนนะ?”
โคเอน : “แอเรีย 51 (Area 51) หรือเปล่าครับ?”
โอบามา : “ใช่ แอเรีย 51 ไม่มีฐานทัพใต้ดินแบบนั้นหรอก นอกจากว่าจะมีแผนสมคบคิดที่ยิ่งใหญ่มากจนเขาสามารถปิดบังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้สำเร็จ”
ทั้งนี้ เอกสารที่ถูกถอนชั้นความลับเมื่อปี 2013 สมัยรัฐบาลโอบามาเคยยอมรับการมีอยู่ของแอเรีย 51 โดยระบุว่า เป็นพื้นที่ลับของรัฐบาลสำหรับใช้ทดสอบโครงการทางอากาศเท่านั้น
ภายหลังโอบามาโพสต์ข้อความเพื่อขยายความ
“ผมพยายามตอบให้เข้ากับบรรยากาศช่วงคำถามตอบเร็ว แต่เมื่อมันกลายเป็นจุดสนใจ ผมขอชี้แจงว่า หากดูตามสถิติ จักรวาลนี้กว้างใหญ่มากจนมีโอกาสสูงที่จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่ง แต่ระยะห่างระหว่างระบบดาวนั้นไกลมหาศาล จนโอกาสที่พวกเขาจะมาเยือนเรานั้นต่ำมาก และผมไม่เห็นหลักฐานใดๆ ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกติดต่อกับเรามาจริงๆ”
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากนาซ่า (NASA) เมื่อสิงหาคม 2025 ระบุ นักวิจัยพบแหล่งพลังงานเคมีในอดีตบนดาวเคราะห์แคระ “เซเรส” (Ceres) ซึ่งอาจเอื้อให้จุลินทรีย์รอดชีวิตได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าพบสิ่งมีชีวิต เพียงแต่พบอาหารที่อาจส่งผลต่อการเกิดสิ่งมีชีวิตเท่านั้น
ขณะที่หน่วยงานตรวจสอบปรากฏการณ์ผิดปกติในทุกโดเมน (AARO) ของเพนตากอน เคยรายงานในปี 2024 ว่า ยังไม่พบหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือเทคโนโลยีจากต่างดาวในขณะนี้.
ที่มา : Politifact
ขอบคุณคลิปจาก @WHAS11News
อ่านข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว รวมถึงประเด็นยูเอฟโอมีจริงรือไม่ ได้ที่นี่เลย
- บารัค โอบามา ยืนยันเอง มนุษย์ต่างดาวมีจริง ในแอเรีย 51 มีอะไร
- อีก 5 ปีรู้กัน! นักฟิลิกส์ดังวางเดิมพัน โลกจะยืนยันการค้นพบเอเลี่ยน ภายในปี 2030
- แอปตรวจจับ UFO พบวัตถุลึกลับใต้น้ำหลายพันชิ้น โผล่ใกล้ชายฝั่งสหรัฐฯ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: