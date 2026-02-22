ทรูแมนสั่งเปิดแฟ้มลับ UFO หลังโอบามาหลุดปากรับ “เอเลี่ยนมีจริง”

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 22 ก.พ. 2569 22:51 น.| อัปเดต: 22 ก.พ. 2569 15:02 น.
50
ทรัมป์สั่งเปิดเผยข้อมูลลับเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและยูเอฟโอ หลังคำพูดของโอบามาที่กลายเป็นไวรัล
แฟ้มภาพ

โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งหน่วยงานรัฐเร่งถอนชั้นความลับเอกสารสิ่งมีชีวิตนอกโลกและ UAP ตอบโต้กรณีบารัค โอบามา ให้สัมภาษณ์ยืนยันการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวจนกลายเป็นกระแสไวรัล

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (19 ก.พ.) เตรียมสั่งการให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ หลายแห่ง ทำการถอนชั้นความลับในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวและ UFO การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง 5 วัน หลังจากอดีตประธานาธิบดี บารัค โอบามา จุดกระแสความสนใจไปทั่วโลกด้วยการระบุว่า “เอเลี่ยนมีจริง” ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ ไบรอัน ไทเลอร์ โคเอน นักวิเคราะห์การเมืองและพอดแคสต์ เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2026

โดยในช่วงคำถามตอบเร็ว โคเอนถามว่า เอเลี่ยนมีจริงหรือไม่ ? ซึ่ง “โอบามา” ตอบตกลงทันทีจนคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดีย

ต่อมา 19 ก.พ. บนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน ปีเตอร์ ดูซี ผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำทำเนียบขาวจากฟ็อกซ์นิวส์ ถามทรัมป์ว่า สรุปแล้วเอเลี่ยนมีจริงไหม ? ผู้นำลุงแซมคนปัจจุบันตอบ “ผมไม่รู้ว่าพวกเขามีจริงหรือเปล่า แต่ผมบอกคุณได้ว่าโอบามาเอาข้อมูลลับมาพูด เขาไม่ควรทำแบบนั้น มันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่เขาเปิดเผยข้อมูลที่ยังเป็นความลับอยู่”

เมื่อดูซีเสริมว่า ในฐานะประธานาธิบดี ทรัมป์สามารถสั่งถอนชั้นความลับข้อมูลใดก็ได้ อีกฝ่ายจึงตอบกลับว่า ตนอาจจะช่วยให้เขาพ้นผิดด้วยการสั่งถอนชั้นความลับข้อมูลชุดนั้นเอง

หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลยืนยันการตัดสินใจนี้โดยระบุว่า จากความสนใจอย่างล้นหลาม เขาจะสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มกระบวนการตรวจสอบและเปิดเผยแฟ้มข้อมูลรัฐบาลที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลก ปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ (UAP) และวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ (UFO)

โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งหน่วยงานรัฐเร่งถอนชั้นความลับเอกสารสิ่งมีชีวิตนอกโลก
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เดินเข้าไปในห้องแถลงข่าวเจมส์ เบรดี้ ที่ทำเนียบขาว เพื่อพูดคุยกับสื่อมวลชน ณ กรุงวอชิงตัน 20 ก.พ. 2026 (AP Photo/Alex Brandon)
โอบามาเปิดเผยข้อมูลลับเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวหรือไม่? ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะเปิดเผยเอกสารลับเกี่ยวกับยูเอฟโอ
แฟ้มภาพ Facebook @Barack Obama

เปิดบทสนทนาต้นเหตุ “โอบามา” พูดอะไรในรายการ?

ในรายการพอดแคสต์ของไบรอัน ไทเลอร์ โคเอน ช่วงคำถามตอบเร็ว มีเนื้อหาสำคัญดังนี้

โคเอน : “ผมอยากลองถามตอบแบบเร็วๆ หน่อยครับ เพราะไม่ใช่บ่อยนักที่จะได้คุยกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ คำถามคือ เอเลี่ยนมีจริงไหม?”

โอบามา : “พวกเขามีจริง แต่ผมยังไม่เคยเห็น และพวกเขาไม่ได้ถูกขังไว้ใน ที่ไหนนะ?”

โคเอน : “แอเรีย 51 (Area 51) หรือเปล่าครับ?”

เบื้องหลังความขัดแย้งเรื่องมนุษย์ต่างดาวระหว่างทรัมป์และโอบามาทำไมสหรัฐฯ จึงเปิดเผยข้อมูลยูเอฟโอลับในตอนนี้
ภาพ @Unsplash

โอบามา : “ใช่ แอเรีย 51 ไม่มีฐานทัพใต้ดินแบบนั้นหรอก นอกจากว่าจะมีแผนสมคบคิดที่ยิ่งใหญ่มากจนเขาสามารถปิดบังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้สำเร็จ”

ทั้งนี้ เอกสารที่ถูกถอนชั้นความลับเมื่อปี 2013 สมัยรัฐบาลโอบามาเคยยอมรับการมีอยู่ของแอเรีย 51 โดยระบุว่า เป็นพื้นที่ลับของรัฐบาลสำหรับใช้ทดสอบโครงการทางอากาศเท่านั้น

อดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา จุดกระแสความสนใจไปทั่วโลกด้วยการระบุว่า &quot;เอเลี่ยนมีจริง&quot;
จากซ้าย มิเชล โอบามา, ซาชา โอบามา และบารัค โอบามา ถ่ายภาพร่วมกันก่อนการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ออลสตาร์ 15 ก.พ. 2026 (AP Photo/Mark J. Terrill)

ภายหลังโอบามาโพสต์ข้อความเพื่อขยายความ

“ผมพยายามตอบให้เข้ากับบรรยากาศช่วงคำถามตอบเร็ว แต่เมื่อมันกลายเป็นจุดสนใจ ผมขอชี้แจงว่า หากดูตามสถิติ จักรวาลนี้กว้างใหญ่มากจนมีโอกาสสูงที่จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่ง แต่ระยะห่างระหว่างระบบดาวนั้นไกลมหาศาล จนโอกาสที่พวกเขาจะมาเยือนเรานั้นต่ำมาก และผมไม่เห็นหลักฐานใดๆ ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกติดต่อกับเรามาจริงๆ”

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากนาซ่า (NASA) เมื่อสิงหาคม 2025 ระบุ นักวิจัยพบแหล่งพลังงานเคมีในอดีตบนดาวเคราะห์แคระ “เซเรส” (Ceres) ซึ่งอาจเอื้อให้จุลินทรีย์รอดชีวิตได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าพบสิ่งมีชีวิต เพียงแต่พบอาหารที่อาจส่งผลต่อการเกิดสิ่งมีชีวิตเท่านั้น

ขณะที่หน่วยงานตรวจสอบปรากฏการณ์ผิดปกติในทุกโดเมน (AARO) ของเพนตากอน เคยรายงานในปี 2024 ว่า ยังไม่พบหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือเทคโนโลยีจากต่างดาวในขณะนี้.

ที่มา : Politifact

ขอบคุณคลิปจาก @WHAS11News

ทรัมป์เตรียมเปิดเผยเอกสารเกี่ยวกับยูเอฟโอ หลังโอบามากล่าวว่า “มนุษย์ต่างดาวมีจริง”
ภาพ @Unsplash
โคเอนถามว่าเอเลี่ยนมีจริงหรือไม่ ซึ่งโอบามาตอบตกลงทันทีจนคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดีย
ภาพ @Unsplash

อ่านข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว รวมถึงประเด็นยูเอฟโอมีจริงรือไม่ ได้ที่นี่เลย

เผยแพร่: 22 ก.พ. 2569 22:51 น.| อัปเดต: 22 ก.พ. 2569 15:02 น.
50
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

